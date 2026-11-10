Americké průzkumy se opět spletly, tentokrát podcenily demokraty


před 26 mminutami|Zdroj: The Atlantic, The Guardian, The Hill, ČT24, The New York Times, AP

Před volbami do Kongresu panovala otázka, zda americké předvolební průzkumy podcení republikány, podobně jako to udělaly ve volbách v roce 2016 nebo 2024. Výzkumní pracovníci se tomu snažili předejít, takže přidali váhu republikánským respondentům a snažili se oslovit přehlížené skupiny. Nakonec však v honbě za vystižením republikánských preferencí podcenili demokraty.

„Došlo k podobnému selhání průzkumů jako v roce 2020, ale v opačném smyslu – tentokrát výzkumy podcenily výsledky demokratů,“ uvedl výkonný ředitel organizace State Navigate Chaz Nuttycombe.

Podle průměrů průzkumů Silver Bulletin se zdálo, že demokraté vyhrají hlasování ve Sněmovně reprezentantů s náskokem devíti procentních bodů a těsně získají několik křesel v Senátu ve státech, kde Donald Trump v roce 2024 zvítězil s dvouciferným náskokem. Tato čísla nabádala voliče, politiky i novináře k opatrnosti – chyby průzkumů v uplynulých letech jsou stále v živé paměti.

V roce 2016 výzkumníci veřejného mínění podcenili podporu Trumpa mezi bílými voliči bez vysokoškolského vzdělání, protože se jim nepodařilo oslovit dostatečný počet z nich. V roce 2020 se autoři průzkumů veřejného mínění společnými silami snažili oslovit větší počet těchto voličů. A přesto predikce Trumpa podcenily ještě více.

Výzkumníci usoudili, že i když se jim daří oslovit správné počty lidí, tak jim musí unikat určité skupiny, u nichž byla neúměrně vysoká pravděpodobnost, že budou preferovat Trumpa. Před rokem 2024 si dali za cíl zajistit, aby jejich vzorky zahrnovaly dostatek voličů, kteří v roce 2020 hlasovali pro Trumpa. Ani to však nepomohlo a Trumpa znovu podcenili.

Místo modré vlny přišla modrá tsunami

Letos volební noc nakonec ukázala, že průzkumy podcenily sílu demokratů. Podle probíhajícího sčítání se očekává, že demokraté ve volbách do Sněmovny reprezentantů celkově dostali o třináct procentních bodů víc než republikáni, což by bylo největší vítězství tohoto druhu za posledních padesát let. Předpovídaný rozdíl byl devět procentních bodů. Tato chyba v průzkumech se ještě jeví jako malá ve srovnání s odchylkami v některých státech.

V Jižní Karolíně průzkumy podcenily demokratické kandidáty v průměru o pět procentních bodů, v Mississippi o sedm a v Texasu, Georgii a Severní Karolíně o devět. Výsledkem bylo, že noc, o které se již předem předpokládalo, že bude pro demokraty příznivá, se proměnila v drtivé vítězství.

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Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer (vlevo) a lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries (uprostřed)

Nuttycombe poukázal na několik faktorů, které vysvětlují, jakým způsobem průzkumy udělaly chybu. Především podtrhuje způsob, jakým výzkumníci veřejného mínění vyhodnocují své výsledky.

Jaké auto řídíte?

Ve svých společných průzkumech deník New York Times a univerzita Siena College vymýšlely způsoby, jak vyřadit respondenty, které považovaly za nereprezentativní. Příkladem mohou být bílí obyvatelé venkovských univerzitních městeček, kteří nemusí mít stejný názor jako ostatní bílí voliči z venkova. Zároveň začaly dávat vyšší váhu odpovědím respondentů podle toho, jestli mohou mít blízko k republikánům. Posuzovali to například podle toho, jaké auto řídí.

Společnost YouGov vynaložila značné prostředky na to, aby zajistila, že bude mít dostatek respondentů nejen z oblastí, kde jsou vyvážené síly republikánů a demokratů, ale i z těch silně republikánských.

