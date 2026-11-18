Demokraté ve středu nominovali kongresmana Hakeema Jeffriese na post předsedy Sněmovny reprezentantů. Tím otevřeli cestu k tomu, aby se v lednu, až se sejde Kongres v novém složení, stal prvním černochem v čele dolní komory, informují tiskové agentury. Jeffries po své nominaci přislíbil, že demokraté budou pod jeho vedením bojovat proti korupci.
„Tváří v tvář nebývalé korupci, chaosu a krutosti, které postihly americký lid, budou demokraté ve Sněmovně reprezentantů usilovat o to, aby přivedli podvodníky k odpovědnosti,“ řekl Jeffries podle agentury AFP. Stane se tak podle něj „nikoli ze stranických důvodů, ale z vlasteneckých, protože americký lid si zaslouží něco lepšího“.
Ve volbách do sněmovny získali demokraté nejméně 257 křesel, což výrazně převyšuje 218 křesel potřebných k získání většiny. Sčítání probíhá ještě v sedmi obvodech.
Jeffries, který patří k hlavnímu proudu strany a který zastupuje volební obvod v New Yorku, se ve středu v tajném hlasování poměrem 251 ku 11 stal šéfem strany v dolní komoře. Hlasování se ve středu zúčastnili jak dosavadní demokratičtí zákonodárci, tak nově zvolení členové sněmovny.
Současný lídr demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů neměl žádného protikandidáta, mezi progresivními politiky a příznivci strany však panuje nespokojenost a sílí výzvy ke změně kurzu poté, co demokraté ve volbách do Kongresu získali většinu v obou komorách.
Prohlášení demokratických zákonodárců
Po hlasování vydalo sedm z jedenácti demokratů, kteří hlasovali proti Jeffriesovi, společné prohlášení, v němž vysvětlili svůj postoj.
„Ať už jde o Medicare pro všechny, zastavení teroru ze strany ICE, odstranění peněz z politiky nebo ukončení genocidy v Gaze, naši voliči nás poslali do Kongresu s mandátem k řešení těchto otázek,“ napsali nově zvolení poslanci Adam Hamawy, Frederick Haynes, Melat Kirosová, Donavan McKinney, Chris Rabb, Claire Valdezová a Darializa Avila Chevalierová. Kromě Haynese a Hamawye jsou všichni členy levicové až krajně levicové organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA).
„V rámci rozhovorů jsme usilovali o závazky od předsedy Jeffriese. Ačkoli jsme zaznamenali významný pokrok, stále je třeba vyvinout další úsilí,“ stojí v prohlášení.
Někteří podporovatelé Demokratické strany rovněž požadují nový začátek a kontaktují kvůli tomu demokratické zákonodárce. Samotného Jeffriese minulý týden během stranické konference v Denveru vypískali demonstranti.
Nové složení Kongresu
Jeffries bude čelit hlasování celé Sněmovny reprezentantů, a to 3. ledna, kdy se sejde nový Kongres. Pro zvolení předsedou dolní komory potřebuje 218 hlasů.
Vzhledem k tomu, že demokraté budou mít silnou většinu, tak je hlasování vnímáno spíše jako formalita. A to i přesto, že někteří z nově zvolených progresivních demokratů po volbách odmítli slíbit, že Jeffriese podpoří.
Demokraté v novém složení Kongresu získají předsednictví ve výborech Senátu i Sněmovny reprezentantů. To jim umožní vyšetřovat kroky republikánského prezidenta Donalda Trumpa a členů jeho administrativy a kvůli tomu si předvolávat svědky.
Kongres zároveň schvaluje rozpočet, který se obvykle stává silným nástrojem ve vyjednávání s Bílým domem. Trump se zase po volbách nechal slyšet, že bude často využívat práva prezidentského veta.