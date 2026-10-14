Hútíové používají proti Saúdům ruskou taktiku a moderní střely


před 42 mminutami|Zdroj: CNN, PBS News

Saúdská Arábie i přes masivní výdaje do protivzdušné obrany nedokáže zachytit všechny střely vypálené jemenskými džihádistickými povstalci hútíi. Ti proti ní používají podobnou taktiku jako Rusové na Ukrajině – snaží se obranu zahltit kombinací většího množství dronů a střel, píše americká stanice CNN. Hútíové navíc disponují rychlými a přesnými moderními zbraněmi. Rijád vyzývá kvůli eskalaci konfliktu k vytvoření mezinárodní koalice, Washington ale s přímým zapojením do další války váhá.

Přestože království disponuje vícevrstvou protivzdušnou obranou, zažilo v uplynulém týdnu smrtící útok na hlavní letiště v Rijádu, při kterém zahynulo nejméně třináct lidí a přes tři sta utrpělo zranění.

Dva regionální činitelé sdělili stanici PBS, že počáteční šetření ukázalo, že jemenští povstalci nejprve odpálili několik dronů, aby připravili cestu pro kombinaci řízených střel a balistických střel, které zacílili na mezinárodní letiště krále Chálida. Zatím není jasné, proč systémy protivzdušné obrany neposkytly včasné varování před útokem, při kterém rakety a drony uletěly přes tisíc kilometrů.

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Letoun na letišti v Rijádu, archivní snímek

„Události posledních týdnů jsou vážné,“ řekl v pondělí saúdskoarabský ministr energetiky princ Abd al-Azíz bin Salmán na Světovém ropném energetickém kongresu v Rijádu. „Naše reakce musí být stejně vážná,“ zdůraznil.

Saúdská Arábie patří mezi deset zemí s největšími vojenskými výdaji na světě. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru loni utratila na obranu 83 miliard dolarů (1,8 bilionu korun). K dispozici má americké stíhačky, systémy protivzdušné obrany Patriot a THAAD a řadu pokročilých zbraní z Francie a Velké Británie.

Saúdské letectvo
Zdroj: Reuters/Mohammed Benmansour

Útoky ze tří stran

Přesto v poslední době hlásí oběti a zraněné na denní bázi. Jednou z příčin je i velikost království, protože rozloha země dosahuje zhruba pětiny Spojených států. Hrozbě útoků přitom čelí ze tří světových stran najednou, zmiňuje CNN v analýze.

Z východu Írán během nejintenzivnější fáze letošního konfliktu vypálil na saúdské cíle zhruba tisíc raket a bezpilotních letounů. Ze severu útočí na království z Iráku proíránské milice, které dříve zasáhly klíčový ropovod Východ-Západ. A z jihu čelí Rijád raketám odpalovaným hútíi z úkrytů a mobilních odpalovacích zařízení umístěných v jemenských horách.

Bránit Saúdskou Arábii přitom znamená chránit rozsáhlou síť cílů, nikoli pouze Rijád nebo jednu rafinerii, podotýká CNN. Obrana musí během několika okamžiků detekovat hrozby, rozhodnout, které z nich zachytit, a varovat civilisty, uvádí nezávislý web Vision2030.ai, který analyzuje ekonomickou transformaci království.

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Saúdům se daří zachytit mnoho raket a dronů odpalovaných jemenskými džihádistickými rebely. Některé však obranou proniknou. Tamní ministerstvo obrany tak čelí obtížnému rozhodování při rozmísťování stávajících systémů, protože útoku je vystaveno velké množství objektů, upozornil saúdský zdroj.

Ruská taktika

Hútíové se naučili kombinovat využití balistických a řízených střel s drony dlouhého doletu, aby překonali saúdskou obranu. Tento přístup se podobá ruské taktice: Moskva často používá masu dronů spolu s řízenými střelami a balistickými střelami při bombardování Ukrajiny, která aktuálně čelí nedostatku střel do protivzdušných systémů.

