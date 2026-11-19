Raketový útok jemenských šíitských povstalců hútíů na Saúdskou Arábii poškodil nejvyšší mrakodrap v Rijádu, kde sídlí saúdskoarabský státní investiční fond. Uvádí to agentura Reuters, která se odvolává na tři zdroje.
Při útoku byla zničena okna na sedmi nebo osmi patrech mrakodrapu PIF Tower a poškozeny byly také části kovové vnější konstrukce.
Útok na finanční čtvrť krále Abdalláha je tento měsíc už druhý. Při prvním útoku jemenští povstalci 8. listopadu poškodili budovu státní ropné společnosti Saudi Aramco.
Všechny vchody do finančního distriktu byly uzavřeny a lidé v něm byli evakuováni. Na místě byla také řada sanitek a hasičských vozů, píše Reuters s odkazem na svědka. Nebyli hlášeni žádní zranění.
Podle tří zdrojů Reuters PIF Tower zasáhla raketa hútíů. Koalice vedená Saúdskou Arábií, která proti jemenským povstalcům bojuje, uvedla, že se „vypořádala s raketovou hrozbou“, a odkázala přitom na útok hútíů na Rijád. Hútíové útok veřejně nekomentovali.
Hútíové podporovaní Íránem vedou proti jemenské vládě od roku 2014 občanskou válku, při níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Letos v létě jejich ofenziva přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Hútíové také opakovaně útočí na Saúdskou Arábii, která stojí v čele mezinárodní koalice proti nim.