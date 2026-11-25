Prezident USA Donald Trump uspořádal již třetí galavečer pro vlastníky jeho kryptoměny. Největší objem před akcí držela společnost FastX, která za něj utratila statisíce dolarů, i když její kanceláře jsou dle CBS prázdné. Trump během svého působení v Bílém domě vydělal na kryptoměnách miliony dolarů. Demokraté i někteří republikáni mluví o korupci nebo obohacování z vazeb na prezidenta.
„Jsme nyní největším držitelem $TRUMP coinů. Máme přes dva miliony tokenů,“ uvedla v polovině listopadu na sociální síti X šéfka společnosti FastX, která je známá jen jako Addy. „Na konci tohoto měsíce se náš tým zúčastní VIP recepce s prezidentem Trumpem. Je to velký okamžik pro nás i pro komunitu FastX,“ dodala.
Společnost FastX má vazby na Singapur a tvrdí, že plánuje vybudovat „čínskou komunitu kryptoměny $TRUMP“. Podle CBS existuje FastX ani ne rok a na začátku října uspořádala večírek na jachtě v rámci kryptoměnové konference TOKEN2049, která se konala v Singapuru.
Na konferenci vystoupil Eric Trump, který zde propagoval rozvoj kryptoměn během prezidentství svého otce. „Amerika si teď vede skvěle,“ prohlásil na pódiu. „Způsob, jakým se pod vedením mého otce přijaly kryptoměny, je úžasný,“ dodal.
Jen několik týdnů po singapurské konferenci se FastX dostala do čela žebříčku držitelů $TRUMP, což znamená, že držela objem kryptoměny za víc než dva miliony dolarů (44,51 milionu korun). CBS zjistila, že FastX natáčí svá videa v kancelářské budově v Singapuru, ale když je novináři navštívili, nenašli ani Addy, ani nikoho jiného z této firmy.
„Žádné soukromé setkání s prezidentem“
Podle zjištění agentury Reuters byla více než polovina digitálních peněženek usilujících o přístup na Trumpovu nedělní večeři přímo spojena s kryptoměnovými burzami, které zakazují přístup uživatelům z USA.
Trumpem vlastněná společnost Fight Fight Fight, která kryptoměnu prodává, zveřejňuje seznam 130 kryptoměnových peněženek s největším podílem $TRUMP, ale neuvádí, kdo za nimi stojí. Tento netransparentní postup vyvolává otázky o možné korupci.
Na webové stránce propagující večeři společnost Fight Fight Fight uvádí: „Žádnému z účastníků nebude umožněno soukromé setkání s prezidentem“. Zároveň byl Trump uveden jako hlavní řečník akce.
Reklamy slibovaly „večer legend“
Akce byla inzerována jako „večer legend“, během kterého se 185 držitelů $TRUMP může setkat s úspěšným boxerem Floydem Mayweatherem, bývalým hráčem NBA Tristanem Thompsonem nebo investorem z pořadu Shark Tank Kevinem O’Learyem.
Devětadvaceti největším držitelům Trumpovy kryptoměny pořadatelé slíbili speciální VIP recepci na slavnostním večeru pořádaném v Trumpově National Golf Clubu ve Sterlingu ve Virginii, který byl inzerován jako „zážitek, jaký se naskytne jen jednou za život“.
„Musíme zůstat číslo jedna ve všem, co děláme,“ prohlásil Trump během veřejného vystoupení na večeři. „Pokud to neuděláme my, udělá to Čína,“ dodal. Hovořil o nutnosti zachování americké převahy v oblasti kryptoměn, čipů a umělé inteligence. Zmínil také, že doufá v návrat Jensena Huanga do čela Nvidie.
„Moc rád bych viděl, kdyby se Jensen mohl vrátit do té firmy. Opravdu rád. Myslím si, že je správný chlap – udělal chybu. Byla to velká chyba, ale je to skvělý člověk,“ prohlásil Trump na večeři.
