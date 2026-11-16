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Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka


před 1 hhodinou|Zdroj: The Kyiv Independent, Kanal 24, Ukrajinska pravda, RBK-Ukrajina

Na nepřipravenost Kyjeva na nadcházející zimu upozorňují obyvatelé ukrajinské metropole i prezident Volodymyr Zelenskyj – obě strany viní starostu hlavního města Vitalije Klyčka. Ten se proti výrokům Zelenského ostře ohrazuje a vyzývá ke spolupráci v těžkých časech. Kyjev může znovu čelit výpadkům elektřiny a nedostatku tepla i vody. Potenciální problém představuje i kanalizační systém.

Navzdory zkušenostem z předchozích topných sezon nebyly některé důležité projekty na posílení energetické odolnosti země dokončeny včas, uvádí členka dozorčí rady analytického centra We Build Ukraine Viktorija Vojcická.

Podle Vojcické se Ukrajina měla po těžké zimě 2022–2023 začít na ruské útoky v energetickém sektoru systematicky připravovat. Od té doby se jí podařilo nashromáždit vybavení pro opravy, vytvořit zásoby plynu a získat zkušenosti s rychlou obnovou poškozené infrastruktury.

Ruský agresor však mezitím změnil útočnou taktiku. Nyní masově používá rychlejší drony s proudovým pohonem, které je obtížnější sestřelit než starší modely Šáhed. Zvýšila se také úroveň nebezpečí během oprav a zkrátila se doba na jejich dokončení.

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Poškozená tepelná elektrárna po ruském útoku na Ukrajině na snímku z února 2026

„V současné době opravy zaberou málo času, ale je jich tolik, že to samozřejmě pociťují i ​​naše města, zejména Kyjev, protože čelí nepřátelským útokům neustále, ve dne v noci,“ poznamenal ministr energetiky Denys Šmyhal.

Server Kanal 24 uvádí, že v důsledku opakovaných ruských útoků jsou kyjevské teplárny prakticky nefunkční. Pod neustálým útokem jsou také uzly vysokého napětí v okolí metropole, což vytváří další problémy s dodávkami elektřiny.

Problém se přitom netýká pouze ničení tepelných elektráren – podle serveru je jedním z klíčových cílů Ruska narušení systémů přenosu energie z jaderných elektráren, které zajišťují téměř šedesát procent ukrajinské výroby elektřiny.

Možné problémy s kanalizací

Ruské útoky na energetickou infrastrukturu výrazně oslabily schopnost Kyjeva dodávat si vlastní elektřinu a teplo. Ukrajinské hlavní město se letos v zimě může potýkat také s problémy s vodou, upozorňuje server Kanal 24.

Blackout v Kyjevě (9. října 2026)
Zdroj: Reuters/Gleb Garanich

List The Kyiv Independent (KI) pak ukazuje ještě na další potenciální krizi týkající se kanalizace. Kyjevský kanalizační systém je zcela závislý na elektřině – bez ní se zastaví zpracování odpadních vod a splašky z města nelze dopravit do čistíren odpadních vod. Panují tak obavy, že by nahromaděné odpadní vody mohly město zaplavit a způsobit hygienickou krizi.

„Přeprava a čištění odpadních vod představuje pro vodárenské společnosti velkou výzvu. Zařízení stárne a nedostatek elektřiny pro čerpání může mít vážné důsledky,“ uvedl pro KI ředitel Ukrajinského svazu vodárenských společností Oleksandr Schin.

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Ilustrační foto: ukrajinský voják s terminálem satelitního systému v Doněcké oblasti (říjen 2026)

Spor Zelenského a Klyčka

Situace ohledně nepříznivé situace v ukrajinské metropoli se už několik týdnů propisuje do celostátní politiky.

„Vedl jsem koordinační hovor o úsilí v našem regionu o řešení následků ruských úderů a obnovení dodávek energie. Situace je nejhorší v Kyjevě – lidé a podniky čelí dlouhodobým výpadkům elektřiny a vody a problémy jsou extrémně vážné,“ napsal minulý pátek Zelenskyj.

