Migrační vlna na Kanárských ostrovech vyvolává protesty. Španělská vláda čelí kritice

Ve Španělsku před blížícími se volbami znovu roste napětí kvůli migraci. Situaci vyostřily tisíce migrantů, kteří z afrického pobřeží dorazili na kanárský ostrov El Hierro. Místní úřady nemají dostatečné kapacity na jejich přijetí a část příchozích přesouvají na okolní ostrovy i španělskou pevninu. Vládnoucí socialisté kvůli svému přístupu k migraci čelí kritice.
Ostrov El Hierro má pouhých 11,5 tisíce obyvatel. Jen od začátku listopadu přitom na přeplněných člunech připlul stejný počet migrantů. Navzdory dlouhé a mimořádně nebezpečné cestě z Afriky přijíždí i několik plavidel denně.
Příjezdy migrantů vyvolávají nespokojenost části místních obyvatel, kteří proti nim demonstrují přímo v přístavu La Restinga. „El Hierro není na prodej. La Restingu ubráníme,“ skandují demonstranti. „Zneužívají naši pohostinnost. A to nesmíme dopustit,“ hřímal jeden z obyvatel ostrova.
Místní nemocnice ani s pomocí Červeného kříže nezvládá poskytovat potřebnou péči všem příchozím. „Jsou mezi nimi těhotné ženy a malé děti, všechny namačkané na jednom místě. A nemáme podporu k tomu, abychom je dostali z tohoto přístavu,“ upozornil ředitel nemocnice El Hierro Luis González.
„Občas za jediný den přijelo i víc než tisíc lidí. Odpovídáme na to tím, že je nezbytné, aby se části z nich ujaly ostatní Kanárské ostrovy. A další posíláme na pevninu,“ sdělil vládní delegát na Kanárských ostrovech Anselmo Pestana.
Migrace vyostřuje předvolební atmosféru
Centrální vláda v Madridu čelí kritice, že vůči migraci postupuje příliš shovívavě. Nová krize navíc přišla jen několik měsíců po srpnové migrační vlně do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky.
Před blížícími se volbami podle průzkumů rostou preference nacionalistické strany Vox, která má šanci zdvojnásobit počet svých poslanců. Její předseda Santiago Abascal dlouhodobě prosazuje přísnější přístup k migraci.
„Musíme zvrátit tuto migrační invazi, která má tak negativní dopady na peněženky Španělů,“ prohlásil Abascal začátkem října.
Při cestě na Krétu zemřelo čtrnáct lidí
Počet migrantů připlouvajících do Evropy v posledních dnech výrazně vzrostl i jinde. Při pokusu dostat se na největší řecký ostrov Krétu zemřelo čtrnáct lidí. Příčina jejich úmrtí zatím není známá.
Podle řecké pobřežní stráže se jejich člun zřejmě několik dní pokoušel přistát za nepříznivého počasí. „A stále přijíždějí další. Nečekají na to, až se moře uklidní,“ popsal důstojník pobřežní stráže Stelios Paradisanos.
Jen na Krétu od začátku roku připlulo přes 26 tisíc migrantů. Jihoevropské země čelí migračnímu tlaku z Afriky dlouhodobě a v rámci Evropské unie patří mezi nejhlasitější zastánce zpřísnění ostrahy vnějších hranic.