Americké guvernérské volby přinesly řadu „poprvé“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, CBS, NPR, AP

Texas poprvé povede žena hispánského původu. Demokratka Gina Hinojosaová porazila dlouholetého republikánského guvernéra Grega Abbotta. Na Floridě se Byron Donalds stane prvním afroamerickým guvernérem za Republikánskou stranu, zatímco v Novém Mexiku se stala Deb Haalandová první guvernérkou indiánského původu. Americké volby v polovině prezidentského mandátu přinesly řadu „poprvé“.

„Hispánci cítí velký ekonomický tlak stejně jako další rodiny v celé zemi a v Texasu,“ řekla Hinojosaová v kampani v narážce na rostoucí životní náklady za vlády republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Velkým tématem voleb byl i nesouhlas mnoha obyvatel s výstavbou datových center, kterou Abbott zprvu podporoval, než zmírnil svůj přístup. Ve volbách prohrál o téměř 700 tisíc hlasů z celkového počtu necelých deseti milionů odevzdaných.

Abbott uspěl v guvernérských volbách třikrát za sebou a za favorita byl zprvu považován i nyní, a to i vzhledem k výrazně většímu objemu peněz na kampaň. Hinojosaové se však podařilo přesvědčit početnou hispánskou komunitu na jihu Texasu, že klesající životní úroveň či nedostatek míst ve školách jsou důvodem, proč se odvrátit od republikánů, napsala agentura Reuters.

Prvním hispánským guvernérem Kalifornie – vůbec nejlidnatějšího amerického státu – se stane demokrat Xavier Becerra, který působil jako ministr zdravotnictví ve vládě prezidenta Joea Bidena. Becerra porazil bývalého komentátora stanice Fox News Stevea Hiltona a v roli guvernéra nahradí demokrata Gavina Newsoma. Ten po dvou funkčních obdobích nemohl opět kandidovat, protože Kalifornie – na rozdíl od zmíněného Texasu – má omezení na dvě období.

Podle médií se očekává, že nový guvernér se, podobně jako Newsom, vymezí proti Trumpovi, mohl by se ale vyjadřovat méně ostře. V kampani zmiňoval 122 žalob, které podal proti Trumpově první administrativě v roli kalifornského státního tajemníka.

První indiánská kongresmanka, ministryně i guvernérka

Demokratka Deb Haalandová, která má indiánsko-norské kořeny, vyhrála volby v Novém Mexiku a stala se první guvernérkou z řad původních amerických obyvatel. V roce 2018 byla příslušnice kmene Laguna Pueblo jednou ze dvou prvních indiánských žen zvolených do Kongresu. Poté se stala první ministryní z řad amerických domorodců, když vedla ministerstvo vnitra prezidenta Joea Bidena.

Vůbec prvním indiánským členem vlády se stal v roce 1929 Charles Curtis z kmene Kaw Nation, když si ho republikánský prezident Herbert Hoover vybral jako svého viceprezidenta.

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Historicky první ženou v guvernérském úřadu Ohia se stala demokratka Amy Actonová poté, co ve vyhrocené kampani porazila podnikatele Viveka Ramaswamyho, blízkého Trumpova spojence.

Neúspěšnému uchazeči o republikánskou prezidentskou nominaci z roku 2024 v říjnovém závěru kampaně nepomohlo ani široce kritizované video, v němž matka Actonové nazývala svou odcizenou dceru lhářkou. Actonová v dětství obvinila otčíma ze sexuálního zneužívání, policie ho zatkla a obvinila, před soudem ale nestanul, protože uprchl ze státu.

Actonová vsadila na ekonomická a sociální témata a vyhrála o více než tři sta tisíc hlasů z necelých pěti milionů hlasujících.

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První afroameričtí guvernéři

Republikánský kongresman Byron Donalds se stal prvním afroamerickým guvernérem Floridy, když porazil demokratického kandidáta Davida Jollyho.

Donalds – oddaný spojenec prezidenta Donalda Trumpa – nahradí republikánského guvernéra Rona DeSantise. Jeho vítězství představuje historický milník ve státě, který dosud nikdy nezvolil černošského guvernéra.

Demokratka Keisha Lance Bottomsová byla zvolena guvernérkou Georgie a zapsala se do historie jako první Afroameričanka, která byla ve Spojených státech zvolena do této funkce. Porazila republikánského podnikatele Ricka Jacksona a převzala nejvyšší post v tomto klíčovém státě. Bývalá starostka Atlanty se zároveň stala prvním zástupcem demokratů, který zvítězil v guvernérských volbách v Georgii od roku 1998.

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Demokrat David Crowley se stal prvním černošským guvernérem státu Wisconsin poté, co porazil republikánského kongresmana Toma Tiffanyho.

Díky podpoře odstupujícího demokratického guvernéra Tonyho Everse a bývalého prezidenta Baracka Obamy se Crowleymu podařilo zmobilizovat demokratické voliče poté, co v primárkách těsně porazil demokratickou socialistku Francescu Hongovou.

Crowleyho těsné vítězství nad Hongovou v srpnu završilo bouřlivé demokratické primárky. Crowley v jednu chvíli z voleb odstoupil a podpořil viceguvernérku Saru Rodriguezovou, aby se do boje vrátil poté, co ona sama odstoupila.

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