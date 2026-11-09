Debakl republikánů může zvrátit bezpodmínečnou pomoc USA Izraeli


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Times of Israel, CNN, The Wall Street Journal, The New York Times, Ynet, Newsweek, Politico, The New Arab, Jerusalem Post

V Izraeli budí obavy úspěch některých levicových kandidátů Demokratické strany v nedávných volbách do Kongresu USA, kteří kromě zpřísnění politiky vůči židovskému státu volají i po návratu milionů potomků vyhnaných Palestinců. Protiizraelské nálady v americké společnosti zesílila válka s Íránem a změny v zahraniční politice už naznačují i někteří republikáni. Kongres by v příštích letech mohl zesílit tlak na kontrolu zbrojních dodávek Izraeli. Prezident Donald Trump už oznámil, že hodlá ukončit každoroční miliardovou pomoc klíčovému blízkovýchodními spojenci.

Šéf Bílého domu překvapivě v den amerických voleb minulé úterý oznámil, že ukončí roční bezpečnostní pomoc Izraeli ve výši 3,8 miliardy dolarů (82,8 miliardy korun), kterou měl Jeruzalém dostávat dle memoranda od roku 2019 až do roku 2028. Většina peněz šla na pořizování zbraní, včetně bomb a stíhaček. „Izrael je velmi prosperující zemí. Nepotřebují to,“ konstatoval Trump s tím, že v roce 2027 už blízkovýchodní spojenec nic nedostane. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, s nímž má Trump turbulentní vztahy, podle prezidenta se změnami souhlasil.

Oznámení ale zaskočilo vysoce postavené izraelské představitele. Ani ministerstvo obrany, ani ministerstvo financí nebyly o dohodě, kterou Trump popsal, informovány, a to navzdory potenciálně dalekosáhlým důsledkům pro izraelský obranný rozpočet a plány vojenských zakázek, upozornil izraelský zpravodajský web Ynet. Jeruzalém nyní musí zhodnotit, které zbraně stojí za zvýšení daní nebo rozpočtové škrty a na které si může dovolit čekat nebo se bez nich obejít, dodal server Times of Israel (ToI).

Část americké vojenské pomoci, konkrétně půl miliardy dolarů (10,9 miliardy korun), je vyčleněna na společný vývoj a výrobu systémů protiraketové obrany. Obě země úzce spolupracují na systémech určených k zachycení raket, balistických střel a dalších vzdušných hrozeb, včetně izraelské vícevrstvé sítě protiraketové obrany. „Otázka americké pomoci mě velmi znepokojuje a zasáhla mě jako blesk z čistého nebe,“ sdělil izraelský prezident Jicchak Herzog.

Miliardy za „oči a uši na Blízkém východě“. Zvláštní pouto mezi USA a Izraelem oživil íránský útok
Izraelsko-americké vztahy

Od pomoci k partnerství

Netanjahuův úřad se k situaci vyjádřil až o několik dnů později, přičemž uvedl, že Trump a izraelský premiér pracují „na správném přechodu od pomoci k partnerství a vzájemným investicím“. Podle úřadu rozhodnutí ukazuje na to, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou pevné a dokáží se přizpůsobit okolnostem.

Neshody mezi Washingtonem a Jeruzalémem by tak do budoucna už nevedly k tomu, že by se bezpečnostní pomoc stala zdrojem politického tlaku, řekla magazínu Newsweek Victoria Coatesová, bývalá zástupkyně Trumpova poradce pro národní bezpečnost, která v současnosti působí jako viceprezidentka Institutu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Nadace Heritage.

Židovský stát dostával od USA bezpečnostní a vojenskou pomoc desítky let. Podle serveru Politico zůstává otázkou, zda by Kongres musel změnu oznámenou Trumpem schválit. Podle americké ústavy má totiž výhradní kontrolu nad státním rozpočtem.

Netanjahu už letos v květnu uváděl, že by chtěl snížit „závislost na americké pomoci“ až na nulu. Oznámení amerického prezidenta nicméně podle agentury Reuters ukazuje, že o bezpečnostní podpoře Jeruzaléma již nepanuje ve Washingtonu tak pevná shoda jako v minulosti.

Trump a Netanjahu se v telefonátu přeli o postupu ve válce s Íránem, píše CNN
Benjamin Netanjahu a Donald Trump na snímku ze září 2025

„Velká nechuť k Izraeli“

Trump v nedělním rozhovoru pro pořad stanice CBS 60 Minutes otevřeně prohlásil, že si myslí, že za neúspěchem republikánů v průběžných volbách do Kongresu je kromě zdražení paliv spojeným s válkou proti Íránu i to, že v USA v současné době „panuje velká – neuvěřitelná – nechuť k Izraeli“.

