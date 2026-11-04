Zatčení a smrt Jeffreyho Epsteina v roce 2019 nebyly tečkou za kauzou zneužívání, ale začátkem hluboké politické roztržky. Bývalý zpravodaj ČT ve Washingtonu David Miřejovský ve čtvrté epizodě podcastu Složky pana Epsteina vysvětluje, jak se ze spisu stalo kladivo na politické soupeře, jaké teorie dodnes kolují mezi voliči a proč má i dnešní Bílý dům s odtajňováním dokumentů nečekaný problém. Pohled přímo z USA do zákulisních machinací americké politiky, médií i do rodinných debat, kde má pragmatismus často navrch nad důležitostí spravedlnosti.
Šestidílná série České televize Složky pana Epsteina rozkrývá pozadí jednoho z nejvýraznějších skandálů moderní historie. Moderátorka Barbora Maxová spolu se zpravodaji ČT a experty rozebírá miliony stran zveřejněných dokumentů, které měly přinést odpovědi, ale místo toho vyvolaly další vlnu pochybností.
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