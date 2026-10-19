Izraelská policie zadržela po útocích na Západním břehu osm podezřelých


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská policie zadržela osm podezřelých v rámci vyšetřování víkendových násilností na okupovaném Západním břehu, mezi nimiž byly i útoky na americkou fotoreportérku a evropské diplomaty. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters, která podotýká, že stíhání izraelských osadníků je vzácné.

Policie podezřelé neidentifikovala ani nesdělila, z čeho je viní. Vyšetřování dle ní pokračuje. Izraelská média uvedla, že všichni zadržení jsou Izraelci a na vyšetřování se podílí i tajná služba Šin Bet.

Maskovaní izraelští osadníci v pátek na Západním břehu, který židovský stát okupuje od roku 1967, napadli americkou fotoreportérku listu The Washington Post Heidi Levineovou, která dokumentovala palestinskou sklizeň oliv. V sobotu maskovaní osadníci v jiné části Západního břehu napadli evropské diplomaty a francouzského starostu.

Víkendové násilí odsoudily Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Jeruzaléma, a také Francie, Belgie a Polsko, jejichž diplomaté byli v sobotu napadeni.

Zdrženlivý Netanjahu

Ministr zahraničí Gideon Sa'ar a izraelská armáda z útoku na diplomaty obvinili izraelské výtržníky. Premiér Benjamin Netanjahu, jehož koalice podle předpovědí ve volbách 27. října přijde o většinu, se vyjadřuje zdrženlivěji. Podle něj diplomaté „bez předchozí koordinace“ s izraelskou armádou vstoupili „do citlivé oblasti s historií střetů“. Okolnosti útoku na Levineovou jsou dle Netanjahua nejasné.

Počet útoků osadníků na Palestince podle izraelské lidskoprávní organizace Ješ Din prudce roste, od 27. září, tedy zhruba od začátku každoroční sklizně oliv, jich bylo nejméně 170. Terčem se stávají i novináři, izraelští aktivisté a zahraniční pozorovatelé.

Na Západním břehu, který židovský stát téměř šedesát let okupuje, žijí přibližně tři miliony Palestinců a více než půl milionu izraelských osadníků. Izraelské osady na tomto území jsou podle mezinárodního práva nelegální.

„Všechny zákony nadržují osadníkům.“ Izrael čelí kritice za politiku na Západním břehu
Izraelští vojáci zadržují Palestince během razie ve městě Anata na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.

Výběr redakce

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

10:10Aktualizovánopřed 55 mminutami
Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

07:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

před 1 hhodinou
Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

03:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

před 5 hhodinami
Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vláda odkládá snížení firemních daní

Vláda odkládá snížení firemních daní

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Indonésii zahalil kouř z lesních požárů

Několik týdnů trvající požáry sužují Indonésii. Meteorologové v některých oblastech vyhlásili v pátek nejvyšší stupeň výstrahy před špatnou kvalitou ovzduší – kouř z lesních požárů je toxický. V regionech se mimo jiné uzavírají školy a pozoruje se i prudký nárůst dýchacích obtíží.
před 45 mminutami

Izraelská policie zadržela po útocích na Západním břehu osm podezřelých

Izraelská policie zadržela osm podezřelých v rámci vyšetřování víkendových násilností na okupovaném Západním břehu, mezi nimiž byly i útoky na americkou fotoreportérku a evropské diplomaty. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters, která podotýká, že stíhání izraelských osadníků je vzácné.
před 56 mminutami

Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, oznámil v pondělí ráno dle agentury AFP Elysejský palác.
07:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Moskva v noci útočila na Kyjev, rakety zasáhly i zdravotnické zařízení

Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zahynula 21letá dívka, napsal na sociální síti starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Zatímco při prvním útoku se podle serveru The Kyiv Independent sirény rozezněly prakticky současně s výbuchy, při dalším útoku v pondělí nad ránem již obyvatelé dostali varování předem.
02:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ničení amazonského pralesa v Brazílii kleslo na minimum za skoro čtyřicet let

Rozsah ničení amazonského pralesa v Brazílii klesl v uplynulých dvanácti měsících na minimum od začátku měření v roce 1988. Uvedl to brazilský ústav INPE, který tyto údaje celou dobu shromažďuje. Meziročně plocha zničeného amazonského pralesa v Brazílii klesla o 42 procent.
před 2 hhodinami

Střety v centru Milána. Policie kvůli násilnostem zadržela na dvě stě lidí

V centru Milána se o víkendu střetli s policií mladí lidé. Ministr vnitra Matteo Piantedosi podle agentur v neděli večer oznámil, že policie zadržela na dvě stě lidí. Většině zadržených nebylo ještě osmnáct let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.
před 2 hhodinami

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Vládce Kremlu Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající ruské války proti Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ). Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí Ukrajině a Rusku vzkázal, že by se měly soustředit na ukončení války.
03:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Alberta bude hlasovat o rozvodu s Kanadou. Jde hlavně o ropu

Alberta v pondělí pořádá nezávazné referendum, v němž se obyvatel ptá, zda chtějí zůstat součástí Kanady. Příznivci odtržení kritizují, že Ottawa provincii bohatou na ropu využívá a ohrožuje jeho průmysl. Stoupenci statu quo varují před možnými ekonomickými problémy v případě odluky. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že „v sázce je hodně“ a přirovnal referendum k hlasování o brexitu. Očekává se vysoká účast.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026