Podpora Jeruzaléma ze strany americké veřejnosti výrazně oslabila v souvislosti s izraelským tažením v Pásmu Gazy, které se vyznačuje vysokým počtem civilních obětí a rozsáhlou mírou materiálních škod. Jeruzalém udeřil na Gazu v odvetě za masakry ze 7. října 2023, za nimiž stálo palestinské teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci. Teroristický útok měl přes dvanáct set obětí.

Protiizraelské nálady v USA zesílily během letošní války s Íránem, kdy část amerických voličů vnímala společné americko-izraelské údery jako válku, kterou izraelský premiér „prodal“ Trumpovi. I nyní Netanjahu prosazuje obnovení úderů na islámskou republiku, poznamenala stanice CNN.

Izraelský premiér přitom čelí kritice i doma – lídři opozice ho kritizovali za ztrátu amerických peněz. Podle nich je to další důvod, proč by měl odejít z čela vlády. Možnost sestavit nový kabinet dostal o víkendu lídr strany Jašar Gadi Eisenkot, přestože Netanjahuův Likud oficiálně říjnové parlamentní volby vyhrál.

Operace v Íránu ještě neskončila, dál se snaží získat jadernou zbraň, tvrdí Kac
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac (snímek z ledna 2026)

Americký viceprezident JD Vance už minulý týden naznačil, že republikáni budou muset změnit svůj vztah k židovskému státu, pokud chtějí v budoucnu vyhrát volby. Konec americké pomoci je tak pouze začátkem procesu, řekl CNN bývalý izraelský velvyslanec v USA Michael Oren.

Podle něj je možné i to, že by USA mohly ukončit sdílení zpravodajských informací s Izraelem a společný vývoj klíčových vojenských systémů, jako je systém protivzdušné obrany Iron Dome. Změny by podle Orena mohly proběhnout i na půdě Rady bezpečnosti OSN, kde dosud republikánští i demokratičtí prezidenti chránili Izrael americkým vetem. „Jsme na konci jedné éry,“ soudí diplomat.

Bývalý šéfredaktor deníku Jerusalem Post Ja'akov Kac varoval, že Trumpovo oznámení ohledně změn ve vojenské pomoci je jen „špičkou ledovce“. Podle něj by mohlo dojít k zablokování prodeje zbraní, navržení sankcí proti Izraeli a o finance mohou přijít společné ekonomické programy.

Analýza výsledků voleb v USA: Může nový Kongres zastavit Trumpovy vojenské operace?
Ilustrační snímek

Otázka omezení dodávek zbraní

Izraelský obhájce lidských práv Eitaj Mack v souvislosti s avizovaným omezením americké bezpečnostní pomoci řekl serveru The New Arab, že Jeruzalém mnohem více zajímá, zda si bude moci nadále americké zbraně kupovat než samotná finanční pomoc. Nákupy vojenského vybavení přitom Washington zatím neomezil.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) navíc komplikují ukončení roční americké pomoci Izraeli miliardy dolarů v dosud nevyřízených objednávkách. Jeruzalém už objednal americké vojenské vybavení v hodnotě miliard dolarů nad rámec toho, co se USA zavázaly zaplatit. Po roce 2028 by potřeboval asi deset miliard dolarů (217,7 miliardy korun) na úhradu zbývajících příkazů k letošnímu 1. dubnu, uvádí se v dokumentu ministerstva zahraničí zaslaném Kongresu a přezkoumaném WSJ. Není jasné, jak moc se tato částka od té doby mohla změnit.

Demokratická většina v Kongresu by podle právníka Macka mohla v budoucnu zpochybnit transfery zbraní, požadovat vysvětlení a vyšetřovat, jak se americké vojenské vybavení používá. I v případě, že se zákonodárcům nepodaří dodávky zastavit, může se na půdě Kongresu více debatovat o dodržování lidských práv či mezinárodního práva, což by pro Izrael, který nyní získává americké zbraně v podstatě bez omezení, znamenalo výraznou změnu, soudí Mack.

Izrael páchá v Gaze genocidu, ukázalo vyšetřování OSN
Následky izraelských leteckých útoků v Gaze

Možné vyšetřování postupu Washingtonu

Kongres ovládaný demokraty by zároveň mohl zahájit vyšetřování zapojení Bidenovy a Trumpovy administrativy do izraelských vojenských kampaní v Gaze, Libanonu a Íránu, což by mohlo odhalit rozhodování USA a roli amerických zbraní, podotýká New Arab. Takové vyšetřování by mohlo vyvinout tlak na budoucí vojenskou spolupráci s Jeruzalémem, i když si Trump udrží značné pravomoci v zahraniční politice i klíčové právo veta.

