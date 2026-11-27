Konečné výsledky parlamentních voleb na Novém Zélandu konaných začátkem tohoto měsíce potvrdily, že ani blok pravicových stran končící vlády ani levicová opozice nemají v parlamentu většinu. Informuje o tom agentura AP, podle které zemi nyní čeká náročné vyjednávání o řešení této patové situace.
Po sečtení všech hlasů, včetně těch odevzdaných v zahraničí, volební komise v pátek oznámila, že pravicové strany v čele s Národní stranou premiéra Christophera Luxona obsadí ve 130členném parlamentu 65 křesel. Pro získání většiny by potřebovaly o jeden mandát víc. Levicová opozice v čele s labouristy získala 58 poslaneckých křesel.
O podobě příští vlády tak podle všeho rozhodne nováček v parlamentu, středová strana Opportunity (Příležitost), která má sedm mandátů. I když na sestavení příštího kabinetu s levicí nemá dostatek hlasů, Luxona a jeho nynější vládní partnery čekají dlouhá jednání o možné vládní spolupráci s centristy.
Stranu Opportunity vede 38letá obchodní poradkyně Qiulae Wongová, která je novou tváří novozélandské politiky. Uvádí, že na vytvoření vlády může pracovat se zástupci obou bloků. V pátek dle agentury Reuters řekla, že nejprve bude jednat s uskupením, které má nejvíce poslaneckých křesel. Tím je Luxonova Národní strana.
AP výsledek voleb označila za tvrdou lekci pro dvě hlavní strany, které dlouho ovládaly novozélandskou politiku.