Demokraté mohou zaškrtit financování. Trump má právo veta


4. 11. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: Politico, CBS, Anadolu Agency, ČT24, ČTK

Díky vítězství ve volbách získali demokraté kontrolu nad schvalováním rozpočtu. Ta pro ně může představovat silnou kartu v rozložení sil mezi Kongresem a Bílým domem. Kromě toho budou mít možnost vyvolat impeachment, zahájit parlamentní vyšetřování a získali pohodlnou většinu pro schvalování zákonů. Americký prezident Donald Trump má k dispozici právo veta a ponechává si hlavní slovo v zahraniční politice.

„Budeme se intenzivně připravovat na to, abychom 3. ledna v novém Kongresu začali rychlým tempem,“ sdělil před volbami do Kongresu lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries, který má šanci stát se předsedou dolní komory.

Podle něj Demokratická strana dodrží své sliby, že se bude „neúnavně soustředit na krizi dostupnosti“ a „sníží vysoké životní náklady, protože život ve Spojených státech amerických je až příliš drahý“. Zákonodárci se v novém složení sejdou 3. ledna 2027, do té doby bude v Kongresu platit dosavadní rozložení sil.

S většinou v obou komorách budou moci demokraté pohodlně předkládat návrhy zákonů, které budou odrážet jejich vlastní priority. Kromě snahy o snížení životních nákladů se pravděpodobně zaměří na oblasti zdravotnictví, školství či imigrace.

Trump má v rukávu právo veta

Schválení takových opatření však bude obtížné. „Mám absolutní moc – říká se jí veto,“ odpověděl před uzavřením volebních místností Trump na dotaz stanice CBS. Přehlasovat ho lze pouze pomocí dvoutřetinové většiny ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, což představuje 290 a 67 křesel. K 19:40 SEČ podle projekcí demokraté získali 234 a 54 mandátů, takže by k tomu s největší pravděpodobní potřebovali podporu republikánů.

Pokud po volbách klesne Trumpův vliv, v následujících dvou letech mohou být republikáni ochotni spolupracovat, protože se od něj budou chtít distancovat, míní profesor mezinárodní politiky na University College Dublin Scott Lucas.

Zároveň převaha demokratů v Kongresu nemusí pro Trumpa znamenat nepřekonatelnou překážku, prezident v uplynulých měsících ukázal, že se dokáže opřít o exekutivní příkazy, aby dosáhl svých cílů.

Vyšetřování či impeachment. Demokraté chtějí po volbách využít síly Kongresu
Demokrat Hakeem Jeffries, 30. září 2026

Síla státní kasy dokáže zablokovat chod vlády

Po volbách budou mít demokraté vliv na výběr daní, pod které spadají i cla. Kongres se pod republikánským vedením nebránil, když Trump prosazoval nová cla bez jeho souhlasu. Nyní by se to mohlo změnit.

Kongres kromě daní schvaluje i rozpočet vlády. Jednání o jeho podobě by demokraté mohli využít k prosazení vlastní legislativy nebo svých cílů, jako jsou požadavky na transparentnost vojenských operací – včetně probíhající války s Íránem – či podpora Ukrajiny, jež se brání ruské invazi.

Zahraniční politika sice podle americké ústavy patří do pravomocí prezidenta, ale demokraté budou mít možnost využít svých nově nabytých pravomocí k prosazení dílčích cílů. Podle Lucase se jedná o krajní řešení, ale v nejzazším případě by mohli nechat celou vládu nebo jednotlivá ministerstva bez financování – během takzvaného shutdownu fungují úřady v omezeném režimu.

„Byl bych velmi překvapen, kdyby se demokraté rozhodli zastavit činnost vlády. To by nebylo zodpovědné,“ dodal Lucas. Místo toho očekává, že demokraté budou vyčkávat a sledovat, jak Trump zareaguje na novou rovnováhu sil. V loňském roce USA zažily nejdelší shutdown v historii, který trval 43 dní – od 1. října do 12. listopadu 2025.

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Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries během volební noci (4. 11. 2026)

Vyšetřování ve výborech

Jednou z největších změn v novém složení Kongresu bude, že demokraté převezmou kontrolu nad výbory v obou komorách. Jejich pravomocí je mimo jiné provádět vyšetřování v oblasti, která spadá pod jejich kompetence. V rámci toho si mohou vyžádat vládní dokumenty či si k výpovědi předvolat státní úředníky nebo klíčové osoby.

Předmětem zájmu by se mohlo stát podezření na obchodování s využitím důvěrných informací či akciové podíly a majetek, který Trump, jeho rodina a okolí nashromáždili během jeho druhého funkčního období.

Lucas rovněž očekává obnovení prošetřování spisů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Rodiny obětí i mnoho demokratů tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti dosud nezveřejnilo všechny spisy požadované podle zákona přijatého v roce 2025.

Další možná šetření by se mohla zaměřit na činnost jednotlivých federálních agentur a na to, zda byly oslabeny nebo vystaveny tlaku ze strany administrativy.

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Americký prezident Donald Trump a viceprezident JD Vance

Demokratům se do rukou dostává možnost impeachmentu

Demokraté by technicky vzato mohli proti Trumpovi zahájit další proces impeachmentu, protože Sněmovna reprezentantů má pravomoc obžalovat prezidenta nebo jiného člena vlády pomocí hlasování, ve kterém je potřeba pouze prostá většina hlasů.

O následném odsouzení se však rozhoduje v Senátu, kde je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných senátorů. „Takže by demokraté potřebovali 67 hlasů. Nanejvýš budou mít 56 křesel a pravděpodobněji to bude kolem 54, možná 55,“ doplnil Lucas.

Trump byl během svého prvního funkčního období v dolní komoře dvakrát obžalován – v roce 2019 kvůli pokusu přimět Ukrajinu zahájit vyšetřování jeho politického rivala Joea Bidena a v roce 2021 kvůli své roli v událostech souvisejících s útokem na Kapitol 6. ledna. Senát ho v obou případech zprostil viny. Podle Lucase se demokraté zaměří spíš na další představitele administrativy, než aby se snažili odvolat Trumpa.

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Demokratický kandidát James Talarico

Hledání obětního beránka

Cílem by se mohl stát ministr obrany Pete Hegseth, který je neoblíbený mezi mnoha republikány. Návrh na jeho impeachment již leží ve sněmovně a čeká, až se zákonodárci během listopadu vrátí do lavic. Trump se podle stanice CBS začal ptát svých poradců, jestli by na Hegsetha měl svalit vinu za nepovedené volby.

Pokud by se prezident rozhodl pro odvolání ministra obrany, má několik posledních týdnů, aby mohl relativně snadno vybrat jeho náhradníka.

Senát má totiž pravomoc schvalovat členy administrativy, federální soudce, velvyslance či členy nejvyššího soudu. Jakmile se tedy 3. ledna sejde horní komora v novém složení, může demokratická většina blokovat Trumpovy kandidáty. Do té doby má prezident šanci, že republikáni jeho potenciální návrhy rychle přijmou.

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