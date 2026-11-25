Přelomový verdikt Mezinárodního soudního dvora OSN (ICJ) v případu Gambie proti Myanmaru, který byl uznán jako stát odpovědný za genocidu na rohingské menšině, může mít dalekosáhlé důsledky pro Izrael a jeho spor s Jihoafrickou republikou kvůli Gaze, míní experti. V obou případech dochází k útokům, při nichž umírají děti, obě strany také argumentují sebeobranou, soud ale u Myanmaru nevyloučil souběh protiteroristické operace s genocidou. Rozsudek podle expertů poškodí pověst dané země a může vést k omezení diplomatických vazeb či sankcím ze strany třetích států.
V roce 2017 podle odhadů zemřelo v Myanmaru při armádních operacích asi deset tisíc Rohingů. Gambie v žalobě popisovala masové vraždy, znásilňování, mučení a ničení vesnic, někdy i upalování Rohingů v jejich domovech.
Rozhodnutí ICJ, že útoky myanmarské armády představovaly genocidu, vycházelo z jeho výkladu zločinu genocidy podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, první významné mezinárodní smlouvy schválené Valným shromážděním OSN.
Pět znaků genocidy a „zvláštní úmysl“
Aby mohl být útok považován za genocidní, musí být namířen proti etnické, náboženské, rasové či národnostní skupině a musí zahrnovat alespoň jeden z pěti znaků: zabití členů skupiny; způsobení vážné fyzické nebo psychické újmy členům; úmyslné vytváření podmínek směřujících k jejímu zničení; uvalení opatření zaměřených na zabránění porodnosti; nebo násilné přemístění dětí ze skupiny.
Kromě těchto skutkových znaků vyžaduje genocida, aby pachatel jednal se zvláštním úmyslem zničit danou skupinu, ať už zcela, nebo zčásti, shrnuje znaky v analýze web The Conversation.
ICJ, který je nejvyšším soudním orgánem organizace a proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat, minulý týden v přelomovém verdiktu uznal, že skutkový stav útoků v Myanmaru naplňuje právní definici genocidy.
Co se týče klíčového požadavku prokázat „zvláštní úmysl“ zničit určitou skupinu, soud dospěl k závěru, že vzorec, cílený výběr a smrtelnost útoků na rohingské vesnice nelze věrohodně vysvětlit jako protipovstaleckou operaci, jak o to usiloval myanmarský režim.
ICJ naopak rozhodl, že jediným rozumným závěrem, který lze z jednání armády vyvodit, byl konkrétní úmysl zničit tuto etnickou menšinu. Klíčovým aspektem argumentu „vzorce chování“ byly útoky na děti. Podle soudu je zabíjení dětí a kojenců v rozporu s tvrzením o pouhé protipovstalecké operaci.
„Soud uvedl, že genocida nemusí být jediná motivace a cíl – že stát může mít více motivací, třeba bojovat proti terorismu, vyhnat část populace, ale genocidní úmysl tam může pořád přítomen,“ řekla ČT24 expertka na mezinárodní právo a výzkumnice Ústavu mezinárodních vztahů Praha Veronika Bílková.
Rozhodnutí ICJ je v mnoha důležitých ohledech bezprecedentní, přičemž soud podle analytiků zaujal flexibilnější přístup k důkazům používaným k prokázání genocidy. Bílková zmínila kupříkladu aspekt „počtů“ a „dobrého zacházení“.
„Myanmar říkal, že tam umíralo Rohingů málo, že to bylo zhruba jen 1,2 procenta (populace) a že na genocidu je potřeba víc mrtvých. Mezinárodní soudní dvůr na to řekl, že počet není rozhodující. Myanmar také argumentoval tím, že kdyby chtěl, mohl jich zabít víc, že jim často i pomáhal nebo je převezl přes hranice, přičemž Mezinárodní soudní dvůr tam hezky řekl, že to, že stát nevyužil všech příležitostí, aby mohl zabít příslušníky toho etnika, není samo o sobě důkazem toho, že nešlo o genocidu, takže i kdyby části populace dodal humanitární pomoc nebo umožnil utéct přes hranice, tak nestačí k vyvrácení toho, že se jednalo o genocidu,“ uvedla Bílková.
V předchozím přelomovém rozsudku týkajícím se porušení úmluvy z roku 1948, a to ve sporu Bosna a Hercegovina proti Srbsku a Černé Hoře z roku 2007, soud pouze konstatoval, že Srbsko nesplnilo svou právní povinnost zabránit genocidě, protože nevyužilo svůj vliv k zastavení bosenskosrbské armády během masakru ve Srebrenici v roce 1995.
