Hongkongský aktivista Wong dostal dalších deset let vězení za „spiknutí“


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Hongkongský soud uložil další, desetiletý trest vězení prodemokratickému aktivistovi Joshuovi Wongovi. Vinil ho ze spiknutí se zahraničními silami, a to na základě zákona o národní bezpečnosti, který jeho kritici označují za kontroverzní. Informovaly o tom tiskové agentury. Wong byl podle tohoto zákona z roku 2020 odsouzen již podruhé.

Třicetiletý Wong byl loni obviněn ze spiknutí se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti podle zmíněného zákona. Letos v září se přiznal k vině, přičemž mu hrozilo až doživotní vězení. Přiznání viny obvykle vede ke snížení trestu. Než byl obviněn z tohoto činu, předpokládalo se, že bude propuštěn příští rok v lednu.

Někdejší vůdce studentských protestů Wong si už odpykává trest vězení v délce čtyř let a osmi měsíců za podvratnou činnost v největším případu ohrožení národní bezpečnosti v Hongkongu, který souvisel s neoficiálními volbami. V této kauze se také přiznal k vině.

Hongkongský aktivista Wong přiznal vinu v procesu o „národní bezpečnosti“
Joshua Wong na snímku z března roku 2021

Wongův rozsudek podle pozorovatelů ukazuje odhodlání úřadů držet prominentní aktivisty ve vězení co nejdéle, čímž se občanská angažovanost ještě více ochladí.

Obžaloba dříve tvrdila, že se Wong a další aktivista Nathan Law kolem roku 2016 dohodli, že budou na mezinárodní úrovni lobbovat za dosažení svého cíle, jímž bylo demokratické sebeurčení. Oba podle ní také mimo jiné vyzývali k uvalení sankcí či blokády proti Hongkongu a Číně nebo se setkávali se zahraničními politiky.

Čína nad Hongkongem převzala správu od Británie v roce 1997. Centrální vláda rok po masivních protivládních protestech přijala v roce 2020 zákon o národní bezpečnosti, na jehož základě bylo zatčeno mnoho předních aktivistů a rozpuštěny desítky občanských sdružení. Městská vláda pak v roce 2024 přijala vlastní zákon o bezpečnosti, který se zaměřuje na jiné trestné činy, jako je špionáž a vyzrazení státních tajemství.

Sedm aktivistů z Hongkongu přiznalo u soudu vinu. Přijmout obvinění je projev neposlušnosti, zdůvodnil Wong
Policie na stráži u převozu jednoho z aktivistů k soudu

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