Následujícího rána představenstvo společnosti oznámilo, že se Huang opět stane šéfem firmy. Trump obratem veřejně prohlásil, že se představenstvo společnosti snažil k tomuto kroku přesvědčit a že na rozhodnutí má zásadní podíl.
„Platíte za možnost setkat se s prezidentem“
Trump již v minulosti udělal dvě slavnostní večeře, aby zvýšil zájem o svou kryptoměnu, kterou spustil krátce před svou druhou inaugurací v lednu 2025. Podle v červnu publikovaných informací na $TRUMP vydělal vydělal přes 600 milionů dolarů (13,5 miliardy korun).
„V podstatě platíte za to, že máte možnost setkat se s prezidentem,“ řekl pro CBS ředitel pro ochranu investorů v Americké spotřebitelské federaci Corey Frayer. Trumpova kryptoměna má podle serveru CoinMarketCap, který sleduje aktuální údaje o kryptoměnách, přibližně 224 tisíc držitelů a je označována jako takzvaný meme coin.
Jedná se o kryptoměny inspirované internetovými memy, virálními trendy nebo v tomto případě americkým prezidentem. Obvykle jsou vytvářeny pro zábavu nebo za sběratelskými účely. Ovšem mohou být vytvořené i kvůli tomu, aby obohatily první investory, kteří vydělají na prvotním zájmu, než se hodnota meme coinu zhroutí. V listopadu se hodnota $TRUMP dostala pod jeden dolar, v minulosti její maximum dosáhlo 45 dolarů.
„Tato večeře a systém soutěžení se jeví jako pečlivě promyšlené s cílem zvýšit investice do $TRUMP, což prezidentovi umožňuje zneužívat pravomoci svého úřadu k osobnímu obohacování, jak to činil po celou dobu svého funkčního období,“ napsali během října v otevřeném dopise demokratický senátor Adam Schiff a další zákonodárci.
Po vítězství v listopadových volbách do Kongresu se demokraté zavázali prošetřit případy, ve kterých se Trump dostal do podezření ze střetu zájmů kvůli růstu vlastního majetku. Poslanec Robert Garcia, který se má stát v novém složení Kongresu předsedou výboru pro dohled, popsal pro CNN Trumpa a jeho příbuzné jako „nejzkorumpovanější rodinu, jaká kdy usedla v Oválné pracovně“. Dodal, že by „měli počítat s tím, že budou muset odpovídat na otázky“.
Kritika však zaznívá i od některých politiků americké pravice. Republikánský senátor a člen výboru pro zahraniční vztahy John Curtis vyzval k předvolání prezidentova syna Donalda Trumpa juniora spolu se synem demokratického exprezidenta Joea Bidena Hunterem kvůli ziskům plynoucím z rodinných vazeb na šéfa Bílého domu.
Po listopadových volbách Trump v pořadu 60 Minutes uvedl, že na první místo klade potřeby země a své kryptoměnové obchody přenechal svým synům, kteří jeho podniky řídí prostřednictvím svěřenského fondu. „Moji synové vedou společnost. Je těžké jim říct: ‚Čtyři roky už nic nedělejte, protože jsem prezident,‘“ dodal.
„Představa, že bych měl nějak sedět v koutě, cucat si palec a čekat osm let, nebo v tomto případě dvanáct let, než budeme mimo politickou hru, není reálná,“ řekl serveru Axios Donald Trump mladší. Prezidentův syn se nachází na pomezí podnikatelské sféry a politiky, což vyvolává spekulace o překrývání těchto oblastí.
Podnikání Trumpovy rodiny
Podle finančních výkazů zveřejněných v červnu vydělal Trump během roku 2025 více než dvě miliardy dolarů (44,53 miliardy korun) a z toho víc než jednu miliardu dolarů (22,26 miliardy korun) ze svých kryptoměnových podniků.
V uplynulém roce se tým výzkumníků z levicově orientovaného think tanku Center for American Progress věnoval výpočtu toho, kolik peněz prezident Trump a jeho rodina vydělali během jeho druhého funkčního období. Dosud odhadli celkovou částku na téměř tři miliardy dolarů (66,79 miliardy korun). Více než dvě miliardy dolarů (44,53 miliardy korun) z těchto příjmů podle nich pocházejí právě z podnikání v oblasti kryptoměn.
