Britská policie zatkla příslušníka americké armády. Záležitost souvisí s Ruskem


10. 11. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc souvisí s Ruskem, uvedla v úterý večer britská policie s tím, že spolupracuje s americkými úřady včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Ředitel FBI Kash Patel podle britského prohlášení uvedl, že zatčení se týká obvinění ze špionáže.

Britské bezpečnostní složky zatkly jednačtyřicetiletého muže v úterý poblíž města Gloucester. Učinily tak na základě zákona o národní bezpečnosti. Podle stanice Sky News prohlášení zmiňuje paragrafy týkající se získávání nebo vyzrazování chráněných informací a napomáhání cizí zpravodajské službě. Podrobnosti k případu zatím nejsou k dispozici.

Zadržený muž je dle prohlášení britské policie nyní ve vazbě na londýnské policejní stanici. Podle informací stanice BBC byl zadržený voják předtím umístěn v kasárnách Imjin v hrabství Gloucestershire, kde sídlí velitelství spojeneckého sboru rychlé reakce NATO.

Obvinění ze špionáže

„Toto důležité zatčení se týká obvinění ze špionáže, což je pro Spojené státy a naše spojence nanejvýš znepokojivé,“ uvedl šéf FBI Patel. Dodal, že americký Federální úřad pro vyšetřování netoleruje nikoho, kdo poruší přísahu Spojeným státům a jehož činy ohrozí bezpečnost USA a jejich partnerů. Zároveň poděkoval britské protiteroristické policii, kontrarozvědce MI5 a dalším bezpečnostním službám Británie i USA.

„Toto významné zatčení a vyšetřování je výsledkem úzké spolupráce mezi britskými a americkými úřady. Obvinění jsou závažná a naše vyšetřování stále pokračuje,“ prohlásila Vicki Evansová z protiteroristických útvarů britské policie.

„Údajné chování vysoce postaveného vojáka, kterému byly svěřeny citlivé informace, je alarmující připomínkou toho, že vnitřní hrozby jsou reálné a přetrvávají,“ uvedl brigádní generál Sean Stinchon z velitelství kontrarozvědky americké armády.

Případ není spojen s žádnými jinými současnými vyšetřováními, která provádějí policejní protiteroristické útvary, stojí dále v britském prohlášení.

Německo zadrželo muže podezřelého ze špionáže pro Rusko
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