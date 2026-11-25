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Dva měsíce často násilných protestů v ulicích francouzských měst přinášejí značné hospodářské škody. Přes dva a půl tisíce obchodů, restaurací a provozoven bylo vypáleno, vyrabováno nebo jinak poškozeno. Pojišťovny řeší skoro pět a půl tisíce žádostí o vyplacení náhrady. Obavy z dalších střetů také značně poznamenaly turistiku. Množství rezervací zrušených na poslední chvíli vzrostlo o 62 procent. Obsazenost hotelů na tradičně populární vánoční svátky se oproti loňsku snížila téměř o čtvrtinu.