Kongresová kontrola by se mohla rozšířit i na to, zda americké zbraně a financování podporovaly násilí ze strany radikálních židovských osadníků a vysídlování Palestinců na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Tlak ze strany Kongresu by mohl ovlivnit i to, jak Izraelci chápou mezinárodní postavení své země. Podle Macka je rozdíl mezi evropskou kritikou, na niž si Izraelci zvykli, a případnými omezeními ze strany Spojených států. „Izrael nemá náhradu za svůj vztah s USA – ani vojensky, ani politicky, ani ekonomicky,“ domnívá se právník.

Vážné problémy s transfery zbraní by mohly izraelské veřejnosti ztížit ignorování nákladů na vládní politiku, píše New Arab. Už v květnu 2024 Bidenova administrativa pozastavila dodávku bomb židovskému státu kvůli obavám z jejich použití v Rafahu v Pásmu Gazy, což v té době vyvolalo bouřlivou reakci Netanjahua, který prohlásil, že Izraelci budou v případě potřeby „bojovat zuby nehty“.

USA kvůli vývoji v Rafahu pozastavily dodávku bomb Izraeli
Ministr obrany USA Lloyd Austin (18. prosince 2023)

Obavy v Izraeli

V samotném židovském státě panovala po „modré tsunami“ v průběžných volbách v USA, v nichž demokraté ovládli obě komory Kongresu, zasmušilost. Izraelce přitom nejvíc zajímal úspěch jednotlivých kandidátů, informoval bezprostředně po hlasování blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

„Poselství těchto voleb je pro Izrael zneklidňující, zejména proto, že do Kongresu se dostalo několik kandidátů spojených s progresivně radikálním levicovým křídlem Demokratické strany,“ prohlásil Borek.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Historicky prvním muslimským americkým senátorem, a to za stát Michigan, bude levicový politik Abdul El-Sayed. „Ve svém vítězném projevu řekl, že peníze by měly být určeny na sociální programy, nikoli na financování apartheidu a genocidy, což je evidentně narážka na Izrael,“ podotkl Borek. Levicový politik se v projevu věnoval také palestinské otázce. „Palestinské děti by měly mít možnost vyrůstat v zemi svých předků, aniž by byly vražděny našimi daňovými poplatníky,“ uvedl El-Sayed.

Nově zvolená levicová kongresmanka Melat Kirosová z Colorada po volbách vyzvala k tomu, aby se „více lidí postavilo, odsoudilo genocidu“ a pohnalo „lidi u moci“ k odpovědnosti za „spoluúčast“, citoval političku server ToI. Americký kongresman Ro Khanna z Kalifornie pak ve videoprohlášení uvedl: „Změníme politiku, až si znovu vezmeme Kongres. Nulová pomoc Izraeli a žádný další prodej armády.“

Další zvolená kongresmanka za stát New York Darializa Avila Chevalierová je rovněž levicovou aktivistkou. „Ještě pár hodin před výsledky voleb řekla, že nestačí jen ukončit vojenskou pomoc Izraeli, ale je také nutné proti němu zavést zbraňové embargo a je nutné zajistit právo na návrat Palestinců,“ připomněl Borek.

Takové výroky podle zpravodaje vzbuzují v izraelské společnosti velké znepokojení. „Právo na návrat Palestinců se netýká Západního břehu a Pásma Gazy, týká se samotného Izraele – je to kódové označení, které kritici Izraele používají k tomu, aby řekli, že miliony potomků v druhé, třetí, čtvrté generaci těch Arabů, kteří v roce 1948 odešli nebo byli vyhnání z území dnešního Izraele, mají právo se vrátit,“ vysvětluje Borek s tím, že najednou by se tak do země mohlo vrátit až šest milionů Palestinců. „Tím by Izrael přestal být židovským státem,“ konstatoval zpravodaj.

První muslimský senátor USA. V Michiganu vyhrál El-Sayed, ukazují projekce
Abdul El-Sayed

Podpora Jeruzaléma klesala v americké společnosti i mezi politickými stranami už před volbami. Tvrdý postup Izraele v Gaze pobouřil demokraty, roste ale i počet republikánů, podle nichž poskytují USA v současné době blízkovýchodnímu spojenci příliš mnoho zbraní a podpory. „Pro americkou, potažmo západní radikální levici, se Palestina stala jakousi mobilizační kauzou, na které se tento politický proud profiluje,“ poznamenal Borek.