Zavedla také nové způsoby modelování volební účasti, přičemž rozlišovala mezi „přísnou“ a „volnou“ definicí pravděpodobných voličů. „Přísná“ definice by mohla zahrnovat pouze ty nejaktivnější voliče, nikoli však ty těžko oslovitelné, kteří neúměrně podporují Trumpa.

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Ilustrační snímek

Hlavně se znovu nespálit

Server The Atlantic napsal, že výzkumníci veřejného mínění jsou sice analytici, ale zároveň to jsou i lidé, kteří se po opakované kritice chtěli vyhnout tomu, že opět podcení republikány a budou znovu čelit obviněním ze zaujatosti.

Změny tak byly zaměřeny na to, aby se nepřeceňovaly šance demokratů. Kdyby průzkumníci použili tyto nové techniky již v roce 2024, předpověděli by zřejmě konečný výsledek s větší přesností.

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Hlavní politický analytik deníku New York Times Nate Cohn o víkendu před volbami připustil, že techniky vážení výsledků, které deník zavedl po roce 2024, povedou k tomu, aby jeho průzkumy vypadaly pro republikány příznivěji.

„V tomto volebním cyklu se tolik pozornosti soustředilo na to, zda průzkumy podceňují Trumpovy voliče – jak tomu bylo v minulých prezidentských volbách – že se výrazně méně mluvilo o tom, zda by mohly podceňovat demokraty, což se nakonec ukázalo jako realita,“ uvedla prezidentka společnosti Bellwether Research and Consulting Christine Matthewsová.

Lidé znovu nepřiznali, koho volí, míní Nuttycombe

Před letošními volbami do Kongresu společnost State Navigate vypracovala zprávu, v níž se uvádí, že průzkumy veřejného mínění možná podceňují demokraty.

Nuttycombe míní, že mnoho agentur provádějících průzkumy vážilo své výsledky na základě předpokladu, že voličská základna bude podobná jako v roce 2022, kdy byl ve funkci bývalý demokratický prezident Joe Biden.

Avšak lepší srovnání podle Nuttycombeho představuje voličská základna z roku 2018, kdy se konaly volby do Kongresu v polovině Trumpova prvního funkčního období. „Byla tam spousta lidí, kteří volili Trumpa, ale tvrdili, že nejsou jeho voliči,“ dodal.

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Když se voliči rozhodnou lhát o tom, koho volili, nebo si to případně nepamatují správně, tak to může zkreslit vážení průzkumu. Když pouze malá skupina lidí uvede, že volila Trumpa, tak to může vést výzkumníky k domněnce, že je potřeba republikánským hlasům přidat větší váhu.

Připravovat průzkumy veřejného mínění vždycky bylo náročné a stává se ještě náročnější. Američané dříve neměli problém odpovídat na dotazníky. Nyní je náročné už jen najít lidi, kteří jsou ochotní zvednout telefon. S tím však klesá i schopnost výzkumníků oslovit reprezentativní vzorek voličů.

V září Pew Research Center oznámilo, že míra odezvy klesla z 36 procent v roce 1997 na nízké jednociferné hodnoty v posledních letech. Popsalo také, že republikáni se účastní průzkumů méně ochotně než demokraté.

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Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries (uprostřed)

Průzkumníci budou ochotni riskovat, míní Freeder

Letos jde pravděpodobně o první případ za více než deset let, kdy průzkumy „podcenily podíl hlasů pro demokraty, nikoli pro republikány“, prohlásil šéf Laboratoře pro výzkum veřejného mínění na University of North Florida Sean Freeder.

„Jedním z hlavních důsledků této situace by mohlo být, že výzkumníci veřejného mínění budou mít větší sebevědomí podstupovat riziko,“ míní pracovník floridské univerzity.

„Výzkumníci veřejného mínění se v minulosti spálili, když podhodnotili hlasy pro Republikánskou stranu. Když tu najednou máme volby, v nichž podhodnotili druhou stranu, tak se může stát, že si řeknou: ‚Budu věřit svým výsledkům. Půjdu do toho a zveřejním je‘,“ dodal Freeder.

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