Ve druhém případě, kdy Chorvatsko obvinilo Srbsko, soud neshledal, že by došlo ke genocidě. Místo toho v rozsudku z roku 2015 rozhodl, že jugoslávská armáda a srbské síly měly v úmyslu etnicky vyčistit Chorvaty z oblastí Chorvatska ovládaných Srbem, a donutily tak až sto tisíc Chorvatů a dalších nesrbských obyvatel uprchnout z oblasti Krajiny mezi dubnem 1991 a dubnem 1992.
Vítězství pro Rohingy a mezinárodní právo
Naproti tomu v rozsudku týkajícím se Myanmaru soud poprvé rozhodl, že stát nese právní odpovědnost za samotné spáchání genocidy – nikoli pouze za to, že jí nezabránil. Podle expertů jde o významné vítězství pro samotné Rohingy, kteří po dekády čelí pronásledování, i pro Gambii, malý západoafrický stát, jenž v roce 2019 podal k soudu žalobu proti Myanmaru.
Jde také o připomínku toho, že mezinárodní právo stále existuje. Pravidla a úmluvy zavedené po roce 1945 se totiž ocitají v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského vládce Vladimira Putina a čínského vůdce Si Ťin-pchinga pod nebývalým tlakem, upozornil server BBC News.
Velvyslanec USA při OSN Mike Waltz minulý měsíc soud vyzval, aby „nesnižoval zákonnou hranici prokázání genocidy“, a odsoudil to, co nazval „levicovou, globální a antisemitskou agendou“ mezinárodního společenství. Konkrétně zmínil Navi Pillayovou, letošní laureátku Nobelovy ceny míru, která byla jednou z porotkyň v myanmarském případu a vedla nezávislou mezinárodní komisi OSN, která před rokem oznámila, že Izrael spáchal genocidu na Palestincích v Pásmu Gazy.
„Vzhledem k celkovému oslabování mezinárodních právních institucí v posledních dvaceti letech, nefunkční Radě bezpečnosti OSN a Mezinárodnímu trestnímu soudu, který čelí tlaku Trumpovy administrativy, je verdikt ICJ vzácným vítězstvím mezinárodní spravedlnosti a otevírá nové cesty pro mezinárodní snahy o prevenci genocidy a vyvozování odpovědnosti,“ podotýká The Conversation.
ICJ nařídil armádou podporované vládě Myanmaru, aby zajistila bezpečný a dobrovolný návrat Rohingů do země a stíhala osoby podezřelé ze spáchání genocidy. Myanmar má dva roky na to, aby podal soudu zprávu. Pokud nebude schopen restituci provést, ICJ nařídil vládě vyplatit Rohingům reparace, jejichž výše bude stanovena později, uvedl časopis Time.
Obtížná vymahatelnost
Mezinárodní soudní dvůr však nemá žádný orgán pro vymáhání práva, v případě OSN může konat jen Rada bezpečnosti OSN. Myanmarskou vládu tak nelze snadno přinutit, aby se jeho rozsudky řídila – ať už jde o zastavení jakýchkoli dalších útoků či pronásledování Rohingů, vyvinutí úsilí o jejich repatriaci, nebo vypracování komplexního plánu reparací a odškodnění.
Pokud Myanmar nedodrží pravidla, může se Gambie obrátit na Radu bezpečnosti, Čína má však ve skupině právo veta a je s tamním režimem spřízněná. Na vojenskou juntu mohou tlačit rovněž státy třetích stran, například prostřednictvím přímého diplomatického tlaku či sankcí vůči jednotlivcům či společnostem spojeným s genocidou. Velká Británie už minulý týden nařídila vyhoštění myanmarského obranného atašé a vyzvala k bezprostřednímu svolání schůzky Rady bezpečnosti.
I kdyby se Myanmar rozhodl konkrétní nařízení soudu ignorovat, rozsudek představuje podle analytiků pro tamní vojenský režim zásadní porážku. Poškození pověsti spojené s tím, že jde o první zemi uznanou vinnou ze státem podporované genocidy, bude pravděpodobně značné. Rozsudek navíc podpoří argumenty, že ostatní státy mají povinnost nepodporovat Myanmar žádným způsobem, který by mohl podpořit či umožnit další útoky na Rohingy.
