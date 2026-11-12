Ministr obrany USA Pete Hegseth se 11. listopadu během oslav Dne veteránů spolu s manželkou a asistenty vypravil na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii, aby se společně poklonili u hrobu neznámého vojína. Na schodech památníku, který je vnímán jako místo smutku a zamyšlení, se dobře bavili a fotografovali. Poté, co se z delegace Hegsetha ozval smích, voják, který na místě držel čestnou stráž, ke skupině vykročil a hlasitě připomněl, že všichni návštěvníci jsou povinni za všech okolností zachovávat ticho a úctu. Hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell k incidentu uvedl, že ministr i celé ministerstvo vždy ctili – a vždy budou ctít – oběti, které američtí vojáci a vojačky přinesli pro bezpečnost Ameriky. „Při připomínání tohoto slavnostního dne jeden voják všem správně a s úctou připomněl, jak se slušně chovat,“ uvedl.
Hegsethova delegace si vysloužila napomenutí na Arlingtonském národním hřbitově
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