Vzestup antisionismu

Ve volbách z minulého týdne sice jasně zvítězili umírnění demokraté, kteří více podporují Izrael a centristické židovské postoje a spolu s lídrem demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeemem Jeffriesem a lídrem demokratů v Senátu Chuckem Schumerem budou početně výrazně převyšovat levici, podle listu ToI však silně levicoví kandidáti budou více slyšet a vytvoří tak potenciální vnitrostranický konflikt týkající se izraelské politiky uvnitř Demokratické strany.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by krajně levicoví zákonodárci byli pouze proti krajně pravicové vládě Netanjahua. Demokratická strana a její voliči jsou podle průzkumů stále nepřátelštější vůči Izraeli. Téměř polovina demokratů v Kongresu v červenci hlasovala pro zastavení pomoci Izraeli. Nová generace zákonodárců se však od středu strany liší tím, že nejsou jen ,kritičtí vůči Izraeli‘ – protiizraelský aktivismus je ústředním bodem jejich politiky,“ píše ToI v analýze.

Antisemitské útoky jsou v USA na vzestupu, mezi nábožensky motivovanými dominují
Ilustrační foto

Protisionistické protesty v amerických ulicích a na univerzitních kampusech se sice v poslední době uklidnily, ale odpor k Izraeli přetrval. Starosta New Yorku Zohran Mamdani svým historickým vítězstvím ve volbách v loňském roce vydláždil cestu dalším kandidátům kritickým vůči Izraeli, podotýká ToI. Řada obcí v Nové Anglii pak v posledních měsících zavedla významná protiizraelská opatření týkající se státních smluv a investic.

Celostátní antisionistická organizace Političtí socialisté Ameriky (DSA) minulý týden při oznamování svých vítězných kandidátů ve volbách do Kongresu opakovaně vyzdvihovala svůj cíl, kterým je „svobodná Palestina“, nikoli dvoustátní řešení. DSA prosazuje „právo na návrat“ i „právo na odpor“.

Nevládní organizace Liga proti hanobení už kritizovala nastupující zástupce DSA s odvoláním na „vážné obavy ohledně rétoriky a postojů DSA, které normalizují antisemitismus, popírají židovskou národnost a kladou Židům podmínky pro jejich účast ve veřejném životě“.

Samotní američtí Židé mezitím řeší dilema. Podle průzkumů tvoří většinu demokraté oddaní Izraeli. Podpora židovského státu se přitom stala stranickou otázkou, přičemž republikáni mnohem častěji vedou kampaň na podporu Izraele než demokraté, poznamenal ToI. Sondáže veřejného mínění ukázaly, že američtí Židé jsou proti Trumpovi i Netanjahuovi.

Netanjahu jednal s Trumpem. Toho rozladilo prozrazení témat schůzky dopředu
Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Možný restart vztahů

V Izraeli vzbuzuje úspěch jeho kritiků v některých volebních obvodech USA obavy i ve spojení s americkými prezidentskými volbami v roce 2028, které budou pro Jeruzalém stěžejní. „Pokud platí, že zahraniční války, zejména na Blízkém východě, nejsou populární, byť pro americkou levici a pravici z jiných důvodů, tak to může znamenat, že platforma obou hlavních kandidátů prezidentských voleb toto bude reflektovat,“ uvedl Borek.

Nedávné izraelské volby přitom nabízejí možnost restartu vztahů s Washingtonem, pokud se podaří vytvořit stabilní vládu. „Pro Izrael existuje důležitý rozdíl mezi jeho vztahem s USA a jeho vztahem s Trumpovou administrativou,“ řekl listu The New York Times (NYT) Gedaliah Afterman z Institutu pro diplomacii a mezinárodní vztahy Abba Ebana na Reichmanově univerzitě v Herzliji v Izraeli.

USA podle Aftermana zůstanou nejdůležitějším strategickým partnerem židovského státu, úspěch demokratů v průběžných volbách by však „měl být budíčkem k vážnějším investicím do vztahů napříč americkým politickým spektrem“.

Bývalý velvyslanec Izraele v Německu Jeremy Issacharoff se domnívá, že budoucnost americko-izraelských vztahů nyní do značné míry závisí na činech Jeruzaléma. Být spolehlivým strategickým spojencem podle něj znamená „být ochoten brát v úvahu zájmy Ameriky v regionu a dělat vše, co je v silách Izraele, aby došlo k posunu mírového procesu v různých oblastech“.

