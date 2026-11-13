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Demokraté hledají nové vedení Senátu USA. Stará garda čelí kritice


před 1 hhodinou|Zdroj: The Times, The Hill, The Guardian, PBS, Politico, The Wall Street Journal, Time Magazine, NPR, ČT24, ČTK

„Jsem přesvědčen, že v novém složení Senátu budu lídrem většiny,“ prohlásil demokratický senátorský lídr Chuck Schumer. Zvedly se proti němu však centristické i progresivní hlasy. Proti jeho kandidatuře se vyjádřila i řada nově zvolených senátorů. Schumer pro ně může být přítěží, míní amerikanista Jiří Pondělíček. Vyzyvatelem se Schumerovi už stal Chris Van Hollen. Do čela Sněmovny reprezentantů se pak chce postavit Hakeem Jeffries, který se naopak může opřít o výraznou demokratickou většinu.

„Po vítězství ve Světové sérii přece nevyhodíte manažera,“ řekl televizní stanici CNN 82letý senátor za Maine Angus King na adresu Schumera, který v současnosti působí jako lídr demokratické menšiny v Senátu.

Schumerovi příznivci mu připisují zásluhy za vítězství demokratů v listopadových volbách do Kongresu. Zmiňují, že dokázal oslovit vhodné kandidáty, kteří díky své centristické rétorice vyhráli ve státech, které dosud ovládali republikáni, jako je Severní Karolína, Ohio nebo Iowa.

„Schumerovi určitě nechci upírat jeho zásluhy. Myslím si, že ta demokratická strategie – vybrat konzervativnější nebo více křesťansky založené kandidáty – byla správná. Zároveň vidíme výrazné vítězství Abdula El-Sayeda v Michiganu, takže i progresivní část strany může poukazovat na úspěch svého kandidáta,“ přiblížil amerikanista Pondělíček.

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Podle Schumera se volby povedlo vyhrát, protože se demokratičtí kandidáti sjednotili a zaměřili se na „chaos Trumpovy administrativy, vysoké životní náklady a korupci ve státní sféře“. Podle něj každý z kandidátů možná volil vlastní rétoriku, ale všichni kritizovali to samé. Dodal, že nyní je potřeba přejít od slov k činům a doručit v těchto oblastech výsledky.

„Máme skvělý klub, silné a nadějné talenty,“ komentoval Schumer volby do Senátu, který se v novém složení sejde na začátku ledna. „Jsem tu od toho, abych své kolegy mohl vést jako dirigent orchestru, abychom udrželi společný tón a dosáhli těch nejvyšších not,“ prohlásil po volbách Schumer.

Jenže pak se začala ozývat nesouhlasná prohlášení ostatních demokratických senátorů. „Myslím, že v demokratické straně se strhne boj o interpretaci volebního vítězství a mandátu, který od voličů získala,“ dodal Pondělíček.

Sanders & Slotkinová vs. Schumer

„Chucka Schumera znám osobně už přes třicet let a mám ho rád. Nikdo nepracuje tvrději než on. Ale podle mého názoru je nyní čas na změnu, takže nebudu podporovat Chuckovo znovuzvolení do funkce demokratického lídra Senátu,“ sdělil progresivní senátor ze Vermont a bývalý prezidentský kandidát Bernie Sanders.

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Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries (uprostřed)

„Myslím si, že právě teď – v době, kdy je nerovnost v příjmech a bohatství větší než kdykoli předtím v historii této země a kdy bude mít naše mladší generace nižší životní úroveň než její rodiče – je ten správný čas zabývat se vznikem ekonomiky, která bude fungovat pro všechny, nejen pro ty nahoře,“ řekl Sanders.

Centristická demokratická senátorka za Michigan Elissa Slotkinová sdělila, že je čas pro „novou generaci vedení“. Tím naznačila, že Schumera nepodpoří. Sama o vedoucí funkci „aktivně neusiluje“, ale chce změnu v čele demokratů v Senátu.

Slotkinová vyzvala všechny potenciální lídry, aby předložili plán na prvních sto dnů ve funkci a popis toho, co by podnikli v otázkách, jako je umělá inteligence. Ostatním demokratickým senátorům navrhla, aby bojkotovali hlasování o novém vedení, pokud kandidáti takový plán nepředloží, a to i v případě, že by byl pouze jeden kandidát.

Sanders a Slotkinová se setkali se Schumerem, aby si poslechli jeho plány na následující dva roky. Podle Sanderse však jeho cíle nebyly dost odvážné. „V Senátu potřebujeme vedení, které bude rozhodovat v zájmu celého klubu, v zájmu lidí z modrých, fialových i červených států,“ řekla Slotkinová, o které se mluví jako o možné prezidentské kandidátce pro rok 2028. Modrá, červená a fialová barva v americké politice symbolizují demokratické, republikánské nebo vyvážené politické preference.