Jedním z největších zdrojů Trumpova bohatství je podnik s názvem World Liberty Financial (WLF). Tuto firmu v září 2024 založila prezidentova rodina spolu se Stevem Witkoffem, kterého Trump později jmenoval americkým vyslancem pro Blízký východ a který se podílí i na vyjednávání s Ruskem, a Witkoffovým synem Zachem Witkoffem. Došlo k tomu během předvolební kampaně jen několik měsíců předtím, než Trump vyhrál prezidentské volby.
Zach Witkoff nyní působí jako generální ředitel společnosti WLF, která své podnikání založila na takzvaném stablecoinu, tedy kryptoměně, která má za účel udržet hodnotu peněz a usnadnit jejich mezinárodní převod. Jedná se o relativní novinku, a tak se její regulace stále vyvíjí.
Investice ze Spojených arabských emirátů
Jen několik dní před Trumpovou inaugurací v lednu 2025 získala společnost World Liberty Financial investici ve výši 500 milionů dolarů (11,13 miliardy korun) výměnou za 49 procent podílu ve společnosti. Kupcem byla firma spojená s členem královské rodiny Spojených arabských emirátů Tahnúnem bin Zájidem Ál Nahjánem, který působí jako poradce pro národní bezpečnost dané blízkovýchodní monarchie.
Tato investice byla projevem mimořádné důvěry v mladou společnost, která se snažila prosadit v kryptoměnovém sektoru. O několik měsíců později dosáhly Spojené arabské emiráty ve Washingtonu významného vítězství.
USA totiž zmírnily vývozní omezení a povolily dodávku přibližně pěti set tisíc nejmodernějších amerických čipů pro umělou inteligenci do SAE. Tato dodávka měla zásadní význam pro jejich ambice vybudovat velká datacentra pro umělou inteligenci a stát se velmocí v oblasti AI.
Trump v rozhovoru pro 60 Minutes prohlásil, že nesleduje, kolik peněz vydělává na svém podnikání. „Svému jmění nevěnuji téměř žádnou pozornost. Je mi to jedno. Vydělávám, mám spoustu peněz – mnohem víc, než jsem si kdy myslel, že budu mít. Řekl bych, že se to zvýšilo. Ani nevím, jak jsem na tom,“ tvrdí Trump.
Obchod za dvě miliardy dolarů
Stablecoin s názvem World Liberty Financial USD vstoupil do širšího povědomí ještě jednou. Firma šejka Ál Nahjána nakoupila tuto kryptoměnu v hodnotě dvou miliard dolarů (44,53 miliardy korun) a zaplatila s ní za podíl v přední kryptoměnové burze Binance. Díky této transakci se stablecoin okamžitě zařadil mezi největší na trhu.
O několik měsíců později Trump omilostnil odsouzeného zakladatele Binance Changpenga Zhaoa. Ten sice již kryptoměnovou burzu oficiálně neřídí, ale stále v ní drží podíl a neváhá se vyjádřit k jejím krokům a směřování.
Mezitím se vztah mezi Binance a společnost WLF ještě prohloubil a kryptoburza aktivně propagovala stablecoin společnosti mezi svými zákazníky, čímž podle deníku The New York Times dále zvýšila její tržní hodnotu.
„Jakékoli tvrzení, že společnost Binance učinila cokoli na podporu společnosti World Liberty Financial nebo stablecoinu USD1 s cílem získat politickou přízeň či ovlivnit právní rozhodnutí, je nepravdivé,“ tvrdí mluvčí kryptoburzy Binance.
Podle Raglanda a jeho týmu výnosy společnosti WLF přesahují 1,7 miliardy dolarů (37,85 miliardy korun) a demokraté dali jasně najevo, že připravují důkladné vyšetřování prezidentových aktivit. V široce citovaném příspěvku na sociálních sítích poslal poslanec Garcia vzkázal Trumpově rodině a členům jeho administrativy: „Sežeňte si právníky.“