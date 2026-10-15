Hútíové bombardovali prezidentský palác v Adenu, několik lidí zemřelo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jemenští proíránští islamisté hútíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Hútíové podle agentury AFP uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci. Dva vládní představitelé agentuře Reuters řekli, že jemenský premiér a ministři, kteří byli v prezidentském komplexu, vyvázli bez újmy. Zabiti však podle nich byli dva členové ostrahy. Podle agentury AFP při úderech zahynuli nejméně čtyři lidé.

Podle agentury Saba, která je na hútíjské hnutí napojená, zaútočili proíránští bojovníci na „velitelství vojenských operací řízené saúdskými důstojníky“ v prezidentském paláci a také na sklady zbraní, které jim patřily.

Vojenský mluvčí islamistů Jahjá Sarí dle Reuters prohlásil, že úder na místo, jež označil za saúdské velitelství vojenských operací v Adenu, byl součástí deklarované strategie skupiny „cílit na saúdské vojenské kapacity, ať už se nacházejí kdekoli“.

Hlasité výbuchy

Tři svědci předtím Reuters řekli, že v okolí paláce zaslechli hlasité výbuchy. Jemenský ministr informací Muammar Irjání upřesnil, že hútíové na komplex vypálili pět raket. Agentura AP napsala, že bylo poblíž paláce slyšet nejméně šest explozí, které vyvolaly paniku mezi obyvateli. Ti z oblasti uprchli.

Podle AFP, která se odvolává na tři vládní vojenské zdroje, přišli nejméně čtyři lidé o život a více než deset dalších utrpělo zranění.

Hútíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.

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Hútíové útočí i přímo na Saúdskou Arábii, která podporuje tažení proti nim. Podle aktuálního vyjádření mluvčího vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií hútíové jen v tomto měsíci zaútočili dvacetkrát na mezinárodní letiště v Rijádu, přičemž tyto útoky si vyžádaly 17 obětí. Koalice rovněž tvrdí, že v jemenských horách zničila více než 120 skladů zbraní a řadu odpalovacích zařízení. Rijád ve čtvrtek obvinil Írán, že nadále vyzbrojuje, cvičí a podporuje vzbouřence v Jemenu.

Jemenské vládní síly zároveň ve čtvrtek oznámily, že hútíové zaútočili také na město Márib, které je pod kontrolou vlády a nachází se v regionu bohatém na ropu v centrální části Jemenu. „Teroristické milice hútíů vypálily několik balistických raket na hustě osídlené město Márib,“ sdělily vládní síly na síti X.

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