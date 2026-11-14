„Hotovost zakopaná v lesích.“ Maďarské úřady při vyšetřování exministra zabavily miliony

Maďarské úřady při vyšetřování Miklóse Sesztáka, bývalého ministra ve vládě expremiéra Viktora Orbána, zabavily hotovost ve více měnách, v přepočtu přes 420 milionů korun. Část byla zakopaná v lesích nebo ukrytá v zemědělských budovách a skladech, informovala v sobotu agentura Reuters. Seszták vinu odmítl.
„Během prohlídek vyšetřovatelé našli velké množství hotovosti zakopané v lesích, ukryté v zemědělských budovách, skladech a v obytném objektu a uložené v trezoru na cennosti na odlehlém místě,“ uvedl v pátek pozdě večer maďarský úřad pro obnovu a ochranu majetku. Zátah je součástí protikorupční kampaně, kterou současný premiér Péter Magyar nazval Operací Očistec.
Hotovost za 5,07 miliardy forintů (330 milionů korun), 2,66 milionu eur (64 milionů korun) a 1,26 milionu dolarů (28 milionů korun) počítalo dvanáct zaměstnanců státní pokladny osm hodin pomocí pěti počítaček bankovek, sdělil ministr financí András Kármán. Seszták, který byl v letech 2014 až 2018 Orbánovým ministrem pro rozvoj, vinu odmítl. Jeho právník Gábor Papp na žádost o komentář nereagoval.
Magyar uvedl, že zajištěná hotovost signalizuje konec toho, co označil za mafii vedenou Orbánovou stranou Fidesz a jejími spojenci v době Orbánovy šestnáctileté vlády.
Strana Tisza nynějšího předsedy vlády zvítězila v dubnových parlamentních volbách a po šestnácti letech ukončila Orbánovu vládu. Magyar slíbil, že zlepší vztahy s Evropskou unií, poznamenané spory, a zahájí rozsáhlou protikorupční kampaň.
Dva bývalí ministři Orbánovy vlády a bývalý guvernér centrální banky György Matolcsy jsou ve vazbě kvůli podezření z korupce. Vinu odmítají. Úřady zadržely také expremiérova bratra Árona Orbána, a to v případu převaděčství migrantů. Viktor Orbán to označil za akt politické pomsty. Podpora Fideszu podle průzkumu agentury Medián mezi voliči v listopadu klesla na šestnáct procent, což je méně než polovina proti zisku v dubnových volbách.