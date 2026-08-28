Kyjev zasáhl ruský bombardér a rafinerii, Moskva zabíjela ukrajinské civilisty

Ukrajinské síly zasáhly na ruské vojenské letecké základně Engels u Saratova strategický bombardér Tu-95MS, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev zasáhl i rafinerii v Jaroslavli, vzdálenou tisícovku kilometrů od frontové linie, doplnil. Řada ukrajinských měst hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Okupanti zasáhli mimo jiné hobbymarket či poštovní terminály.
Bombardér Tu-95MS, který Ukrajina zasáhla na základně Engels, používali Rusové k útokům proti Ukrajině, uvedl Zelenskyj. Na letoun podle něj udeřili bojovníci z jednotky Alfa ukrajinské tajné služby SBU.
Ukrajinské jednotky zaútočily na rafinerii a vojenskou leteckou základnu ve městě Engels v Saratovské oblasti i na počátku srpna, po úderu následoval požár, uvedl tehdy ukrajinský generální štáb. Minulý měsíc, 17. července, Zelenskyj uvedl, že ukrajinská armáda zničila ruský bombardér Tupolev Tu-95 na letišti Engels, vzdáleném asi osm set kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. Rusko se k tomu nevyjádřilo.
Před více než rokem, 1. června 2025, ukrajinské drony zasáhly strategické bombardéry na vojenských letištích v hloubi ruského území. Ukrajinská tajná služba SBU tvrdila, že při operaci Pavučina zasáhla 41 ruských letadel včetně strategických bombardérů Tu-95, Tu-22M3 a Tu-160 a letounů včasného varování A-50. Nejvzdálenější zasažená základna Belaja na Sibiři se nachází asi 4300 kilometrů od Ukrajiny.
Specializovaný web Oryx, který zaznamenává potvrzené ztráty vojenské techniky, uvádí, že Rusko ve válce přišlo o jednadvacet strategických bombardérů: jedenáct Tu-22M3 a deset Tu-95MS.
Další útok na rafinerii v Jaroslavli
Ukrajinské drony napadly také Jaroslavl, úřady kvůli zajištění bezpečnosti načas uzavřely výpadovku na Moskvu, informoval gubernátor regionu Michail Jevrajev. Tuto silnici úřady obvykle uzavírají, pokud drony útočí na místní průmyslovou zónu, kde se nachází rafinerie.
Na sociálních sítích se objevily záběry dýmu stoupajícího z podniku, poznamenal web BBC News. Útok na rafinerii potvrdil i Zelenskyj. Drony tak poosmé od začátku roku zaútočily na jednu z největších ruských rafinerií, schopnou zpracovat až patnáct milionů tun ropy ročně, dodal web The Moscow Times.
Gubernátor Jevrajev nicméně tvrdí, že protivzdušná obrana sestřelila všech 67 útočících dronů. Jejich trosky podle něj zasáhly městský autobus a zranily deset lidí, na jiných místech utrpělo různě závažná zranění sedmnáct lidí a jeden člověk zemřel. Trosky sestřelených dronů zasáhly průmyslovou infrastrukturu, obytné domy či obchody, uvedl.
Krym: Okupanti mluví o útoku na dům, Kyjev o úderu na vojenské středisko
Šéf okupační správy Sevastopolu Michail Razvožajev na telegramu tvrdí, že dron tam zasáhl pětipodlažní obytnou budovu a zranil čtyři lidi a že další drony či trosky strojů sestřelených protivzdušnou obranou dopadly na školku, hotel a více než desítku aut. Ukrajinský generální štáb ale uvádí, že jeho síly v Sevastopolu zasáhly ruské vojenské výcvikové středisko.
Kromě toho štáb oznámil, že na Krymu zasáhl ruskou radarovou stanici Nebo-SV, radarový systém P-18 a zařízení pro mobilní komunikaci. Kyjev podle něj úspěšně cílil rovněž na vojenské cíle v dalších okupovaných ukrajinských oblastech.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila 512 ukrajinských dronů nad osmnácti ruskými regiony, nelegálně anektovaným Krymem a Černým mořem. O celkovém počtu údajně útočících dronů ani o případných škodách se jako obvykle nezmínilo.
Rusko útočilo na poštovní terminály či obchody
Ukrajinské úřady mezitím informují o mrtvých a raněných po nočních a pátečních ruských náletech či jiných úrocích na ukrajinská města.
Nejméně dva lidi zabili Rusové v Dněpropetrovské oblasti, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. „Nepřítel zaútočil více než desetkrát na dva okresy drony, leteckou bombou a dělostřelectvem,“ uvedl Hanža. Dva lidé zemřeli v obci Vasylkivka u města Synelnykove, kde útoky poškodily několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol útoky zasáhly supermarket a místní správní středisko.
Čtyři ranění jsou po ruském náletu na hobbymarket Epicentr v Záporoží, vzniklý požár zachvátil dva tisíce metrů čtverečních, informoval náčelník regionu Ivan Fedorov.
Další ruské útoky zasáhly a poničily třídicí centra logistické společnosti Nova Pošta u Kyjeva a ve městě Sumy, oznámila firma. Všichni zaměstnanci přežili, uvedla společnost. Rusové podle místních úřadů asi hodinu po prvním úderu znovu zaútočili na hasiče bojující s požárem.
V Kyjevské oblasti je ale také jeden mrtvý a dva zranění po útocích Moskvy na okresy Buča a Fastiv, informoval šéf regionální správy Tymur Tkačenko, a ve městě Sumy ruské letecké bomby zabily 61letého muže a zranily sedm lidí, uvedl náčelník regionální správy Oleh Hryhorov.
Rovněž v Chersonu ruský dron zabil 61letého muže, oznámil náčelník městské správy Jaroslav Šaňko. Ve městě Zmijiv u Charkova zabil ruský dron ženu a zranil její dceru a další ženu, informovala prokuratura.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 164 dronů, z nichž 137 se podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na šestnácti místech.
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