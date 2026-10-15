Čína a KLDR otevřely most dokončený před dvanácti lety. Má posílit obchod mezi zeměmi

Peking a Pchjongjang ve čtvrtek slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který na zprovoznění čekal více než deset let. S odvoláním na čínská státní média o tom informovaly tiskové agentury. Most přes hraniční řeku Ja-lu spojuje čínský Tan-tung se severokorejským Sinuidžu. Podle agentury Reuters se má stát nejdůležitějším pozemním přechodem pro obchod mezi oběma zeměmi.
Čína a Severní Korea se na vybudování mostu dohodly v roce 2009. Stavba začala o rok později a dokončena byla v roce 2014. Není jasné, proč most zůstal více než deset let mimo provoz. Zahraniční analytici v minulosti naznačovali, že jedním z důvodů mohly být obavy Pchjongjangu z rostoucího ekonomického vlivu Číny v Severní Koreji.
Slavnostnímu zahájení provozu na tříkilometrovém mostu podle zpravodajů agentury AFP přihlížely na čínské straně stovky lidí. Otevření mostu může naznačovat zlepšení vztahů mezi Pekingem a Pchjongjangem i snahu posílit vzájemné hospodářské vazby. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí ve středu uvedla, že nové spojení „dále podpoří ekonomické a obchodní vztahy a cestování lidí mezi oběma zeměmi“.
Nový most se nachází nedaleko mostu Čínsko-korejského přátelství, který Japonci postavili v letech 1937 až 1943. Dosavadní spojení, po němž vede železniční trať i silnice, patří mezi nejdůležitější hraniční přechody mezi Čínou a KLDR. Silnice má pouze jeden jízdní pruh, a provoz se proto musí střídat v obou směrech.
Propojení s Ruskem
V září Severní Korea otevřela také první silniční most přes hranici s Ruskem. Moskva a Pchjongjang od roku 2023 výrazně posilují vzájemné vztahy. KLDR zároveň poskytuje Rusku vojenskou pomoc ve válce proti Ukrajině.
Čína je největším obchodním partnerem a významným spojencem Severní Koreje, přestože v minulosti opakovaně vyjadřovala nesouhlas s jejími raketovými testy.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se loni v září zúčastnil vojenské přehlídky v Pekingu u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Bylo to poprvé po několika desetiletích, kdy se nejvyšší představitel KLDR objevil na čínské vojenské přehlídce.