Ačkoliv to automaticky neznamená, že ostatní země své závazky vyplývající z mezinárodního práva splní, mnohé z nich rozsudek pravděpodobně využijí k posílení mnohostranných snah o uvalení politických a ekonomických sankcí na myanmarskou armádu. To by mohlo zahrnovat cílené hospodářské sankce, finanční omezení, zákazy prodeje zbraní a další formy omezení spolupráce s režimem.
Rozhodnutí soudu ve věci Gambie proti Myanmaru bude mít nejspíš důsledky přesahující samotný případ. Gambie při podání své žaloby argumentovala zásadou známou jako „erga omnes partes“, což lze volně přeložit jako „vůči všem smluvním stranám“.
Podle této logiky ukládá úmluva z roku 1948 natolik silné právní povinnosti zločinu genocidy předcházet a trestat jej, že jakýkoli stát – i ten, který nebyl nijak přímo poškozen – má aktivní legitimaci, ba dokonce povinnost, domáhat se právní nápravy. Do budoucna tak budou mít i další státy právní nástroj, jak pohnat země páchající nejzávažnější mezinárodní zločiny k odpovědnosti.
JAR versus Izrael
Přijetím gambijského přístupu „erga omnes partes“ ICJ otevřel cestu pro další případy zaměřené na porušování Úmluvy o genocidě. Z nich zdaleka nejvýznamnější je probíhající spor Jihoafrická republika proti Izraeli, který obviňuje izraelskou vládu a armádu ze spáchání genocidy na palestinských civilistech v Pásmu Gazy.
Od října 2023, kdy židovský stát zahájil vojenský útok na Gazu, představitelé OSN, experti na genocidu a humanitární organizace obviňují Jeruzalém ze spáchání genocidy v obléhané enklávě. Podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem zemřelo přes 74 tisíc lidí. Údaje nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty a nelze je nezávisle ověřit, OSN je ale považuje za spolehlivé.
Izrael také použil hladovění jako zbraň a připravil Palestince o základní potřeby, zatímco letecké údery a buldozery zdevastovaly velkou část zastavěného území enklávy. Jeruzalém vpádem do Gazy reagoval na brutální útok Hamásu a jeho spojenců na židovský stát, při němž zemřelo přes dvanáct set lidí a další stovky teroristé odvlekli do Gazy.
Izraelští představitelé a právní experti se nyní obávají, že by přelomové rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora mohlo ovlivnit konečný rozsudek týkající se počínání židovského státu v Gaze, napsal server The Middle East Eye (MEE).
Myanmarská vláda používala dva hlavní argumenty pro své násilné kroky vůči Rohingům, jež se analogicky objevují v Izraeli, řekla ČT24 Bílková.
„Byl to argument válkou – to znamená, je válka, tím pádem umírají lidé – a argument protiteroristickou operací. Říkali, že mezi Rohingy je teroristická organizace ARSA (Armáda spásy arakanských Rohingů) a my bojujeme proti té milici a proti jejím sympatizantům, kteří žijí na tom území. V obou případech ICJ řekl, že vedení ozbrojeného konfliktu nebo protiteroristické operace samo o sobě není nutně rozhodujícím faktorem a nemůže ospravedlnit genocidní projevy. To znamená, že to není omluva, která by zastavovala diskusi, jestli tam je, nebo není genocida,“ vysvětluje expertka.
Útoky na děti v centru pozornosti
V rozhodnutí o Myanmaru ICJ označil „útoky zaměřené na děti za útok na ‚základy‘ přežití skupiny,“ upozornil v komentáři pro Time Vincent-Joël Proulx z právnické fakulty Národní univerzity v Singapuru a bývalý zvláštní poradce prezidenta Mezinárodního soudního dvora. Podle tohoto experta někteří učinili stejné pozorování v kontextu Gazy.
Podle zprávy OSN bylo během izraelské vojenské kampaně v enklávě mezi říjnem 2023 a říjnem 2025 zabito více než dvacet tisíc palestinských dětí mladších 18 let, včetně více než pěti tisíc dětí mladších pěti let. Zpráva rovněž zdokumentovala, že několik izraelských zákonodárců vykreslovalo palestinské děti a kojence v Gaze jako teroristy.
