Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa

Evropu budou na jednáních o Ukrajině zastupovat Francie, Německo, Itálie, Polsko, Velká Británie a zástupci unijních institucí, oznámil podle agentury Reuters na závěr neformálního summitu v Dublinu předseda Evropské rady António Costa. Podle zdroje agentury AFP se k pětici států připojí zástupci Evropské komise a Evropské rady. Podle zpravodajského webu Politico země zastoupí národní bezpečnostní poradci.
Tématem summitu měla být umělá inteligence, avšak debata se rychle stočila k Ukrajině a zejména k otázce evropského zástupce pro mírové rozhovory s Ruskem. Rozvířila se poté, co se poslední kolo jednání tento týden uskutečnilo v trojstranném formátu USA-Ukrajina-Rusko.
Česko na neformálním summitu 27 členských zemí EU v irské metropoli zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO). Ten již ve čtvrtek uvedl, že si jako evropské představitele pro mírová jednání s Ruskem dokáže představit italskou premiérku Giorgiu Meloniovou či například premiéry Polska a Británie Donalda Tuska a Andyho Burnhama. Za důležitou Babiš považuje také účast Costy.
O tom, že evropští zástupci budou u vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, informovali ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner, který spolu s dalším americkým zmocněncem Stevem Witkoffem do irské metropole dorazil z moskevského setkání s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
Dvoudenní rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy v Abú Dhabí se tento týden odehrály de facto bez evropských představitelů. Ti byli přítomni, ale účastnili se pouze jednání na okraj hlavních hovorů.