Čtyři a půl roku žil ukrajinský manželský pár tisíce kilometrů od sebe. Larysa Ryndovová několik měsíců po začátku ruské invaze utekla do Londýna, naopak její manžel Serhij se rozhodl zůstat v okupovaných Oleškách. Několik let přežíval ve městě, které bylo zaminováno a pod neustálou hrozbou dronových útoků. V Oleškách se humanitární krize bez dodávek elektřiny či možnosti topit neustále prohlubovala. Teprve nedávné příměří umožnilo, aby se pár shledal. Pětašedesátiletý Serhij patří mezi zhruba osm set lidí, kteří se během příměří z města evakuovali. Manžele, kteří ve shledání již ani nevěřili, teď čeká život v Anglii. Další jeden až dva tisíce lidí ale i po skončení příměří ve městě zůstávájí.
VideoManželé se setkali po více než čtyřech letech, rozdělila je okupace Olešek
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