Některá ožívají, jiná strádají. Změna vlády v Maďarsku otřásla i médii


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Změna vlády v Maďarsku otřásla politikou, ale i médii. Tlak vůči nim polevil a některé redakce – kdysi zrušené – mohou opět fungovat. Část dosud nezávislých webů naopak nově přichází o předplatitele. Po změně vlády už totiž mnozí nemají motivaci jim přispívat.

Dubnové volby přinesly konec politického tlaku – a pro list Népszabadság naopak nový start. List začal vycházet už za socialismu jako ústřední stranický list. Levicový směr si uchoval i po převratu, ale stal se uznávaným médiem s nejvyšším nákladem v Maďarsku. Tu dobu pamatuje i logo z původního sídla. V roce 2016 se ale tenhle příběh razantně přerušil.

Deník totiž převzali majitelé blízcí někdejší vládě Viktora Orbána. Jako důvody ukončení jeho fungování zmiňovali finanční ztráty. Muž, který spoluřídil list tehdy i teď, ale tvrdí, že šlo o politické rozhodnutí. I kvůli častým článkům o korupci. „Byl v podstatě lídrem na maďarském mediálním trhu, než ho zrušili v roce 2016,“ říká zástupce šéfredaktora listu Népszabadság Gábor Horváth.

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Znovu s poloviční redakcí

Přesně po deseti letech teď vychází Népszabadság znovu – už jako týdeník a s poloviční redakcí. Politický tlak po změně vlády zeslábl, podle vedení listu ale nezmizí úplně. „V mediálním odvětví už jsem dlouho, takže nemám žádné iluze o politicích. Kdykoliv mají moc, pokusí se ji využít,“ míní Horváth.

Népszabadság každopádně rozšířil nabídku politických týdeníků. Z pultů ale naopak prakticky zmizely deníky. Silně opoziční už pro mnohé předplatitele ztratily smysl, těm provládním – spřízněným s někdejší vládou Fideszu – zase vyschly státní toky. „Jedním z nejvýraznějších znaků éry (Orbánova) Fideszu byla neuvěřitelná koncentrace na trhu, a to především z politických důvodů,“ říká předseda Maďarského mediálního úřadu Gábor Polyák.

S volbami se výrazně proměnila i veřejnoprávní média. Po vynuceném vypnutí se zpravodajství vrátilo s novým týmem, redakčními pravidly i vyváženým výběrem hostů.

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