Tammy Canerová, vedoucí programu Právo a národní bezpečnost v Institutu pro studium národní bezpečnosti (INSS), izraelskému serveru Ynet sdělila, že rozhodnutí ICJ by mohlo mít pro židovský stát dalekosáhlé důsledky. „Pro Izrael je ústřední otázkou, jak soud zkoumal specifický úmysl požadovaný pro genocidu.“
Praktickým důsledkem pro Izrael je podle odbornice to, že samotné prezentování jeho vojenského cíle, kterým je eliminace Hamásu, by nestačilo k vyloučení genocidy.
Canerová rovněž poznamenala, že soudci Mezinárodního soudního dvora zdůraznili povinnosti států předcházet genocidě, včetně vyšetřování nahlášených zločinů a pohnání odpovědných osob k odpovědnosti. „Z pohledu Izraele,“ uvedla, rozhodnutí zdůrazňuje „důležitost přijetí účinných preventivních a donucovacích opatření a jejich dokumentování“.
Juval Šani, odborník na mezinárodní právo z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, pak izraelským médiím řekl, že verdikt by měl Jeruzalém znepokojovat. Argumentoval tím, že soud změnil metodu, jakou se prokazují činy genocidy.
Když totiž ICJ vezme v úvahu širší souvislosti, může situaci hodnotit komplexně a ptát se, zda se veškeré dění dá rozumně vysvětlit jedině jako genocida. Pro Izrael to představuje možné riziko kvůli dřívější kritice blokády Gazy i minulým kolům bojů s Hamásem. Dodal, že je zde také patrná větší ochota nahlížet na újmu, která nezahrnuje ztrátu na životech, jako na součást skutkové podstaty tohoto zločinu.
Otázka dodržování mezinárodního práva
Šani v komentáři pro server Times of Israel dodal, že dalším problémem pro Izrael by mohlo být zjištění ICJ, že dodržování takzvaného mezinárodního humanitárního práva – souboru mezinárodního práva upravujícího ozbrojené konflikty – ze strany dané země automaticky neznamená, že se stát nedopustil genocidy.
Myanmar na svou obhajobu argumentoval, že provádí protiteroristické operace proti rebelům v Arakinském státě a že smrt teroristů nebo náhodné poškození civilního obyvatelstva při takových operacích nespadá pod úmluvu o genocidě, pokud jsou cílem pouze bojovníci.
Mezinárodní soudní dvůr ve svém verdiktu sice neuvedl, zda Myanmar dodržel mezinárodní humanitární právo, ale prohlásil, že zákony o genocidě a mezinárodní humanitární právo jsou dva odlišné soubory pravidel s různými cíli.
„Skutečnost, že členové chráněné skupiny mohou být podle mezinárodního humanitárního práva zákonně terčem útoků nebo jim může být způsobena náhodná újma, nevylučuje možnost, že mohou být zabiti nebo jim může být způsobena újma s genocidním úmyslem,“ uvedl soud.
Jeruzalém obvinění z genocidy popírá a mluví o sebeobraně. Trvá také na tom, že jeho vojenské operace v Gaze dodržovaly mezinárodní humanitární právo, včetně zákazu útoků na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu a použití síly pouze v rozsahu, který od útoku očekává.
Prostor pro nejistotu
Soud podle Šaniho vnesl do případu Izraele mnoho nejednoznačných faktorů. „Holističtější výklad přijatý Mezinárodním soudem pro soudní dvůr povede k nejasnostem v zákonech týkajících se genocidy a rozšíří škálu faktorů, které lze zohlednit, a povede k velkému zmatku ohledně toho, co genocida je,“ obává se expert.
Další oblastí, která Izrael znepokojuje, je zjištění ICJ, že Myanmar porušil úmluvu tím, že nevyšetřil a nepotrestal ty, kteří porušili zákaz podněcování ke genocidě uvedený v této smlouvě.
Podle soudu povinnost potrestat osoby podezřelé z porušení úmluvy, včetně zákazu podněcování ke genocidě, „zavazuje smluvní stát k účinnému vyšetřování, stíhání a trestání“ každého, kdo je podezřelý z takového porušení, a k uložení účinných trestů. Šani upozornil, že izraelské argumenty jsou v tomto ohledu slabší než v hlavní otázce genocidy.
„Zatím nemáme žádnou vyšetřovací komisi pro vedení války, proběhlo několik vojenských vyšetřování, ale jen velmi málo trestních stíhání a nedošlo ani k žádnému trestnímu stíhání za podněcování ke genocidě,“ poznamenal.
