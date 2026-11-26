Izraelské vzdušné údery v Pásmu Gazy zabily v noci na čtvrtek nejméně devět Palestinců včetně náměstka ministra školství, uvedli tamní zdravotníci. Jde tak o třetí den v řadě, kdy Izrael navzdory křehkému příměří útočil na Gazu, připomněla agentura Reuters. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že šlo o cílené útoky proti členům teroristického hnutí Hamás.
Navzdory podepsanému klidu zbraní z října minulého roku Izrael v útocích pokračuje s tvrzením, že se zaměřuje na ozbrojence. Oběťmi jsou ale podle Reuters často civilisté. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod kontrolou Hamásu, zahynulo od začátku příměří nejméně šestnáct set Palestinců, zatímco na izraelské straně zemřelo pět vojáků. Širší plán příměří, podporovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nezastavil násilí ani nezajistil odzbrojení Hamásu.
Podle zdravotníků zabil izraelský úder na byt v Dajr Balah ve střední části Gazy náměstka ministra školství dosazeného Hamásem, Chálida Abú Nadu, a jeho ženu. Nada byl třetím vysokým představitelem tohoto palestinského hnutí, kterého Izrael od úterý zabil, a to po dvou dalších vysokých bezpečnostních činitelích.
Hamás smrt náměstka podle Reuters potvrdil. Dále uvedl, že takové útoky porušují dohodu o příměří a Trumpovu Radu míru označil za politicky i morálně odpovědnou za to, že údery nedokázala zastavit.
Při dalších dvou samostatných vzdušných útocích Izrael ve čtvrti Tuffáh ve městě Gaza a v uprchlickém táboře Beach zabil šest lidí. Později zdravotníci uvedli, že další izraelský útok ve východní části uprchlického tábora Búrajdž zabil 62letého muže. Izraelská armáda se k těmto útokům zatím nevyjádřila.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci z hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, kterou řada lidskoprávních organizací a komise OSN označily za genocidu. Izrael obvinění odmítá. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelská armáda od začátku války zabila více než 74 500 Palestinců, většinou civilistů. Údaje nelze nezávisle ověřit, OSN je ale považuje za spolehlivé.