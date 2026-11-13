Do výletní lodi v New Orleans narazil tanker, částečně se potopila


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

V New Orleansu na jihu USA se v pátek srazil tanker s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila, píše agentura AP. Na řece Mississippi zasahují záchranáři, uvedly úřady.

Záběry z místa nehody zachytily, jak mnohem větší tanker Atlantic Asphalt naráží do kolesové výletní lodi American Heritage společnosti American Cruise Lines, která v té chvíli zřejmě kotvila. Ve vodě byli vidět lidé v záchranných vestách. Jiní stáli u zábradlí, zatímco druhá strana lodi se stále více nořila pod hladinu.

Stephanie Norwoodová ze záchranné služby v New Orleansu uvedla, že do záchranných prací jsou zapojeny všechny příslušné složky. Americká média uvádějí, že na palubě výletní lodi bylo dohromady téměř 150 lidí.

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