Ignorování předběžných opatření
Palestinsko-kanadská právnička a bývalá mluvčí palestinské samosprávy Diana Buttuová poukázala na předběžná opatření ICJ v případu Gazy s tím, že při posuzování úmyslu Izraele by se mělo přihlížet k tomu, že tato nařízení soudu neplní.
Mezinárodní soudní dvůr vydal několik souborů předběžných opatření, kterými Jeruzalému nařídil podniknout kroky k zabránění činům zakázaným úmluvou o genocidě, umožnit humanitární pomoc a řešit riziko nenapravitelné újmy hrozící Palestincům v Gaze. Šlo o prozatímní nařízení, nikoli o konečné rozhodnutí o tom, že ke genocidě došlo.
„Už jen samotný fakt, že tato rozhodnutí ignorují, rovněž posiluje argumentaci pro tvrzení, že jde o genocidu,“ uvedla pro server The New Arab Buttuová. „To, že se jimi Izraelci neřídili, samo o sobě ukazuje, že neměli zájem genocidě zabránit, a to se vrací k otázce úmyslu.“
Alan Baker, ředitel Institutu pro diplomatické záležitosti při Jeruzalémském centru pro bezpečnost a zahraniční věci, obvinění z genocidy vznesená Jihoafrickou republikou proti Izraeli odmítl, i podle tohoto experta je však rozhodnutí ICJ znepokojivé.
Způsob, jakým bude případ proti Jeruzalému v budoucnu posuzován, by podle Bakera mohly ovlivnit politické úvahy a atmosféra na mezinárodní scéně. Židovský stát se na to musí připravit po právní i diplomatické stránce, míní expert.
Konečný verdikt Mezinárodního soudního dvora v případu obvinění Izraele z genocidy, které podala Jihoafrická republika, se vzhledem k prodlouženým lhůtám pro písemná podání neočekává dříve než v letech 2029 nebo 2030, napsal New Arab.
Pokud by byl Izrael uznán vinným, šlo by o velmi silný symbolický element, řekla ČT24 Bílková. „Stát, který sám vznikl pod vlivem jedné z největších genocid všech dob, tedy holocaustu, by byl shledán odpovědným za spáchání genocidy. Byla by to samozřejmě obrovská politická facka Izraeli, oslabilo by to dále jeho pozici na mezinárodní scéně, která už dneska je slabá,“ podotkla expertka.
„Oslabilo by to také jeho spojence, protože státy, které Izrael aktivně podporují – a mezi které patří i Česko –, by potom byly v pozici států, které podporovaly nebo schvalovaly nebo nezabránily genocidě, a to není dobrá pozice. Naopak pozice jeho kritiků by v takovém případě posílila,“ uvedla Bílková.
Dopad na další soudní procesy
Verdikt ICJ se může dotknout i dalších procesů. „Minimálně na případ JAR versus Izrael je napojen případ Nikaragua versus Německo. Nikaragua tvrdí, že Německo dodávkami zbraní do Izraele a tím, že odstřihlo od financování organizaci UNRWA napomáhá genocidě. Pokud by případ JAR versus Izrael skončil konstatováním genocidy, tak Německo bude v horší pozici, než kdyby skončil konstatováním, že genocidu nepáchá,“ poznamenala Bílková.
Přelomový rozsudek ICJ může mít dopad i na jiné soudní případy týkající se Myanmaru. Docentka z Právnické fakulty Singapurské národní univerzity Cheah Wui Ling se domnívá, že rozhodnutí by mohlo dodat nový impuls snahám o vyvození trestní odpovědnosti jednotlivců za genocidu, včetně vyšetřování v Argentině a trestního oznámení v Indonésii.
Argentinský soud loni vydal zatykače na vůdce myanmarské vojenské junty Mina Auna Hlaina a bývalé úředníky včetně nositelky Nobelovy ceny míru Su Ťij kvůli údajné „genocidě a zločinům proti lidskosti“ namířeným proti Rohingům. V Indonésii podala letos v dubnu skupina občanských organizací trestní oznámení proti Hlainovi, jenž byl nově zvolen prezidentem, v němž ho viní z genocidy Rohingů.
Žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) požádal už v roce 2024 o vydání zatykače na Hlaina. Rozhodnutí by mohlo mít na toto vyšetřování lavinový efekt, řekl magazínu Time Vincent-Joël Proulx, docent na právnické fakultě Národní univerzity v Singapuru a bývalý zvláštní poradce prezidenta ICJ.
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