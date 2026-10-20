Europoslanci podpořili lepší ochranu práv cestujících v EU

Europoslanci v konečném hlasování podpořili lepší prosazování práv cestujících v Evropské unii. Cílem je zlepšit jejich ochranu a informace, které dostanou v případě, že dojde k narušení jejich cesty. Aktualizovaná pravidla musí ještě formálně schválit Rada EU.
Nařízení, jehož cílem je posílit ochranu práv cestujících ve všech druzích dopravy, bylo přijato 652 hlasy, přičemž dva europoslanci byli proti a osm se zdrželo. Po schválení Radou budou pravidla platit od 23. října 2027 současně s nařízením o právech cestujících v letecké dopravě, které členské státy EU finálně schválily v červenci.
Přijatý text upřesňuje pravidla pro vrácení peněz v případě zrušení letů, které byly rezervovány prostřednictvím zprostředkovatele, jako jsou cestovní kanceláře nebo on-line rezervační platformy. Pasažéři budou mít nárok na plnou náhradu včetně případných zprostředkovatelských poplatků do čtrnácti dnů.
„To, že je to nyní čtrnáct dní, je podle mě extrémně revoluční. Protože je naprosto nepřijatelné, co si ty aerolinky dovolují,“ myslí si europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. Zároveň zdůraznila, že pravidla platná ve všech druzích dopravy budou sjednocena a k dispozici bude cestujícím rovněž jednotný formulář. „Je to také velmi dobré pro cestující v tom, že jakmile se jednou naučí svá práva a získají v nich přehled, budou je moci uplatnit kdekoli,“ dodala.
Více práv pro postižené
Nová pravidla také posilují práva osob se zdravotním postižením a lidí se sníženou pohyblivostí. Během letu s nimi bude moci bezplatně cestovat doprovázející osoba, je-li její přítomnost nezbytná, stejně jako je tomu již v případě cestování autobusem, vlakem nebo lodí.
Rozšíří se také pravomoci vnitrostátních orgánů, které budou moci účinněji vyšetřovat možná porušení práv cestujících.
Podle Gregorové nejde o zavádění nového systému, ale o nutnost dopravců přizpůsobit se novým pravidlům. „Oni jen doufají, že to hodně lidí vzdá, protože se jim do toho boje nebude chtít jít,“ míní europoslankyně. Narážela tím na dosavadní složité vymáhání práv cestujícími, kteří se mohou setkat s neochotou dopravců vyplácet náhrady.
V roce 2023 navrhla Komise aktualizovat předpisy EU upravující práva pasažérů při cestování letadlem, vlakem, lodí, po vnitrozemských vodních cestách, autobusem nebo dálkovým autobusem, a to v rámci balíčku opatření pro mobilitu cestujících.
Práva cestujících v EU se vztahují na přibližně třináct miliard cest letadlem, vlakem, dálkovým autobusem, autobusem nebo trajektem ročně. Očekává se, že tento počet do roku 2030 dosáhne patnácti miliard a do roku 2050 pak téměř dvaceti miliard.