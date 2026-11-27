Leteckou katastrofu u ruského města Smolensk, při které v roce 2010 zahynul spolu s dalšími 95 lidmi i tehdejší polský prezident Lech Kaczyński, zavinil řetězec událostí během přistávacího manévru, a nikoliv exploze. Podle agentury PAP to uvedla polská prokuratura s odvoláním na závěry posudku mezinárodních odborníků o příčinách havárie.
„Podle expertů způsobila katastrofu u Smolenska série událostí během závěrečné fáze přistání,“ uvedl mluvčí prokuratury Przemyslaw Nowak, jenž představil zprávu vypracovanou mezinárodním panelem více než dvaceti odborníků. Ten podle PAP ustanovila v roce 2019 tehdejší vláda vedená stranou Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského, dvojčete mrtvého exprezidenta.
Podle Nowaka mezinárodní tým vydal první verzi posudku v roce 2024 a letos ji doplnil o odpovědi na 66 dodatečných otázek polských prokurátorů. Po důkladném přezkoumání byl dokument shledán úplným a jasným, řekl Nowak.
Jako příčiny letecké katastrofy jmenoval nestabilní přiblížení, nesprávné vyhodnocení skutečné výšky letadla, pokračování v klesání pod minimální povolenou výšku a opožděné rozhodnutí o zahájení manévru pro přerušení přistání.
Vyšetřování vyloučilo explozi
Nowak dodal, že výbuch byl jako příčina letecké havárie u Smolenska vyloučen. Experti podle něj k tomuto závěru dospěli na základě řady vyšetřovacích metod, mezi něž patřily analýzy záznamu zvuku, strukturálního poškození letadla, tělesných zranění, rozložení trosek i těl a také výsledky fyzikálně-chemických zkoumání.
U Smolenska v dubnu 2010 v troskách vládního letadla zahynul tehdejší prezident Lech Kaczyński, jeho manželka a členové delegace složené z vojenských a politických špiček, kteří letěli do Ruska uctít památku tisíců polských důstojníků povražděných v sovětském zajetí.
Příčiny katastrofy se staly předmětem polemik. Ruské vyšetřování leteckého neštěstí zdůraznilo vliv počasí a chyby polské posádky, zatímco polská strana z podílu na neštěstí obvinila i ruské dispečery, kteří letounu v husté mlze nezakázali přistát.
Jaroslaw Kaczyński tvrdil, že jeho bratr byl zavražděn
První polská vyšetřovací komise, vedená bývalým ministrem vnitra Jerzym Millerem, dospěla k závěru, že vládní letadlo se zřítilo vinou nedbalosti a špatného počasí. Vinu podle ní nesli i ruští dispečeři, kteří piloty uvedli v omyl.
Jaroslaw Kaczyński ale roky tvrdil, že jeho bratr byl zavražděn. Strana PiS, která se dostala k moci v roce 2015, zřídila zvláštní podvýbor a jeho vedením pověřila Antoniho Macierewicze, bývalého ministra obrany a Kaczyńského spojence. Komise se přitom snažila dokázat, že se letoun stal obětí atentátu a spiknutí Rusů s Kaczyńského polskými oponenty.
Po vzniku nynější vlády vedené premiérem Donaldem Tuskem polské ministerstvo obrany v roce 2023 oznámilo, že Macierewiczovu komisi rozpouští.