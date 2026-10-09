Kennedyho resort chce „zkoumat zdravotní problémy po očkování“

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy ml. zahájil celoresortní iniciativu, která má „zkoumat a dokumentovat“ zdravotní problémy hlášené po očkování. Ve čtvrtek večer to uvedlo americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb.
Iniciativa je podle agentury Reuters nejnovějším krokem Kennedyho, který roky zpochybňoval bezpečnost vakcín. Před nástupem do funkce založil organizaci proti očkování, skrze níž usiloval o změnu ve federální očkovací politice.
Americká pediatrická akademie upozorňuje na to, že dětské vakcíny se zkoumají v kontrolovaných studiích s placebem a srovnávacími skupinami, po schválení dále sleduje jejich bezpečnost.
Federální statistika zranění způsobených vakcínami uvádí čtrnáct odškodnitelných typů zranění napříč šestnácti typy vakcín v rámci programu odškodňování obětí očkování. V systému není nutné prokazovat zavinění, žadatelé v něm podávají nároky vůči vládě, nikoli výrobcům vakcín. Od roku 1988 program vyplatil přibližně pět miliard dolarů (zhruba 108,7 miliardy korun) v rámci zhruba 12 300 nároků týkajících se poškození zdraví a úmrtí.
Kennedyho snaha o změnu očkování u dětí
Nová opatření, která podle Reuters zřejmě navazují na Kennedyho několikaleté úsilí vyvolávat pochybnosti o vakcínách, přicházejí v době, kdy čelí právním sporům kvůli snahám změnit americký očkovací kalendář pro děti. Odborníci na veřejné zdraví zároveň stále více upozorňují na klesající proočkovanost, zejména proti spalničkám, jejichž výskyt se v USA od loňska znovu zvýšil.
Základem iniciativy je klinika Národního institutu zdraví, která byla otevřena tento týden v pondělí a má léčit a zkoumat pacienty hlásící zdravotní problémy po očkování, uvedlo ministerstvo.
Kennedy tvrdí, že americké děti „dostávají příliš mnoho vakcín“. Opakovaně přitom nepravdivě prohlašoval, že jich do 18 let mohou dostat až 90, toto tvrzení později interpretoval i americký prezident Donald Trump. Kennedy dlouhodobě prohlašuje, že chemické látky ve vakcínách jsou nebezpečné, odborníci však uvádějí, že neexistují důkazy o jejich škodlivosti.
Během prvního roku v čele ministerstva Kennedy odvolal všech sedmnáct nezávislých odborníků z poradního výboru CDC pro vakcíny a jmenoval nové členy, z nichž mnozí sdíleli jeho postoje odmítající očkování.
V lednu CDC oznámilo přepracovaný očkovací kalendář pro děti, který omezil počet doporučených vakcín. Zrušil všeobecná doporučení pro očkování proti chřipce, rotavirům, hepatitidě A, hepatitidě B při narození, některým formám meningitidy a respiračnímu syncytiálnímu viru. Federální soud v březnu vydal předběžné opatření, kterým zablokoval klíčové části navrhovaných změn.