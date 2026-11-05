Na Západním břehu roste agrese osadníků

Povolebním Izraelem zmítá nejistota. Nejen kvůli výsledkům, ale také kvůli zostřující se kritice zrychlené výstavby osad na Západním břehu i prudce narůstající agrese osadnických extremistů. Jejich cílem se vedle Palestinců stali už i zahraniční diplomati a novináři. Kritickým místem zabírání půdy izraelskými radikály je arabská vesnice Kusra.
Namísto tradiční oslavy štědrosti přírody se letošní sezona sběru oliv už třetím rokem proměnila v drama. Z kopců nad Kusrou přicházejí skupiny izraelských osadníků a útočí na palestinské vesničany, kradou ovce a zapalují staletí staré sady.
„Přiběhlo pět maskovaných osadníků a vrhli se na nás s holemi,“ popsal palestinský obyvatel vesnice Ibrahám Nazár. „Jakmile doběhli ke mně, začali mě bít těmi holemi a pěstmi. Pokoušejí se nás vyhnat,“ dodal.
Když se šestadvacetiletý Nazár začal bránit, dorazili na místo izraelští vojáci. Jenže místo toho, aby osadnické radikály odehnaly, vyhnaly palestinskou rodinu z vlastního olivového sadu.
Osadnická agrese prudce narostla po 7. říjnu roku 2023. Jen v Kusře zavraždili izraelští teroristi sedm palestinských vesničanů a obsadili několik jejich domů. Mezi nimi je i několik budov, ze kterých je izraelská armáda nedokázala odsunout.
Vlna násilí
Pětitisícová palestinská vesnice Kusra leží na Západním břehu na hranici mezi zónou C, kterou přímo okupuje Izrael, a územím B, kde má od mírových dohod z Osla z 90. let platit palestinská samospráva. ČT vesnici mapuje druhou dekádu. Za tu dobu přibývající izraelské osady a vojenská stanoviště palestinskou obec a její polnosti postupně obklíčily.
„Izraelská okupace a osadníci uplatňují propracovanější přístup. Osadníci páchají terorismus proti palestinským obyvatelům,“ vysvětlil starosta Kusry Abdel Adím Vádí. „Armáda zatím instaluje brány u vjezdu do palestinských měst,“ připojil.
Osadnické útoky v Kusře dokonce skončily u izraelského Nejvyššího soudu. Ten nařídil, aby armáda ukončila obléhání tří domů palestinských rodin včetně jedné s americkým občanstvím.
Extremisté mají ale zastání ultranacionalistického ministra vnitřní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Ten po teroru Hamásu ze 7. října 2023 nechal rozdat ochrance osad deset tisíc automatických pušek a ve vládě blokuje potrestání teroristických útoků.