Izraelská policie zadržela po útocích na Západním břehu osm podezřelých

Izraelská policie zadržela osm podezřelých v rámci vyšetřování víkendových násilností na okupovaném Západním břehu, mezi nimiž byly i útoky na americkou fotoreportérku a evropské diplomaty. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters, která podotýká, že stíhání izraelských osadníků je vzácné.
Policie podezřelé neidentifikovala ani nesdělila, z čeho je viní. Vyšetřování dle ní pokračuje. Izraelská média uvedla, že všichni zadržení jsou Izraelci a na vyšetřování se podílí i tajná služba Šin Bet.
Maskovaní izraelští osadníci v pátek na Západním břehu, který židovský stát okupuje od roku 1967, napadli americkou fotoreportérku listu The Washington Post Heidi Levineovou, která dokumentovala palestinskou sklizeň oliv. V sobotu maskovaní osadníci v jiné části Západního břehu napadli evropské diplomaty a francouzského starostu.
Víkendové násilí odsoudily Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Jeruzaléma, a také Francie, Belgie a Polsko, jejichž diplomaté byli v sobotu napadeni.
Zdrženlivý Netanjahu
Ministr zahraničí Gideon Sa'ar a izraelská armáda z útoku na diplomaty obvinili izraelské výtržníky. Premiér Benjamin Netanjahu, jehož koalice podle předpovědí ve volbách 27. října přijde o většinu, se vyjadřuje zdrženlivěji. Podle něj diplomaté „bez předchozí koordinace“ s izraelskou armádou vstoupili „do citlivé oblasti s historií střetů“. Okolnosti útoku na Levineovou jsou dle Netanjahua nejasné.
Počet útoků osadníků na Palestince podle izraelské lidskoprávní organizace Ješ Din prudce roste, od 27. září, tedy zhruba od začátku každoroční sklizně oliv, jich bylo nejméně 170. Terčem se stávají i novináři, izraelští aktivisté a zahraniční pozorovatelé.
Na Západním břehu, který židovský stát téměř šedesát let okupuje, žijí přibližně tři miliony Palestinců a více než půl milionu izraelských osadníků. Izraelské osady na tomto území jsou podle mezinárodního práva nelegální.