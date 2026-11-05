K vedení Izraele má blíže opoziční lídr Eisenkot, píše AFP


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

K sestavení nové vlády Izraele má blíže opoziční lídr Gadi Eisenkot, kterého doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco současný premiér Benjamin Netanjahu má podporu 46 poslanců, píše agentura AFP. Strany ve čtvrtek prezidentovi Jicchaku Herzogovi sdělily, koho na premiérský post doporučují. Ten vzápětí uvedl, že v neděli oznámí, koho sestavením nové vlády pověří.

Ve volbách z minulého úterý žádný blok stran nezískal parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít arabské strany.

Ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry, která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci a která získala sedm mandátů, ve čtvrtek Herzogovi do premiérské funkce nikoho nedoporučila. Strany izraelských Arabů naopak podpořily Eisenkota.

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„Výsledky konzultací se zdají být jasné,“ cituje server The Times of Israel prezidenta Herzoga. „Zákon mi však svěřuje pravomoc rozhodnout, kdo je schopen sestavit vládu, a to není vzhledem k vzájemným vetům mezi bloky i uvnitř samotných bloků zcela jasné,“ dodal s odkazem na pozice jednotlivých stran, které nejsou ochotny spolupracovat se stranami jinými.

Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, zůstane izraelským premiérem, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát na to bude mít 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit sestavením vlády někoho jiného.

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