Čína zelené technologie vyváží do světa. Sama mohutně znečišťuje

Jednání na klimatickém summitu v Turecku neprobíhají tak rychle, jak si OSN představuje. Indie a další státy zůstávají opatrné k odklonu od fosilních paliv. Stále důležitější roli v těchto změnách naopak hraje Čína. Největší světový znečišťovatel prosazuje vývoz zelených technologií, jejichž je největším producentem.
Na náhorní plošině v provincii Čching-chaj na severozápadě Číny se ovce pasou v neobvyklé krajině. Ještě před deseti lety tu byla suchá, řídce porostlá půda. Dnes se solární panely táhnou až k obzoru.
„Pasení ovcí je teď jednodušší. Ráno jen otevřeme ohradu a nemusíme se o ně skoro vůbec starat. Večer se samy vrátí a my zase zavřeme,“ říká pastevec Li Jung-lin.
Miliony panelů dávají stín a omezují odpařování vody, čímž vytvářejí příznivější podmínky pro růst trávy. Ovce se zase postarají o plevel, který by elektrárně překážel. V areálu se jich pase dvacet tisíc.
„Solární panely se v provozu zahřívají a prostor pod nimi funguje jako skleník. Navíc se pravidelně čistí, voda stéká do půdy a nepřímo ji zavlažuje,“ podotýká bezpečnostní technik Cchao Ťün.
Energetická proměna
Zmíněná krajina je jedním ze symbolů energetické proměny Číny. Solární a větrné elektrárny buduje rychleji než kterákoli jiná země. Zároveň ovládá značnou část světové výroby solárních panelů, baterií a elektromobilů. Zelené technologie se pro Peking staly nejen cestou ke snižování emisí, ale i strategickým průmyslovým odvětvím.
Čisté technologie Peking vyváží do celého světa a investuje do zelených projektů v rozvojových zemích. Doma ale energetická transformace postupuje složitěji. Obnovitelné zdroje sice přibývají, ale průmysl a energetika zůstávají závislé na fosilních palivech.
„Zajímavé je, že Čína je největším producentem emisí oxidu uhličitého na světě, ale zároveň je zemí, která díky obnovitelným zdrojům energie a elektromobilům nejvíce přispívá k jejich snižování,“ konstatuje klimatoložka Corinne Le Quereová z University of East Anglia v britském Norwichi.
Cíle Číny jsou ambiciózní. „Vrcholu emisí chce dosáhnout do roku 2030 a do roku 2060 chce být uhlíkově neutrální,“ komentuje zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.
Ta také poukazuje na to, že spotřeba uhlí roste a výstavba nových uhelných elektráren pokračuje. Peking tento trend obhajuje nutností zajistit stabilní dodávky elektřiny. Podle odborníků hrozí, že dlouhodobé fungování uhelných elektráren prodlouží závislost na uhlí, která může dosažení klimatických cílů zkomplikovat.