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První vyzyvatel

„Naslouchám lidem z celé země, kteří volali po zásadní změně. Právě jsme viděli americkou demokracii v akci. Měli bychom trochu té demokracie přinést i do Senátu,“ prohlásil po volbách progresivní senátor za Maryland Chris Van Hollen. V noci na pátek pak oznámil kandidaturu na post vůdce senátní většiny za Demokratickou stranu.

Podporu Van Hollenovi vyjádřil například nově zvolený senátor za Michigan Abdul El-Sayed. „Vyjádřil jsem se velmi jasně: myslím si, že by (Van Hollen) byl skvělým předsedou senátní většiny,“ řekl El-Sayed pro CNN. Demokraté podle něj potřebují nové vedení a spolu s tím ambiciózní legislativní návrhy.

Chris Van Hollen
Zdroj: Reuters/Evelyn Hockstein/Reuters/Evelyn Hockstein and Octavio Jones

Zatím se žádný další demokrat otevřeně nepřihlásil k tomu, že by se proti Schumerovi postavil. Před volbami se jako potenciální vyzyvatelé vedle Van Hollena zmiňovali také senátoři Brian Schaatz z Havaje či Cory Booker z New Jersey.

Hlasy volající po novém vedení v Demokratické straně sílí od roku 2024, kdy demokratický prezident Joe Biden ukončil svou kampaň za znovuzvolení kvůli obavám ohledně věku. Schumerovi odpůrci se obávají, že je jeho jméno spjaté s obdobím Bidenovy vlády a že se stal tváří nepopulárního washingtonského establishmentu.

Po vítězství demokratů v letošních listopadových volbách do Kongresu tyto hlasy opět nabraly na síle a ozývají se i od nově zvolených senátorů.

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Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer (vlevo) a lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries (uprostřed)

Schumer jako přítěž?

Schumer je na Středozápadě „polarizující osobností“, sdělil centristický pastor metodistického megakostela Adam Hamilton, který se stal prvním demokratickým senátorem zvoleným za stát Kansas od roku 1932.

„Nastal čas na generační obměnu na obou stranách politického spektra,“ prohlásila nově zvolená senátorka za Jižní Karolínu Annie Andrewsová. V podobném duchu se vyjádřil i zvolený senátor za New Hampshire Chris Pappas, zvolený senátor za Maine Troy Jackson a zvolená senátorka za Minnesotu Peggy Flanaganová.

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„Schumer je člověk, kterého americký prezident Donald Trump roky démonizoval, a proto je to snadný cíl. Pro senátory přicházející z převážně republikánských států – kteří za šest let budou obhajovat svůj mandát v extrémně komplikovaném prostředí – by Schumer mohl být přítěží a oni si to uvědomují,“ sdělil Pondělíček.

Hledání sjednotitele

Podle Pondělíčka mají hlasy volající po změně šanci na úspěch, ale potřebují najít osobnost, kterou přijmou středoví i progresivní demokraté. „Není to nemožné, ale bude to komplikovanější než se shodnout na tom, že by Schumer měl skončit,“ dodal.

Demokraté navíc potřebují v Senátu zůstat jednotní a prostor pro opozitní názory bude menší než ve Sněmovně reprezentantů. V novém složení sice bude nejméně 55 demokratů a 44 republikánů – na Aljašce se stále sčítají hlasy, takže poměr sil se ještě může změnit – ale ke schválení většiny zákonů bude potřeba šedesáti hlasů, aby se povedlo prolomit obstrukční techniku známou jako filibuster. Výjimkou je pouze schválení rozpočtu, kde stačí prostá většina, zmínil Pondělíček.

Volební matematika pro výběr šéfa demokratické většiny je zatím na Schumerově straně, potřebuje k tomu totiž pouze většinu hlasů své frakce – nikoli většinu hlasů celé komory, jak je tomu v případě volby předsedy Sněmovny reprezentantů, napsal server Times.

Řada demokratických senátorů jsou Schumerovými spojenci nebo mu dluží laskavost související s financováním jejich kampaní za znovuzvolení. Schumer pro ně totiž v čele demokratické senátní předvolební komise vybral miliardy dolarů – ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím spřízněného super PACu.

Například senátor Ruben Gallego z Arizony uvedl, že ačkoli měl se Schumerem určité neshody, tak podporuje jeho kandidaturu do čela horní komory. „Je čas, abychom se sjednotili. Budeme spolupracovat jako celá frakce a vypracujeme plán pro postup vpřed, jak to od nás země očekává. A myslím si, že máme našeho člověka, který nás k tomu dovede,“ řekl Gallego.

Jeffries chce ve sněmovně vyhrát na plné čáře

K volbě nového vedení se schyluje i ve Sněmovně reprezentantů, demokraté o něm budou rozhodovat příští týden ve středu a ve čtvrtek. Jeffriesovi příznivci mluví o tom, že nechtějí pouze jeho zvolení, ale chtějí vyhrát na plné čáře.

