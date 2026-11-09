Hranice poválečné Ukrajiny budou podle Trumpa vypadat trochu jinak


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hranice poválečné Ukrajiny budou vypadat „trochu jinak“. V rozhovoru se stanicí CBS News to prohlásil americký prezident Donald Trump, který věří v brzkou mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Moskva v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání.

„Myslím, že se nám to podaří uzavřít, že se to stane, skončí ale s trochu jinou podobou tvaru Ukrajiny,“ řekl Trump.

Za největší překážku na cestě k míru označil americký prezident nenávist mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vládcem Vladimirem Putinem. Na dotaz stanice, zda není Zelenského nenávist pochopitelná, když jeho země čelí invazi, Trump odpověděl, že ano, ale že Ukrajina během prvního setkání s Ruskem projevila vůči této zemi velkou neuctivost. Podrobnosti k tomu výroku ale neuvedl. „Nebudu proto říkat nic,“ uvedl.

Trump znovu zopakoval své dřívější tvrzení, že pokud by byl v roce 2022 prezidentem, konflikt by nikdy nezačal. Opět kritizoval svého demokratického předchůdce Joea Bidena, že Ukrajině poskytl zbrojní i finanční pomoc, za úspěch pak považuje to, že americké zbraně pro ukrajinské síly nyní platí Evropa. Ocenil ale, že Ukrajinci měli kuráž zbraně použít a že si vedou působivě.

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Ilustrační snímek

Šéf Bílého domu v rozhovoru odmítl možnost, že by se ho Putin snažil zmást či podvést. „Nikdo nebyl na Rusko tvrdší, než jsem já,“ poznamenal. Odmítl taky, že by uvolněním omezení pro vývoz ruské nafty uvolnil sankce. Tento krok neoznačil za laskavost vůči Moskvě, ale za krok, který USA i svět potřebovaly.

Trump hovořil i o problémech se satelitním komunikačním systémem Starlink a jeho vojenskou verzí Starshield, které Ukrajina v říjnu zaznamenala. Obě sítě provozuje společnost SpaceX Elona Muska, který tehdy uvedl, že Kyjev porušil podmínky používání systému Starlink. Trump řekl, že neví, kdo přístup do systému omezil, ale že on to nebyl. „Vím ale, že když jsem se o tom dozvěděl, obnovilo se to,“ dodal.

V úterý a ve středu se v Abú Dhabí bude konat za amerického zprostředkovatelství schůzka mezi zástupci Ukrajiny a Ruska. Bude to první trilaterální jednání od února, kdy se poté pozornost USA zaměřila na americkou válku proti Íránu.

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