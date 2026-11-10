Masový exodus a vojáci v ulicích. V JAR graduje násilí vůči migrantům

V Jihoafrické republice v posledních měsících sílí protiimigrační protesty a xenofobní útoky. Vláda po brutálním ubití cizince nasadila stovky vojáků do města Durban a pozastavila přijímání žádostí o azyl. Nespokojení Jihoafričané spojují nelegální migranty s ekonomickými problémy – včetně bující nezaměstnanosti, kriminality a kolabujících veřejných služeb. Podle zastánců přistěhovalců ale nese svůj podíl viny vláda a nečinnost úřadů. Kořeny xenofobie pak sahají k přetrvávající rasové nerovnosti v jihoafrické společnosti.
Napětí v Jihoafrické republice uvrhlo do nejistoty řadu migrantů, kteří se spoléhali na dodržování pravidel, aby si vyřešili byrokratické záležitosti a svůj status v zemi. V reakci na nepokoje totiž vláda v říjnu pozastavila přijímání nových žádostí o azyl, informoval server France24.
Protiimigrační nálady v zemi se v poslední době stupňují. Dav asi padesáti lidí ubil 22. října během protestního pochodu ve městě Durban cizince. Policie sdělila, že skupina přistoupila k muži, který stál na kraji silnice během pochodu ulicemi durbanského centra, a napadla ho.
Nenávistná kampaň
Nejde o první podobný případ. Protesty a pochody, na nichž Jihoafričané volají po vládním zásahu proti migrantům pobývajícím v zemi nelegálně, trvají už měsíce a místy přerostly v násilí. Vycházejí z kampaní vedených občanskými skupinami, jako jsou hnutí March & March a Operace Dudula, jejíž název se překládá jako „vytlačit“.
Operace Dudula se v tomto roce zaměřila na podniky vlastněné zahraničními subjekty, zastavovala lidi v ulicích kvůli kontrole dokladů totožnosti a snažila se zabránit cizincům ve vstupu do veřejných nemocnic, upozornila stanice CNN.
Další vůdčí osobností protiimigračního hnutí je Nkosikhona Ndabandaba, známý jako „Phakel'umthakathi“, který na facebooku svolával demonstrace, na kterých se podíleli muži oblečení v tradičních zuluských válečnických oděvech.
Nigérie, Mosambik, Malawi a další státy tvrdí, že jejich občané byli zabiti při xenofobních útocích spojených s protiimigračními demonstracemi. Nigerijský parlament v září zakázal oficiální návštěvy Jihoafrické republiky na protest proti pokračujícímu násilí.
„Národní shromáždění nemůže ignorovat přetrvávající útoky na občany v zahraničí,“ řekl mluvčí dolní komory nigerijského parlamentu Akin Rotimi. Jihoafrické úřady některá z těchto tvrzení zpochybnily a tvrdily, že úmrtí souvisela s trestnou činností, nikoli s protesty.
Masový exodus
JAR v posledních měsících každopádně opustily v obavách z dalšího vývoje desítky tisíc migrantů. Podle stanice CNN jde o jeden z největších masových exodů za poslední roky. Řada přistěhovalců v této souvislosti poukazuje na hrozbu násilí ze strany rozzlobených místních obyvatel.
Kabinet ale tvrdí, že mnoho z nich bylo deportováno, protože nemělo potřebné doklady pro pobyt v zemi. Podle úřadů počet migrantů, kteří byli vráceni do vlasti, dosáhl jen mezi polovinou letošního června a 20. srpnem skoro 87 tisíc. Údaje zveřejněné vládami zemí původu migrantů však uvádějí celkový počet přibližně 178 tisíc. Během tohoto období byly také zatčeny tisíce osob, jež se snažily dostat do JAR nelegálně.
Největší africká ekonomika přitahuje migranty z celého kontinentu, což však vyvolává napětí v rámci komunit kvůli extrémně vysoké míře nezaměstnanosti a přetíženým veřejným službám v zemi. Oficiální míra nezaměstnanosti dosáhla podle úřadů ve druhém čtvrtletí roku 2026 33,6 procenta, bez práce je tak asi 8,5 milionu lidí. U mládeže to je skoro polovina.
Oficiální jihoafrické vládní údaje ukazují, že mezi 62 miliony obyvatel země je přibližně 2,4 milionu cizinců, ale demonstranti tvrdí, že v zemi žije bez dokladů mnohem více lidí, kteří „nebyli započítáni“.
