Američané vyjádřili ve volbách odpor proti výstavbě datových center

Američtí voliči vyjádřili odpor vůči datovým centrům napříč celými Spojenými státy, píší média. V sérii referend na místní úrovni odhlasovali omezení jejich výstavby a ve státech jako Texas, Georgia a Ohio zvolili demokratické guvernéry, kteří slíbili přísnější regulaci.
Výsledky dávají politickou váhu odporu proti projektům, které jsou zásadní pro rozmach umělé inteligence (AI), ale které mají velkou spotřebu vody a elektřiny, jsou hlučné a u obyvatel čím dál tím nepopulárnější.
V texaském klání o guvernérský post demokratka Gina Hinojosaová porazila stávajícího republikánského guvernéra Grega Abotta a otřásla odvětvím AI a jeho investory, píše deník The Washington Post (WP). Hinojosaová prosazuje moratorium na nové projekty spolu se zavedením regulací o přísné ochraně životního prostředí a spotřebitelů elektřiny před dopadem obrovské energetické náročnosti datových center.
Muskova špatná sázka
Stavba třetiny nových datových center je přitom podle odhadů odvětví v plánu právě v Texasu. Konzervativní stát bohatý na ropu se už roky mění v centrum technologického průmyslu, poznamenala agentura Reuters. Láká společnosti jako SpaceX miliardáře Elona Muska, který na kampaně republikánů přispěl více než 400 miliony dolarů (8,6 miliardy korun).
„Datová centra ve vesmíru se teď zdají jako dobrý nápad,“ napsal Musk na sociální síti X po volbách. „Zdá se, že mé zasahování do voleb vesmírnými lasery tentokrát nefungovalo,“ dodal.
Zvítězili politici, kteří mluví o přísné regulaci
I příznivci republikánů se však staví proti datovým centrům, která podle odpůrců zvyšují účty za elektřinu, způsobují světelné znečištění noční oblohy, nevytvářejí dostatečný počet pracovních míst a nevedou k odvodu dostatečných daní, aby stály za pobídky, které jednotlivé státy firmám poskytují.
Voliči v Ohiu, kde datová centra rovněž rapidně vyrůstají, novou guvernérkou zvolili demokratku Amy Actonovou, která se také vyslovila pro přísnou regulaci odvětví. Podobný scénář se odehrál v Georgii, kde v guvernérském klání uspěla demokratka Keisha Lanceová Bottomsová.
Přesvědčivé výsledky referend
V řadě místních referend se voliči výraznou většinou vyslovili pro omezení výstavby datových center, píše WP. V obci Joliet v Illinois pro jejich omezení hlasovalo 80 procent lidí. Podobně se vyjádřili voliči v Hubbardu v Ohiu. Prezident Donald Trump v tomto státě minulý měsíc vyzdvihoval podporu své administrativy rychlému rozvoji odvětví AI.
Sedm z deseti Američanů, včetně většiny republikánů, odmítá výstavbu datových center ve svých komunitách, vyplývá z říjnového průzkumu agentury Ipsos pro WP a stanici ABC News.