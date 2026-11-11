Maďarský soud poslal Orbánova bratra a jeho přítelkyni na měsíc do vazby

Soud v Budapešti poslal ve středu na jeden měsíc do vazby Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vazebně stíhaná je také přítelkyně Árona Orbána. Spolu s dalšími dvěma lidmi jsou podezřelí z toho, že za úplatu pomáhali vietnamským občanům dostat se do Maďarska. Obviněným hrozí v případě odsouzení pět až deset let vězení.
Agentura MTI píše, že od roku 2022 zařídili obvinění cestu do Maďarska nejméně stovce Vietnamců. Na maďarských zastupitelských úřadech údajně pomáhali s vyřizováním žádostí o víza. Každý zájemce jim za to musel zaplatit takzvaný náborový poplatek a členové skupiny si peníze rozdělili mezi sebe, popsal server telex.hu.
Zástupci státního vyšetřovatelského úřadu (NNI) a nově zřízeného protikorupčního úřadu (NVVH) v pondělí v souvislosti s tímto případem prohledali čtyři místa v Budapešti, ve Fótu severovýchodně od hlavního města a v sousedním Dunakeszi. Zabavili přitom elektronická zařízení, nosiče dat a dokumenty, které by mohly sloužit jako důkazy.
Agentura AFP v pondělí připomněla, že Áron Orbán za vlády Viktora Orbána úspěšně podnikal, podobně jako další jeho příbuzní. Orbán byl maďarským premiérem od roku 2010 do letošního jara, kdy jeho národněkonzervativní strana Fidesz prohrála parlamentní volby. Moci se v Maďarsku ujala středopravicová strana Tisza vedená Péterem Magyarem.
Údajné podnikání s vízy Árona Orbána bylo už delší dobu předmětem zájmu investigativních novinářů z nezávislých médií. Před květnovou změnou vlády ale bylo považováno za vyloučené, že by úřady proti těmto praktikám zakročily.