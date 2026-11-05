Jižní Korea plánuje rozšířit působení protipirátské jednotky k Hormuzskému průlivu

Jižní Korea plánuje rozšířit působnost své protipirátské jednotky Čchonghe do vod blíže k Hormuzskému průlivu. Oznámilo to ministerstvo obrany v Soulu, které tak reaguje na žádosti amerického prezidenta Donalda Trumpa o poskytnutí podpory v souvislosti s napětím v Íránu.
Jihokorejská vláda předloží parlamentu návrh na prodloužení nasazení této jednotky na Blízkém východě, jehož platnost má vypršet na konci roku 2026. Uvedl to mluvčí ministerstva, čímž potvrdil zprávu tiskové agentury Jonhap.
Jednotka Čchonghe působí v Adenském zálivu již od roku 2009, kde zajišťuje bezpečnou plavbu obchodních lodí.
Podle televizní stanice YTN její současné vybavení zahrnuje torpédoborec o výtlaku 4400 tun, vrtulník pro námořní operace a až tři rychlé čluny s pevným trupem. Celkem jednotku tvoří přibližně 300 příslušníků.
Návrh, který musí schválit prezident I Če-mjong i jihokorejská vláda, počítá s rozšířením operační oblasti jednotky do vod poblíž ománského přístavu Dukm, jenž se nachází přibližně 650 kilometrů od Hormuzského průlivu.
Soul by měl dále podle listu Korea Herald nasadit námořní hlídkový letoun P-8A a navýšit počet příslušníků dané jednotky o 75 osob.
Trumpova kritika Jižní Koreje
Trump v minulosti kritizoval Soul za „nedostatečnou podporu v souvislosti s válkou s Íránem“. V létě navíc omezil rozsáhlá společná vojenská cvičení ozbrojených sil obou zemí, tento krok vyvolal v Soulu, který je americkým spojencem, znepokojení.
Podle jihokorejského ministerstva průmyslu je země silně závislá na dovozu ropy, v roce 2025 pocházelo 70 procent jejích dodávek z Blízkého východu a většina z nich proudila přes Hormuzský průliv.
Prezident I Če-mjong v polovině září prohlásil, že na Blízký východ nevyšle vojenské prostředky, neboť by to mohlo zemi zatáhnout do konfliktu. Dodal však, že Soul zvažuje, zda by neměl hrát výraznější roli při zajišťování bezpečnosti plavby v regionu.