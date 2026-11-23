Měsíce po ničivých záplavách v Nepálu, způsobených kolapsem části ledovce ze svahu hory Langtang Lirung, se tamní obyvatelé stále potýkají se zdánlivě nekonečným úklidem či opravami poničených domů. Staví ale i nové mosty a silnice. Místní však čelí také psychickým traumatům ze ztráty členů rodiny, domovů i živobytí. Mnohé z nich úzkosti, deprese a panické ataky přivádí do nemocnic. Podle ředitele jedné z nich počet příchozích s duševními problémy prudce vzrostl až na dvojnásobek. Tíživou situaci místních nadále zhoršuje i neschopnost vlády rozhodnout o přesídlení lidí bez domova. Navíc ani po téměř třech měsících neprohlásily úřady pohřešované za mrtvé, což připravilo rodiny obětí o finanční pomoc s výdaji na pohřby. Dalším stát dosud nepředal těla jejich blízkých ani zprávy o testech DNA. Někteří z nich „obsadili“ 17. listopadu pozemek Nepálského energetického úřadu v Kolanmi, kde si postavili stany a doufali v pomoc státu.
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Obyvatelé Krymu shánějí autobusy, aby mohli opustit poloostrov
Po útocích na most přes Kerčský průliv zvýšily ruské okupační úřady počet příměstských vlaků na jediné zbývající funkční železniční koleji vedoucí z Kerče. Vlaky nyní mohou přepravit až šest tisíc cestujících denně. Obyvatelé poloostrova mezitím hlásí problémy s odjezdem z Krymu, dlouhodobé výpadky elektřiny a narušení fungování veřejných služeb.
Rusko hodlá vynést do vesmíru družici s jadernou zbraní, míní zpravodajské služby
Rusko plánuje ještě letos vynést do vesmíru družici s jadernou zbraní, předpokládají zpravodajské služby západních zemí, píší německá veřejnoprávní média WDR a NDR a deník Süddeutsche Zeitung. Kreml dle agentury Reuters vzkázal, že takové zprávy „by neměly být brány vážně“.
V Lotyšsku znovu zní výzva k zákazu tranzitu „krvavého obilí“
Dne 7. listopadu protestující v Jēkabpils požadovali, aby byl tranzit ruského obilí přes Lotyšsko zastaven do 14 dnů. Jejich ultimátum vypršelo v sobotu 21. listopadu. Organizátoři nyní v souvislosti se zmařeným pokusem o sabotáž u estonského výrobce dronů, který má vést k uzavření estonsko-ruské hranice, požadují, aby Lotyšsko postupovalo stejně a vláda zcela uzavřela lotyšské hranice s Ruskem a zastavila veškerý tranzit zboží.
Lidé v Nepálu po ničivých záplavách dál bojují s troskami, ale i s traumaty
Měsíce po ničivých záplavách v Nepálu, způsobených kolapsem části ledovce ze svahu hory Langtang Lirung, se tamní obyvatelé stále potýkají se zdánlivě nekonečným úklidem či opravami poničených domů. Staví ale i nové mosty a silnice. Místní však čelí také psychickým traumatům ze ztráty členů rodiny, domovů i živobytí. Mnohé z nich úzkosti, deprese a panické ataky přivádí do nemocnic. Podle ředitele jedné z nich počet příchozích s duševními problémy prudce vzrostl až na dvojnásobek. Tíživou situaci místních nadále zhoršuje i neschopnost vlády rozhodnout o přesídlení lidí bez domova. Navíc ani po téměř třech měsících neprohlásily úřady pohřešované za mrtvé, což připravilo rodiny obětí o finanční pomoc s výdaji na pohřby. Dalším stát dosud nepředal těla jejich blízkých ani zprávy o testech DNA. Někteří z nich „obsadili“ 17. listopadu pozemek Nepálského energetického úřadu v Kolanmi, kde si postavili stany a doufali v pomoc státu.
Po náletu ukrajinských dronů vzplála rafinerie na jihozápadě Ruska, tvrdí média
Ruský server Kuzbass-segodnja tvrdí, že v petrochemickém závodu v Novošachtinsku v ruské Rostovské oblasti vypukl po tříhodinovém náletu ukrajinských dronů rozsáhlý požár. Podle svědků vzplála jedna ze skladovacích nádrží. Jasná záře na obloze je prý vidět desítky kilometrů daleko. Podle dalších ruských médií byla v noci zasažena také rafinerie v Permu na Urale. Rusko se ke zprávám dosud nevyjádřilo, zato pokračovalo v útocích na Ukrajinu a její obyvatele.
Kyjev se přihlásil k útoku na ruskou vojenskou loď Merkurij poblíž Libye
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí ráno potvrdil, že ukrajinské síly potopily poblíž pobřeží Libye ruskou korvetu Merkurij, a to za použití několika námořních dronů. Jde o jednu z nejnovějších ruských válečných lodí uvedenou do služby v roce 2023. Druhým cílem bylo nákladní plavidlo Angara. Kreml podle agentury Reuters uvedl, že informace k této záležitosti poskytne ministerstvo obrany.
Armáda v Iowě chystá odpal tun sloučenin s olovem. Odejděte, vyzývá místní
Americká armáda se tento týden ve státě Iowa chystá odpálit 68 sudů toxické výbušniny s olovem, píše Reuters. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa to oznámila o víkendu s tím, že k tomu přistoupí na základě mimořádných zákonných pravomocí. Těmi obejde soudní příkaz, který plán zablokoval. Proti se staví ekologické organizace, podle nichž vznikne toxický oblak, který se může šířit až 160 kilometrů od místa výbuchu. Federální vláda naopak záměr hájí možným brzkým neřízeným výbuchem.
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