Durban, kde došlo k fatálního útoku na cizince, je s téměř čtyřmi miliony obyvatel třetí největší město Jihoafrické republiky a v posledních měsících se stal ohniskem napětí. Letos v červnu se v parku ve městě shromáždily tisíce migrantů, převážně z Malawi, a usilovaly o repatriaci do své vlasti.
Mrazivé ultimátum
Tito lidé tvrdili, že prchají před hrozbami násilí poté, co jihoafričtí protestující zveřejnili ultimátum, aby nelegální migranti do 30. června opustili JAR. Tábor migrantů, kteří se snažili odejít, se rozrůstal tak rychle, že úřady musely postavit další dočasná ubytovací centra, aby se s narůstajícím počtem vypořádaly, píše CNN.
Jeden zahradník z Malawi americké stanici sdělil, že začátkem června mu dali dva muži mrazivé ultimátum: odejít hned, nebo zemřít. „Ptali se mě: ‚Kdy opustíte zemi? Chceme naši zemi napravit. Pokud neodejdete teď, odejdete v rakvi, protože po 30. červnu už nikoho nepotřebujeme,‘“ vypověděl.
Protestující v Durbanu opakovaně zapalují auta, rabují obchody vlastněné cizinci a terorizují uprchlíky hledající pomoc u imigračních úřadů. Koncem října proto vláda vyslala do města více než pět set vojáků, kteří mají v rámci operace Proser podpořit jihoafrickou policii.
Jedná se o společnou bezpečnostní iniciativu, kterou prezident země Cyril Ramaphosa oznámil začátkem tohoto roku. Cílem operace je bojovat proti závažné kriminalitě, obnovit právo a pořádek a stabilizovat nepokojné oblasti v zemi.
Kritizovaný verdikt nejvyššího soudu
Demonstrace se ale konají i na dalších místech. Minulý měsíc v Johannesburgu výtržníci zapalovali auta a rabovali obchody v reakci na soudní rozhodnutí, jež usnadnilo cizincům žádat v Jihoafrické republice o azyl. Počet žádostí pak prudce vzrostl.
Nejvyšší soud totiž zrušil procesní překážku, jež dosud bránila migrantům bez dokladů žádat o azyl, pokud nesplnili určité podmínky. Ramaphosa připsal nejnovější vlnu násilí dezinformacím ohledně tohoto verdiktu. Rozhodnutí oznámené už letos v červenci bylo podle něj v některých kruzích mylně interpretováno tak, že všichni přistěhovalci bez dokladů v JAR získají občanství, práci a volební právo.
Verdikt zrušil ustanovení, které imigrantům bránilo v podání žádosti o azyl, pokud vstoupili na území Jihoafrické republiky nelegálně nebo nenahlásili svůj příjezd v požadované pětidenní lhůtě. Soud rozhodl, že všechny žádosti o azyl musí být nejprve posouzeny věcně, popisuje změny přístupu list The New York Times.
Jihoafrické ministerstvo vnitra v říjnu stáhlo směrnici, která verdikt implementovala s tím, že „ohrozila bezpečnost úředníků i veřejný pořádek“. Samotný rozsudek sice formálně platí dál, ale resort oznámil, že připravuje nový, udržitelnější proces, jenž spustí v listopadu.
Prezident násilí odsoudil
Ramaphosa už dříve násilí spojené s imigrací odsoudil. „Jako Jihoafričané jsme hluboce znepokojeni a stydíme se za to, že státní příslušníci jiných zemí byli v posledních měsících vystaveni diskriminaci a špatnému zacházení – a byli dokonce nuceni opustit zemi pod hrozbou násilí,“ prohlásila hlava státu. „Jižní Afrika byla svědkem pohybu lidí po tisíciletí. Naši lidé jsou produktem migrace. Migrace je důležitou částí rozmanitosti, ale i dynamičnosti a bohatství tohoto regionu,“ zdůraznil dále Ramaphosa.
Prezident ale zároveň přiznal dlouholetá selhání v systému kontroly hranic, která migrantům umožnila cestovat do JAR a pobývat zde bez dokladů. Jihoafrická republika má rozsáhlou pozemní hranici o délce přes 4400 kilometrů, kterou sdílí se šesti sousedními státy, což ztěžuje ochranu hranic a vytváří podmínky k nelegálnímu překračování, pašování a trestné činnosti.
Vláda nicméně již dříve zdůraznila, že imigrační zákony musí být vymáhány oprávněnými státními institucemi a že veřejnost nesmí brát zákon do vlastních rukou vyhrožováním nebo útokem na cizí státní příslušníky.