Střely s plochou dráhou letu navíc létají v nižších výškách, takže je obtížnější je identifikovat a sledovat. Hútíové také využívají novou generaci účinných balistických střel. Podporu mají povstalci dlouhodobě v Teheránu, který šíitskou skupinu využívá jako svou prodlouženou ruku v regionu.

Před osmi lety experti OSN „identifikovali zbytky raket, související vojenské vybavení a vojenské bezpilotní letouny íránského původu, které byly dovezeny do Jemenu“ navzdory mezinárodnímu zbrojnímu embargu. Tentýž panel před dvěma lety uvedl, že „povaha a rozsah transferů rozmanitého vojenského materiálu a technologií poskytovaných hútíům z externích zdrojů, včetně finanční podpory a výcviku jejich bojovníků, je bezprecedentní“.

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Nejnovější rakety hútíů, jako například Hatem-2 a Palestina-2, jsou konstrukčně velmi podobné íránským zbraním, rychlé a přesné. Loni se hútíjská střela vyhnula slavné izraelské protivzdušné obraně a dopadla poblíž mezinárodního letiště Ben Guriona. „(Rakety) byly velmi přesné a být velmi přesný, pokud odpalujete ze (vzdálenosti) dvou tisíc kilometrů, je působivé,“ řekl tehdy CNN analytik Amir Bar Šalom.

Hútíové zároveň upravili íránské zbraně protivzdušné obrany k útokům na letadla a řízené střely, uvedl mluvčí jemenské vládní armády, brigádní generál Madžid an-Nazíli. „Tyto střely se dokážou přemisťovat až 25 minut a fungují na principu termálního navádění,“ popsal.

Kritika pozastavení výstrah

Saúdský úřad civilní obrany minulý týden – ještě před sérií smrtících útoků na letiště v Rijádu – přestal telefonicky varovat veřejnost před přilétajícími raketami a drony, aby nevyvolával paniku. Podle několika obyvatel Rijádu, kteří hovořili se CNN, ale byly od té doby výstražné systémy obnoveny.

Další z obyvatel metropole uvedl, že jeho děti se tento týden vzdělávají doma. Vyjádřil také frustraci z mlčení saúdských úřadů o víkendu ohledně úderů na letiště v Rijádu.

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Saúdské vedení čelí obtížnému dilematu, jelikož další eskalace konfliktu by s sebou přinesla riziko dalších raketových útoků, které by mohly podkopat cíl korunního prince Muhammada bin Salmána. Tím je učinit ze Saúdské Arábie destinaci světové úrovně pro investice, technologie a cestovní ruch a zbavit zemi závislosti na příjmech z ropy.

„V sázce je víc než jen ropný průmysl. Datová centra, odsolovací zařízení a letiště jsou základem technologických ambicí království, zásobování vodou a ekonomiky cestovního ruchu,“ podotýká CNN.

Porážka hútíů za účasti jemenských vládních sil je přitom podle expertů velmi nepravděpodobná. Hútíové, kteří mají odhadem až 350 tisíc bojovníků, jsou dobře vycvičení a znají hornatý terén. V posledním měsíci způsobili vládním silám těžké ztráty. Podle amerického Institutu pro studium války nyní obklíčili vládou ovládaný Taiz, třetí největší jemenské město a klíčové logistické centrum.

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Ani dosavadní americké a izraelské údery na pozice šíitských povstalců nezlikvidovaly jejich vedení, i když při nich zahynula řada velitelů a technokratů. Spojené státy loni utratily více než miliardu dolarů za týdenní kampaň leteckých úderů proti hútíům, která nevedla ke kýženému výsledku.

Povstalci nakonec souhlasili s tím, že nebudou útočit na americké lodě v Rudém moři, ale zůstali prakticky na svých pozicích – a mezitím sestřelili řadu vysoce pokročilých amerických dronů Reaper, připomíná CNN.