Ukrajinský prezident prohlásil, že Kyjevu stanovil „konkrétní úkoly, jelikož městské úřady téměř úplně selhaly při přijímání nezbytných opatření“. Následně doplnil, že vláda poskytuje další prostředky, které mohou pomoci – například dodávky vybavení a urychlení opravných prací.

Reakce kyjevského starosty Vitalije Klyčka na sebe nenechala dlouho čekat. „Celá tato situace je vzhledem k obyvatelům hlavního města odporná. A to i k energetikům a dalším specialistům, kteří riskují své životy pod palbou a dělají prakticky nemožné 24 hodin denně,“ vyjádřil se Klyčko.

„Ve snaze zbavit se Klyčka všemi dostupnými prostředky, neustálým vytvářením překážek a nepomáháním hlavnímu městu vláda fakticky Kyjev ničí,“ prohlásil starosta.

Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko (13. října 2026)
Zdroj: Reuters/Valentyn Ogirenko

Klyčko rovněž zpochybnil, že městská správa může zabránit důsledkům ruských útoků na energetický sektor, poukázal na to, že zástupci hlavního města nejsou zapojováni do diskusí o přípravách Kyjeva na zimu, a zdůraznil propojenost energetického systému v zemi.

„Možná je načase konečně přestat s přisuzováním viny, když se nacházíme v situaci, kdy se všichni potýkají s problémy, když je otázkou, zda země přežije. A přežít může pouze společným úsilím, konstruktivní spoluprací napříč vládou na všech úrovních a koordinovanou prací všech agentur a specialistů. Na vyvození závěrů bude ještě čas,“ zdůraznil starosta.

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Demonstrace proti kyjevskému starostovi

Klyčko si slova o nepřipravenosti na nadcházející zimu od prezidenta vyslechl už v říjnu. Tehdy také proti starostovi vyšly do kyjevských ulic stovky lidí.

Protestující požadovali Klyčkovu rezignaci právě kvůli nedostatečným přípravám hlavního města na zimní měsíce a komunální politice městské správy. Rovněž požadovali výstavbu dalších krytů a vyšetřování korupce.

„Tam, kde bydlím, je jen sklep, který se neustále zaplavuje, a v blízkosti nejsou žádné normální kryty,“ postěžovala si sedmadvacetiletá Jelizaveta Semková.

Klyčko už v září slíbil, že do měsíce bude v blízkosti zastávek veřejné dopravy zřízeno padesát mobilních krytů. Městská správa však o několik týdnů později oznámila, že jich do konce roku bude pouze čtrnáct.

„Je příliš pozdě na to, aby se Klyčko pustil do práce, je čas se rozloučit“, stálo v říjnu na jednom z transparentů, které demonstrující přinesli na protest. Objevili se však i lidé s opačným názorem. Vypovídal o tom například transparent s nápisem „Zelenskyj, přestaň. Ruce pryč od Klyčka“.

„Díky zásobám jídla lépe spím“

„Kyjev na to (zimu) není připravený a bude to pro nás těžké,“ sdělila dvaadvacetiletá obyvatelka ukrajinské metropole Sofia Hohol listu The Kyiv Independent.

Kyjevané se potýkají s každodenní nepředvídatelností – jízdní řády se obvykle zveřejňují až den předem a vždy existuje riziko neplánovaného nouzového výpadku proudu kvůli dalším ruským úderům, píše KI.

Kromě energetických zařízení začalo Rusko útočit také na logistickou infrastrukturu, přičemž zasahuje sklady a distribuční centra supermarketů. V obchodech napříč Kyjevem tak začaly z regálů mizet některé potraviny.

„Nevím, co to do mě vjelo – začala jsem v supermarketu brát všechno, protože jsem se bála, že už jídlo nebude,“ popsala Kyjevanka Olha. „Teď mám všechno dvakrát nebo třikrát. (...) Zásoby jídla mně pomáhají v noci lépe spát,“ dodala. Obyvatelé ukrajinské metropole si dělají zásoby také například vody či baterek.

Následky ruského útoku na kyjevský supermarket (26. září 2026)
Zdroj: Reuters/Gleb Garanich

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