Jihoafrická národní komise pro lidská práva vraždu cizince v Durbanu odsoudila a zdůraznila, že „neshody ohledně imigrace, nezaměstnanosti, kriminality nebo přístupu k veřejným službám nemohou ospravedlnit násilí vůči komukoli“.
Organizace OSN varovala před zneužíváním migrantů jako obětních beránků viněných za socioekonomické problémy Jihoafrické republiky. Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace (CERD) letos v srpnu vyjádřil znepokojení nad nárůstem násilí a rasově motivovaných trestných činů namířených proti migrantům v JAR a vyzval úřady k přijetí „naléhavých opatření“ k řešení tohoto problému.
CERD informoval o řadě útoků spáchaných vůči migrantům – včetně zabíjení, vysídlování, únosů, rabování, ničení majetku, nezákonného vystěhování a omezování přístupu k základním službám, což podle výboru porušuje Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace.
Výbor rovněž zaznamenal šíření rasistických nenávistných projevů a negativních stereotypů vůči migrantům a uprchlíkům v JAR, zejména ze strany občanských hnutí a prostřednictvím sociálních médií. Reakci donucovacích orgánů označil za nedostatečnou.
Hluboká rasová nerovnost
Navzdory dekádám snah řady vlád sužuje Jižní Afriku i nadále vysoká kriminalita, která je ve společnosti často připisována právě migrantům – a zůstává také přetrvávající hluboká rasová nerovnost.
Nejnovější nepokoje oživily vzpomínky na xenofobní násilí z roku 2008, které stálo život 62 lidí a tisíce dalších vyhnalo z domovů. Fatální útoky se znovu objevily v letech 2015 a 2019, připomíná CNN. Za posledních dvacet let zemřelo v zemi násilnou smrtí nejméně 350 cizinců.
Tonye Irims, který provozuje společnosti zaměřené na solární energii v Nigérii a Jihoafrické republice, řekl CNN, že nepřátelství je obecně namířeno proti „jakémukoli domnělému černochovi z řad afrických migrantů, jenž žije a podniká v blízkosti nízkopříjmových černošských komunit v JAR“.
Násilí popsal jako „silně rasově a třídně podmíněné“ a poznamenal, že bohatší cizinci a běloši se terčem agrese „stávají jen zřídka“. Irims doplnil, že jihoafrická ekonomika je i nadále z velké části ovládána bohatou menšinou bílých Afrikánců, což mnoha černošským Jihoafričanům „omezuje ekonomické příležitosti“.
Mnozí z nich, kteří nejsou schopni zpochybnit to, co popsal jako „vysoce postavené politické a korporátní struktury zodpovědné za jejich chudobu“, místo toho směřují svou frustraci na „bezbranné černošské imigranty“. Podle Irimse jde o paradox, kdy migranti čelí největšímu riziku xenofobních útoků, přesto dostávají jen malou mezinárodní ochranu, zatímco bělošští Afrikánci mají nárok na urychlený politický azyl v zahraničí.
Odkázal tak na rozhodnutí Spojených států ohledně přesídlení Afrikánců poté, co americký prezident Donald Trump před časem bez důkazů prohlásil, že v Jižní Africe „dochází ke genocidě“ a že „bílí farmáři jsou brutálně zabíjeni a jejich půda zabavována“.
Zastánci přistěhovalců přitom odmítají, že by za potíže jihoafrické společnosti a značnou kriminalitu mohli v první řadě právě migranti. Exposlankyně jihoafrického parlamentu a vnučka Mahátmy Gándhího Ela Gándhíová přístup protestujících odsoudila. „Rétorika, kterou tito lidé používají, je zcela nepravdivá,“ míní. „Nejsou to migranti, kdo způsobuje problémy, o kterých mluví,“ je přesvědčena politička a mírová aktivistka, kterou citoval portál Africa News.
Jihoafrická policie nezveřejňuje údaje o národnosti odsouzených, avšak údaje o vězních od ministerstva spravedlnosti z roku 2017 ukázaly, že v jihoafrických věznicích bylo drženo 11 842 cizinců – což je asi šest procent vězeňské populace. Z nich tam bylo 1380 za nelegální vstup do země, podotýká agentura Reuters.
Alarmující průzkumy
Na vzestup protiimigračních nálad v JAR poukázaly už tři loňské průzkumy, připomíná Reuters. Sondáž Rady pro výzkum humanitních věd ukázala, že Jihoafričané jsou vůči imigrantům nepřátelštější než kdy dříve, přičemž pouze jeden ze šesti dospělých uvedl, že by uvítal všechny cizince – 42 procent by naopak neuvítalo žádného.
