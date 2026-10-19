Několik týdnů trvající požáry sužují Indonésii. Meteorologové v některých oblastech vyhlásili v pátek nejvyšší stupeň výstrahy před špatnou kvalitou ovzduší – kouř z lesních požárů je toxický. V regionech se mimo jiné uzavírají školy a pozoruje se i prudký nárůst dýchacích obtíží.
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Indonésii zahalil kouř z lesních požárů
Několik týdnů trvající požáry sužují Indonésii. Meteorologové v některých oblastech vyhlásili v pátek nejvyšší stupeň výstrahy před špatnou kvalitou ovzduší – kouř z lesních požárů je toxický. V regionech se mimo jiné uzavírají školy a pozoruje se i prudký nárůst dýchacích obtíží.
Izraelská policie zadržela po útocích na Západním břehu osm podezřelých
Izraelská policie zadržela osm podezřelých v rámci vyšetřování víkendových násilností na okupovaném Západním břehu, mezi nimiž byly i útoky na americkou fotoreportérku a evropské diplomaty. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters, která podotýká, že stíhání izraelských osadníků je vzácné.
Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, oznámil v pondělí ráno dle agentury AFP Elysejský palác.
Moskva v noci útočila na Kyjev, rakety zasáhly i zdravotnické zařízení
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zahynula 21letá dívka, napsal na sociální síti starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Zatímco při prvním útoku se podle serveru The Kyiv Independent sirény rozezněly prakticky současně s výbuchy, při dalším útoku v pondělí nad ránem již obyvatelé dostali varování předem.
Ničení amazonského pralesa v Brazílii kleslo na minimum za skoro čtyřicet let
Rozsah ničení amazonského pralesa v Brazílii klesl v uplynulých dvanácti měsících na minimum od začátku měření v roce 1988. Uvedl to brazilský ústav INPE, který tyto údaje celou dobu shromažďuje. Meziročně plocha zničeného amazonského pralesa v Brazílii klesla o 42 procent.
Střety v centru Milána. Policie kvůli násilnostem zadržela na dvě stě lidí
V centru Milána se o víkendu střetli s policií mladí lidé. Ministr vnitra Matteo Piantedosi podle agentur v neděli večer oznámil, že policie zadržela na dvě stě lidí. Většině zadržených nebylo ještě osmnáct let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.
Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ
Vládce Kremlu Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající ruské války proti Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ). Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí Ukrajině a Rusku vzkázal, že by se měly soustředit na ukončení války.
Alberta bude hlasovat o rozvodu s Kanadou. Jde hlavně o ropu
Alberta v pondělí pořádá nezávazné referendum, v němž se obyvatel ptá, zda chtějí zůstat součástí Kanady. Příznivci odtržení kritizují, že Ottawa provincii bohatou na ropu využívá a ohrožuje jeho průmysl. Stoupenci statu quo varují před možnými ekonomickými problémy v případě odluky. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že „v sázce je hodně“ a přirovnal referendum k hlasování o brexitu. Očekává se vysoká účast.
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