Za normálních okolností by se mohlo jednat o poměrně napínavý souboj mezi centristickým a levicovým křídlem Demokratické strany. Ovšem vzhledem k vysokému počtu demokratů, kteří se ve volbách dostali do Sněmovny reprezentantů, si Jeffries může dovolit, aby pro něj někteří jeho spolustraníci nehlasovali.

V současnosti mají demokraté 255 poslanců a hlasy se stále sčítají ve dvanácti obvodech, takže demokraté čekají, že mohou získat přes 260 křesel. Většinu v dolní komoře tvoří 218 hlasů.

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Jeffries se může opřít o podporu skupin poslanců, které jsou známé jako Černošská kongresová frakce (Congressional Black Caucus) – ta by podle odhadů měla v příštím funkčním období čítat více než šedesát členů – a Koalice nových demokratů (New Democrat Coalition), jejíž počet členů by měl přesáhnout 140.

Ačkoli se tyto dvě skupiny částečně překrývají, tak jejich podpora Jeffriese značně přibližuje k většině ve Sněmovně reprezentantů.

Podpora od progresivních politiků

Jeffriese podporuje také řada předních progresivních politiků. Hlasovat pro něj bude například texaský poslanec a předseda Kongresového progresivního klubu (Congressional Progressive Caucus) Greg Casar i snad nejznámější progresivní poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová z New Yorku.

Ne všichni jsou však pro. Kalifornský progresivní poslanec Ro Khanna – který spolu s republikánem Thomasem Massiem připravil zákon ukládající prezidentské administrativě zveřejnit dokumenty týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina – prohlásil, že předtím než podpoří v čele dolní komory Jeffriese, tak s ním chce probrat zdravotní politiku „Medicare for All“ a vztahy USA s Izraelem. Tato témata jsou důležitá po více progresivních politiků.

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„Je zdravé o tom vést diskusi. Myslím, že některé z těch opatření, pro která voliči hlasovali, prosadíme a já se budu podílet na klíčových rozhovorech,“ sdělil Khanna.

DSA nemá vliv, jaký očekávala

Před volbami se očekávalo, že demokraté získají převahu jen s malým rozdílem. V takové situaci by Jeffries pro své zvolení potřeboval každý hlas a organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje levicové a krajně levicové skupiny, byla připravena si klást podmínky.

„Mluvil jsem s Jeffriesem a zeptal jsem se ho: ‚Jak dlouho chcete být předsedou sněmovny?‘“ řekl před volbami člen DSA Donavan McKinney, který úspěšně kandidoval v Michiganu. Členové DSA výměnou za podporu Jeffriese plánovali požadovat například přednesení návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění, prosazení zbrojního embarga vůči Izraeli či zrušení Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Situace se však změnila. V lednu sice ve Sněmovně reprezentantů zasedne osm členů DSA a za normálních okolností by se jednalo o počet, který by mohl změnit poměr sil, ale vzhledem k silnému zastoupení demokratů není jejich politická síla tak velká, jak doufali.

„Ačkoli DSA nepodpořila konkrétního politika na funkci předsedy Sněmovny reprezentantů ani na funkci lídra senátní většiny, podporujeme případného protikandidáta senátora Chucka Schumera ve snaze získat funkci lídra senátní většiny,“ vyjádřila se pro Českou televizi mluvčí DSA Rachel Monková.

„Lidé chtějí vidět jednotu“

Ve sněmovně bude zajímavé sledovat debatu o tom, k čemu voliči dali Demokratické straně mandát. Řada poslanců se do Kongresu dostala v tradičně republikánských obvodech a za dva roky – kdy se pravděpodobně již nebude opakovat letošní modrá vlna – budou muset přesvědčit své voliče, aby pro ně znovu hlasovali, řekl Pondělíček.

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Tyto faktory podle amerikanisty potáhnou demokraty v dolní komoře do politického středu, aby si udrželi vyrovnané nebo republikánům nakloněné obvody, o které mohou snadno přijít. Zatímco silně demokratické okrsky, ve kterých vyhrávají progresivní kandidáti, si pravděpodobně udrží.

„Lidé chtějí vidět jednotu,“ uvedl poslanec Troy Carter z Louisiany. „Nechtějí vidět spory. Nechtějí vidět vnitřní boje. Chtějí vidět soudržnost, která umožní prosazovat program,“ dodal.

Jeffries přiblížil, že v nadcházejících dnech povede řadu osobních rozhovorů. „Budu se snažit promluvit si s každým jednotlivým členem o tom, čeho jsme společně dosáhli za poslední dva roky a jaké příležitosti se nám naskytnou v příštích dvou letech, abychom naplnili dramatickou změnu, pro kterou se Američané tak jasně vyslovili,“ prohlásil demokratický politik.

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„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026