Kansas bude mít demokratického senátora. Poprvé za 94 let

Ve volbách do amerického Senátu za Kansas zvítězil demokrat Adam Hamilton. Vystřídá tak končícího republikána Rogera Marshalla, podporovaného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Marshall porážku uznal a protikandidátovi pogratuloval. Hamilton bude prvním demokratickým senátorem zvoleným za tento stát za posledních 94 let.
Jde o překvapivé vítězství ve státě, kde Trump v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil o šestnáct procentních bodů a kde se původně očekávalo, že volby bezpečně vyhrají republikáni.
Hamilton, pastor největšího sboru Spojené metodistické církve v zemi a autor řady knih o křesťanství a teologii, vedl kampaň zaměřenou na cenovou dostupnost a nadstranickou spolupráci. Označoval se za „nezávisle smýšlejícího demokrata“ a odmítal republikánské vykreslování své osoby jako extrémně levicového.
Hamilton i Marshall se snažili oslovit kansaské zemědělce, které zasáhly vysoké ceny nafty a hnojiv, k jejichž nárůstu částečně přispěla válka v Íránu.
V posledních týdnech se souboj vyostřil, což přivedlo Trumpa a viceprezidenta JD Vance do Kansasu, aby zde vedli kampaň na podporu Marshalla.
Například na předvolebním shromáždění v oblasti Wichity Trump 19. října prohlásil, že americké ministerstvo zemědělství spustí „program úlev na palivo pro sklizeň“, který poskytne zemědělcům 8 miliard dolarů (asi 172,7 miliardy korun) na kompenzaci nákladů na naftu během sklizně.
Marshall, který před vstupem do politiky působil jako porodník, byl v roce 2016 zvolen do Sněmovny reprezentantů USA a v roce 2020 do Senátu. Stal se terčem kritiky poté, co zářijová zpráva deníku New York Times uvedla, že zažaloval více než sedm set pacientů kvůli nezaplaceným účtům.
V zářijovém rozhovoru pro Fox News označil tento článek za „pomlouvačnou kampaň“ a uvedl, že postupoval v souladu s běžnými postupy při vymáhání pohledávek.
Republikáni měli před úterními volbami v Senátu většinu 53 ku 47, přičemž demokraté potřebovali k získání kontroly čistý zisk čtyř křesel. Podle dosavadních výsledků budou mít ještě více.