Kauza sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina přerostla v třaskavé politické téma zasahující do nejvyšších pater americké moci. Více než šest milionů stran dokumentů provází kontroverze ohledně jejich chybějících částí i pochybnosti o přístupu ministerstva spravedlnosti USA, potažmo vlivu samotného Bílého domu. Zpravodaj České televize ve Washingtonu Václav Černohorský v druhé epizodě Složky pana Epsteina rozkrývá, jak přístup k tiskovinám formuje politickou scénu, nakolik otřásá důvěrou v instituce a proč se téma stalo zbraní v boji Bílého domu a Kongresu.
Šestidílná série České televize Složky pana Epsteina rozkrývá pozadí jednoho z nejvýraznějších skandálů moderní historie. Moderátorka Barbora Maxová spolu se zpravodaji ČT a experty rozebírá miliony stran zveřejněných dokumentů, které měly přinést odpovědi, ale místo toho vyvolaly další vlnu pochybností.
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