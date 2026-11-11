FSB hlásí zatčení dvou údajných polských agentů, Varšava mluví o provokaci

Ruská tajná služba FSB oznámila zadržení dvou údajných agentů polských zpravodajských služeb, které viní ze špionáže. Konkrétně ze shromažďování informací o vojenských objektech a sociálně-ekonomické situaci v ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi polským a litevským územím. Napsala to ve středu agentura Interfax. Mluvčí polského ministra odpovědného za tajné služby následně označil tvrzení FSB za „provokaci a dezinformaci“.
„Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruské federace odhalila a zneškodnila síť zpravodajských služeb Polské republiky, která působila na území Kaliningradské oblasti,“ sdělilo oddělení pro styk s veřejností ruské tajné služby. Ta dle Interfaxu tvrdí, že zadržela dva agenty s vazbami na vojenskou rozvědku polského ministerstva obrany a na polskou kontrarozvědku ABW, kteří „shromažďovali a předávali informace o regionu“.
Dvojici FSB vyšetřuje na základě podezření ze špionáže a umístila ji do vazby.
Dalším lidem – sedmi občanům Polska a třem občanům Ruska, kteří byli v kontaktu s polskými zpravodajskými službami – byla přednesena oficiální varování ohledně nepřípustnosti jednání, které vytváří podmínky pro spáchání trestných činů vlastizrady, tajné spolupráce s cizím státem a špionáže, píše dále Interfax. Agentura dodala, že těmto Polákům Moskva „na dlouhou dobu“ zakázala vstup do země.
Polská reakce
Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór v bezprostřední reakci na oznámení FSB portálu Interia řekl, že Varšava tvrzení Ruska ověřuje, a vyzval „k obezřetnosti vůči informacím FSB“. „Existuje dvoustranná dohoda, Rusko má povinnost nás formálně vyrozumět o zadržení polských občanů, pokud je to pravda,“ řekl Wewiór.
Mluvčí polského ministra odpovědného za tajné služby později označil tvrzení FSB za provokaci a dezinformaci. Ruská tajná služba své oznámení zveřejnila v den polského Dne nezávislosti, podotkl nezávislý portál Meduza.