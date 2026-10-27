Frontex má hrát větší roli při návratech migrantů, navrhuje Evropská komise


27. 10. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise navrhla posílení pravomocí pohraniční agentury Frontex. Měla by hrát mimo jiné výraznější roli při návratech migrantů, oznámili místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová a eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Stálý sbor Frontexu by se měl postupně rozšířit na třicet tisíc členů. Vzniknout by měla rovněž jednotka rychlé reakce, kterou by bylo možné v případě mimořádné situace nasadit ve velmi krátké době.

Evropská unie dosáhla v oblasti migrace značného pokroku: počet nelegálních překročení hranic se za poslední dva roky snížil na méně než polovinu a míra návratů vzrostla na současných více než třicet procent, uvedla Evropská komise ve svém prohlášení.

„Naše společné vnější hranice jsou však vystaveny zkoušce v důsledku změněné geopolitické a bezpečnostní situace, což vyžaduje silnější a účinnější evropskou reakci,“ dodala.

Za ochranu hranic a navracení osob, které nemají právo pobývat na území EU, odpovídají především členské státy. Frontex jim má při plnění těchto úkolů poskytovat širší podporu.

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Více personálu

Podle agentury DPA Evropská komise v návaznosti na letošní migrační krizi v Ceutě přichází s návrhem, aby měl Frontex v budoucnu k dispozici zhruba třikrát více personálu. Loni měl přes sedm tisíc příslušníků stálého sboru, nyní by se stálá rezerva, tvořená převážně pracovníky, které poskytnou členské státy, měla postupně rozrůst na celkových třicet tisíc osob. Původně se přitom pro příští rok počítalo pouze s deseti tisíci pracovníky.

Unijní agentura by se měla nově stát ústředním aktérem EU v oblasti návratů migrantů a získat aktivnější roli při jejich koordinaci. Vznikne zvláštní koordinační centrum pro návraty, které bude shromažďovat a analyzovat operativní informace a podporovat plánování a koordinaci.

Agentura bude podporovat celý proces od včasné identifikace osob a poradenství ohledně dobrovolného návratu až po provádění návratových operací a pomoc při opětovném začleňování. Nově by měla pomáhat také s organizací a prováděním návratů z jedné třetí země do jiné, pokud bude uzavřena dohoda s dotčenou zemí a budou dodržena základní práva a mezinárodní standardy.

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Má být rovněž vytvořeno on-line monitorovací centrum pro sledování veřejně dostupného obsahu na sociálních sítích, které bude mít za úkol včas rozpoznávat vývoj důležitý pro správu vnějších hranic a podporovat opatření proti nelegálnímu on-line obsahu spojenému s bezpečnostními riziky na hranicích.

„Evropa rozhoduje o tom, kdo do naší unie vstoupí a za jakých okolností. Proto dnes navrhujeme posílit agenturu Frontex, aby mohla členským státům poskytovat podporu kdykoli a kdekoli to bude zapotřebí, a to i v oblasti navracení osob, a to s mandátem a kapacitami, které tato nová realita vyžaduje,“ okomentovala v úterý nový návrh předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Návrh rovněž počítá s vytvořením jednotky rychlé reakce určené pro krizové situace. Ta by mohla být na základě žádosti dotčeného členského státu v krátké lhůtě nasazena na hranicích.

Brunner již koncem září uvedl, že taková jednotka by měla být schopna dorazit na místo do 24 hodin. Podnětem k tomuto záměru byla právě migrační krize v Ceutě na konci července, kdy do ní z Maroka v průběhu velmi krátké doby dorazilo odhadem 80 tisíc lidí.

Návrhy se nyní budou zabývat spoluzákonodárci, tedy Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy.

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