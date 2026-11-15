Kyjevané se chystají na další těžkou zimu. Elektřina, vytápění, plyn a voda: ve většině domácností hlavního města Ukrajiny alespoň něco z toho nefunguje. Někteří lidé si tak na noc oblékají čepice a bundy. Jiní kupují to, co je v chladném bytě zahřeje. Může to být například malý ohřívač s kartuší, která se vloží dovnitř. Příprava na zimu začala již v srpnu. Kupovaly se nabíjecí stanice, přenosné vařiče, turistické vybavení či baterky. Úřady nyní již ve městě omezily pouliční osvětlení. Vybídly také soukromníky, aby začali šetřit s provozem světelných reklam. Lidé si také obstarávají lahve naplněné pitnou a technickou vodou. A smiřují se s dlouhými kolonami, když se vracejí domů po devíti mostech přes Dněpr. Rusové mosty už několikrát zasáhli a opravy jsou náročné.
VideoNakoupit ohřívače, baterky, vodu. Kyjev čeká další těžká zima
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