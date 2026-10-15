Nejméně 27 žáků a učitel zahynuli po zřícení střechy školy v Pákistánu

Nejméně dvacet sedm žáků, většina z nich mladší 13 let, a jeden učitel přišli ve čtvrtek o život, když se zřítila střecha školy v Péšávaru na severozápadě Pákistánu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP s odvoláním na mluvčího nemocnice, která podle něj přijala také více než desítku zraněných. Podle AFP bylo šest osob hospitalizováno v kritickém stavu.
AP s odvoláním na záchranáře dříve napsala, že několik dětí zůstává uvězněno v troskách budovy a záchranáři se k nim snaží dostat. Příčina neštěstí nebyla bezprostředně známa.
Reuters informuje, že dle mluvčího nemocnice byla většina obětí a zraněných převezena do nemocnice Lady Reading. Místní orgány vyjádřily obavu, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit.
Došlo ke kolapsu střechy
Jeden ze záchranářů sdělil, že střecha ve vyšším podlaží se zřítila na střechu v prvním podlaží budovy, která následně spadla na žáky v učebnách. „Zatím jsme ze sutin vyprostili nejméně 45 dětí,“ uvedl dle Reuters místní záchranář Iftikhar Khan.
Soukromá škola al-Khair Education Center se nachází v části Dir Colony na severu Péšávaru.