Z průzkumu Afrobarometru vyplynulo, že sedm z deseti Jihoafričanů vnímá ekonomický vliv imigrantů jako negativní, přičemž drtivá většina z nich uvedla, že úřady by měly snížit počet přicházejících cizinců nebo je zcela zastavit. Společnost Ipsos zase zjistila, že téměř tři čtvrtiny respondentů imigrantům z Afriky „vůbec nedůvěřují“.
Podle některých Jihoafričanů se dopady xenofobních útoků začaly promítat i na trh práce, kde chybějí zahraniční pracovníci. Na poplach bijí hlavně jihoafričtí farmáři. „Na farmách s cukrovou třtinou se již projevuje nedostatek pracovních sil,“ řekl francouzské stanici RFI Lloyd Hadebe, místopředseda Asociace farmářů v regionu KwaZulu-Natal, který byl silně zasažen protiimigračními protesty.
„Máme v úmyslu jednat s vládou, aby posílila naše imigrační zákony, ale také ji naléhavě žádáme, aby usilovala o regularizaci statusu těch, kteří splňují požadavky na legální status, a aby ukončila dlouhé čekací lhůty pro ty, kteří potřebují vyřešit svou administrativní situaci,“ dodal Hadebe. Podobný nedostatek pracovních sil se projevuje podle RFI rovněž na vinicích.
Argument, že Jihoafričané odmítají vykonávat fyzicky náročnou práci, ale naráží u některých výzkumníků i odborů, podle nichž o občany JAR ochotné pracovat není v zemi s vysokou nezaměstnaností nouze. Mnoho zaměstnavatelů ovšem podle nich upřednostňuje právě migranty, protože jsou levnější, flexibilnější a často nepožadují formální smlouvy či právní ochranu.
Propad ANC v komunálních volbách
Napětí z poslední doby ovlivnilo i místní volby, které se v Jižní Africe konaly 4. listopadu. Podle vyjádření společnosti Murmur Intelligence, která se zabývá digitální analýzou, využily strany jako Action SA (Akce JAR), MK Party (Kopí národa) a Vlastenecká aliance téma imigrace jako součást své předvolební kampaně.
„Přišli s jasným argumentem, že se musíme zbavit nelegálních imigrantů. Musíme zlepšit imigraci. Musíme chránit naše hranice – což jsou všechno oprávněné obavy, že?“ poznamenal ke kampani Akce JAR spoluzakladatel Murmur Intelligence Aldu Cornelissen.
Africký národní kongres (ANC) nakonec zaznamenal v komunálních volbách dosud nejhorší výsledek, který samotná strana označila za „katastrofální“. Ačkoli získal 31 procent celkového počtu hlasů, je to o třetinu méně než v roce 2021 a o více než polovinu méně než před dvaceti lety, informoval server BBC News. Strana získala většinu pouze v jedné z devíti provincií země.
ANC, který byl u moci tři dekády po pádu režimu apartheidu v roce 1994, už v národních volbách před dvěma lety získal jen něco málo přes 40 procent hlasů a byl nucen akceptovat vládu jednoty s devíti dalšími stranami – včetně středové liberální Demokratické aliance (DA).
Kromě vysoké nezaměstnanosti a dopadů nelegální imigrace kritici vyčítají ANC, vedenému prezidentem Ramaphosou, hlavně dlouhodobé špatné hospodaření obcí, které Jihoafričany zanechalo v situaci, kdy se potýkají s nedostatkem vody, neustálými výpadky proudu a rozpadajícími se veřejnými službami. ANC čelí také obviněním z korupce, připomíná al-Džazíra.
Na lepší časy se přitom kongresu nejspíš neblýská. Strana si příští rok zvolí nového lídra, jelikož Ramaphosovi končí funkční období. Má sice zůstat prezidentem až do příštích národních voleb v roce 2029, ale kandidátů, kteří by ho v obou funkcích mohli nahradit, je zatím jen málo.
„Je to jakýsi konec éry osvobozeneckého hnutí v Jižní Africe,“ řekl BBC politický analytik William Gumede. „ANC se tedy stane stranou, která by do roku 2029 mohla být spíše druhou největší než tou úplně největší. Ve skutečnosti by se mohla propadnout do dlouhého období tvrdých vnitřních bojů. Toto je nová éra pro jihoafrickou politiku i pro ANC,“ podotkl Gumede.
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