Vazby na Teherán i vlastní agenda

Hútíové jsou dlouhodobě součástí íránské „osy odporu“. Zatímco ostatní spojenecké skupiny, jako je Hizballáh, Hamás a milice v Iráku, byly po bojích s Izraelem výrazně oslabeny, jemenští šíitští islamisté stále sílí. S Teheránem nadále udržují silné vztahy a nedávno vyslali delegaci na pohřeb zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího.

Mají ale i svou vlastní agendu. Sedm let konfliktu se Saúdskou Arábií mezi lety 2015 a 2022 způsobilo zkázu a bídu v částech Jemenu ovládaných hútíi a od té doby trvá ekonomické a dopravní embargo, jehož zrušení džihádisté dlouhodobě požadují.

Napětí vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Hútíové poté oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie.

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Krátce nato odstartovaly také raketové údery, nejprve zaměřené hlavně na ropnou rafinerii společnosti Aramco na pobřeží Rudého moře a saúdskoarabské letecké základny. V říjnu se ale vystupňovaly útoky na letiště a další cíle, což vedlo i k civilním obětem.

Hútíové požadují ukončení saúdských náletů na podporu vládních sil v Jemenu a také miliardy dolarů jako odškodnění. Írán se začátkem tohoto týdne nabídl jako zprostředkovatel. Tamní ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že Teherán je připraven poskytnout „jakoukoli pomoc nezbytnou k usnadnění zahájení rozhovorů mezi Saúdskou Arábií a Jemenem“, čímž myslel hútíe.

Výzvy k vytvoření mezinárodní koalice

Saúdové se mezitím snaží mobilizovat mezinárodní koalici proti hútíům. Regionální spojenci už nabídli pomoc v podobě obranných systémů. Pákistán vyslal do země tisíce vojáků, Turecko zbraně a logistickou podporu a pomoc nabídl Rijádu rovněž Egypt. Emirátský diplomat Anvar Karkáš v pondělí vyzval ke „společné akci v Perském zálivu“ na obranu zemí Perského zálivu před útoky Íránu a jeho spojeneckých skupin.

Rijád by také mohl sehnat více systémů protivzdušné obrany z Evropy a USA. Američané ale v současné době sami čelí nedostatku strategických zásob, zejména munice.

USA sice v poslední době zajišťovaly sdílení zpravodajských informací, identifikaci cílů a plánování ofenzivy vedené Saúdskou Arábií, ale zatím se zdržely přímého zapojení do bojů. „Neochota USA zapojit se vyvolává dojem, že Spojené státy opustily partnera v okamžiku největší nouze,“ poznamenal k postoji Washingtonu Michael Ratney z Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu.

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Nečinnost USA

Tři týdny před volbami do Kongresu se Trump obává dalšího konfliktu na Blízkém východě. Rozšiřování vojenské angažovanosti USA s sebou nese riziko vyvolání nelibosti u amerických voličů v době, kdy se prezidentovi republikáni snaží udržet většinu v Kongresu.

Přímé údery proti hútíům nicméně nevyloučil. Americká intervence by ale mohla přimět džihádisty k pokusu zastavit lodní dopravu přes úžinu Báb el-Mandab na jižním konci Rudého moře, a omezit tak tok ropy z Perského zálivu, píše PBS.

Obchodování s ropou po moři již zkomplikovaly íránské snahy o zablokování Hormuzského průlivu, další strategické vodní cesty, kterou před americko-izraelským útokem na Írán koncem února protékala asi pětina světové ropy.

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Podporovatelé hútíů, ilustrační snímek

Bývalý americký ministr zahraničí Mike Pompeo na nedávné konferenci v Abú Dhabí zaměřené na poválečnou budoucnost Blízkého východu prohlásil, že smrtící útoky hútíů na Saúdskou Arábii ukázaly, že USA dosud nedosáhly svých cílů ve válce proti Íránu.

„Kolektivně jsme zatím nedosáhli odstrašení,“ řekl Pompeo, který během Trumpova prvního funkčního období působil jako ministr zahraničí a ředitel CIA. „Musíte íránský režim zničit, tečka. Neexistuje žádné jiné řešení,“ dodal.

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