„Lidé si zvykli na smrt.“ Příměří v Gaze doprovází bomby a bezpráví
Palestinci v Gaze žijí v sutinách

Výběr redakce

Paříž viní íránské gardy z útoků na chladicí zařízení v obchodech

Paříž viní íránské gardy z útoků na chladicí zařízení v obchodech

17:43Aktualizovánopřed 3 mminutami
„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

10:27Aktualizovánopřed 15 mminutami
Debakl republikánů může zvrátit bezpodmínečnou pomoc USA Izraeli

Debakl republikánů může zvrátit bezpodmínečnou pomoc USA Izraeli

před 18 mminutami
Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu

04:42Aktualizovánopřed 20 mminutami
Nové primátory má Ostrava, Olomouc či Pardubice. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

Nové primátory má Ostrava, Olomouc či Pardubice. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

10:39Aktualizovánopřed 42 mminutami
Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců

Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců

16:27Aktualizovánopřed 47 mminutami
Volby v Želechovicích jsou neplatné, do volební místnosti někdo vnikl

Volby v Želechovicích jsou neplatné, do volební místnosti někdo vnikl

14:20Aktualizovánopřed 50 mminutami
Vláda souhlasila, aby používání e-žádanek na vyšetření bylo pro lékaře povinné

Vláda souhlasila, aby používání e-žádanek na vyšetření bylo pro lékaře povinné

15:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Paříž viní íránské gardy z útoků na chladicí zařízení v obchodech

Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pondělí prohlásil, že za útoky stojí íránské revoluční gardy a že Írán za ně ponese následky. Francie chce prosadit sankce na evropské úrovni, informovala agentura AFP. Írán se k obvinění zatím nevyjádřil.
17:43Aktualizovánopřed 3 mminutami

Debakl republikánů může zvrátit bezpodmínečnou pomoc USA Izraeli

V Izraeli budí obavy úspěch některých levicových kandidátů Demokratické strany v nedávných volbách do Kongresu USA, kteří kromě zpřísnění politiky vůči židovskému státu volají i po návratu milionů potomků vyhnaných Palestinců. Protiizraelské nálady v americké společnosti zesílila válka s Íránem a změny v zahraniční politice už naznačují i někteří republikáni. Kongres by v příštích letech mohl zesílit tlak na kontrolu zbrojních dodávek Izraeli. Prezident Donald Trump už oznámil, že hodlá ukončit každoroční miliardovou pomoc klíčovému blízkovýchodními spojenci.
před 18 mminutami

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda vyzývá k přijetí „nezbytných opatření“, přičemž nevylučuje ani „pozastavení služeb platformy“ TikTok. Upozorňuje na nedostatek účinných mechanismů na sociální síti, které by bránily šíření takového materiálu (se sexuálním zneužíváním dětí, pozn. red.).
před 1 hhodinou

Ukrajina po ruských úderech ohlásila tři mrtvé a desítky zraněných

Ukrajina po nočních ruských úderech ohlásila v pondělí tři mrtvé a na tři desítky zraněných civilistů včetně dětí. Rusko dle portálu Ukrajinska pravda útočilo v Oděské, Poltavské, Charkovské či Záporožské oblasti. Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska, kde způsobily požár rafinerie, uvedl tamní gubernátor Alexandr Drozděnko.
12:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších patnáct zranil, zemřel v pondělí ráno v nemocnici, informovala polská policie. Zprávu potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství. Prokuratura v pondělí odmítla sobotní slova ministra vnitra Marcina Kierwińskiho, který hovořil o možných krajně pravicových názorech střelce. „V tuto chvíli nejsou důkazy, které by umožnily spojit pachatele střelby v Krakově s nějakou konkrétní ideologií," uvedla. Zároveň informovala, že v Krakově v sobotu padly desítky, možná až stovky výstřelů.
07:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

Šéf Bílého domu Donald Trump připustil, že jeho administrativa byla v otázce deportací přistěhovalců možná příliš tvrdá. Učinil tak ve svém prvním velkém rozhovoru od chvíle, kdy jeho strana ve volbách v polovině funkčního období prezidenta ztratila kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. V rozhovoru pro pořad 60 Minutes, který televize CBS odvysílala v neděli, republikánský prezident rovněž řekl, že věří v možnost spolupráce s demokraty v novém Kongresu na určité formě imigrační dohody.
05:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. Informovala o tom maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
13:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

USA mají letos už dvakrát víc případů spalniček než za celý loňský rok

Spojené státy letos zaznamenaly nejvíce případů spalniček od roku 1991. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že potvrzených případů je už 5182, přičemž pouze osmnáct připadá na zahraniční návštěvníky USA. Pro srovnání – za celý minulý rok bylo v zemi evidováno 2289 případů.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

před 1 hhodinou
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026