Dánská policie v září zmařila pokus ruských zpravodajských služeb o atentát na americko-ukrajinského rappera před jeho plánovaným vystoupením v Dánsku, uvedl podle agentury Reuters v pátek vysoký dánský úředník. Policie překazila údajný komplot, když krátce před koncertem rappera Kyivstonera, který se měl konat 25. září a byl následně zrušen, zadržela tři muže s vazbami na dánské podsvětí, sdělily autority. Dánsko vyhostilo ruského atašé pro obranu a navrhuje, aby Evropa přestala Rusům vydávat víza.
„Naším jasným závěrem je, že pokus o atentát naplánovaly ruské zpravodajské služby,“ řekl na tiskové konferenci Rasmus Kieffer-Kristensen, šéf dánské bezpečnostní a zpravodajské služby PET.
Ruská ambasáda v Kodani na žádost Reuters o komentář bezprostředně nereagovala. Moskva již dříve popřela odpovědnost za řadu pokusů o atentáty a hybridních útoků, o nichž informovaly evropské země.
Dle státních zástupců byli podezřelí ozbrojeni
Podle státních zástupců jeli podezřelí směrem k místu konání koncertu severně od Kodaně s dvěma nabitými pistolemi a dvěma noži, když je policie zadržela kolem 21:55, pět minut před plánovaným začátkem koncertu. Čtvrtý podezřelý byl zadržen později téhož večera, uvedla policie. Podle obžaloby si jeden z podezřelých zakoupil vstupenku na koncert.
Podezřelí jsou obviněni podle paragrafu dánského trestního zákoníku, který se týká napomáhání zahraniční zpravodajské službě, a také z pokusu o vraždu. Před soudem se k obvinění nepřiznali, jak informovala televizní stanice DR.
„Pokus o atentát ze strany Ruska není něco, s čím bychom se v Dánsku dosud setkali, a to ve mně vyvolává dojem, že Rusko je stále agresivnější a více riskuje,“ uvedla Kieffer-Kristensen. „Domníváme se, že tento případ je důležitý pro pochopení hrozby, které Dánsko ze strany Ruska čelí.“
PET v září uvedla, že Rusko verbovalo dánské občany, aby pomáhali plánovat sabotážní akce proti dánským obranným firmám, které mají vazby na Ukrajinu.
Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen si v reakci na situaci předvolal ruského velvyslance. Dánsko rovněž vyhostilo ruského atašé pro obranu, informoval v pátek ministr. Dle něj by protiopatření byla výraznější, kdyby byl personál ruské ambasády početnější. Rasmussen také sdělil, že Evropa musí přestat vydávat Rusům víza.