Agenti zabavili telefon demokratky Omarové, předvolali její příbuzné

Federální agenti v USA ve středu zabavili telefon demokratické kongresmanky Ilhan Omarové a vydali více než desítku předvolání před velkou porotu týkajících se i některých jejích příbuzných, píše AP s odvoláním na osobu obeznámenou s vyšetřováním. V pondělí, jen několik týdnů před volbami do Kongresu, v nichž se Omarová uchází o znovuzvolení, agenti provedli v rámci trestního vyšetřování domovní prohlídku političky, která je ostrou kritičkou prezidenta Donalda Trumpa.
Velká porota v Minnesotě shromažďuje důkazy o možném podvodu v imigračních dokumentech Omarové, uvedl zdroj agentury AP. Rozsah vyšetřování je nejasný, ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin ale už dříve naznačil, že úřady zkoumají možné zločiny související s imigračními dokumenty její rodiny.
Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová v úterý stanici Fox News řekla, že ve vztahu k Omarové „probíhá několik vyšetřování“ a že se její úřad zabývá i otázkami ohledně finančních přiznání kongresmanky.
Domovní prohlídku tak krátce před volbami, které v polovině Trumpova mandátu rozhodnou, kdo ovládne Sněmovnu reprezentantů i Senát, vzápětí odsoudili demokraté. Ti Trumpovu administrativu viní ze zneužívání federálních úřadů k politickým cílům. Omarová ji označila za snahu o zastrašení politických oponentů a za zneužití federálních bezpečnostních orgánů.
„Trump na mě už deset let cílí pomocí nepodložených lží a pomlouvačných kampaní. Toto je jen nejnovější eskalace jeho kampaně politického zastrašování,“ prohlásila Omarová už v pondělí a zdůraznila, že se „nenechá umlčet“. Ministerstvo spravedlnosti se přitom historicky vyhýbá veřejnému vyšetřování kandidátů v období šedesát dnů před primárkami či volbami.
Obvinění z imigračního podvodu
Prohlídku v pondělí provedli agenti vyšetřovacího odboru (HSI) ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že šlo o zákonně schválený krok. Dva zdroje stanice Fox News tehdy uvedly, že vyšetřování kongresmanky somálského původu souvisí s údajným podvodem v imigračních dokumentech, které za ni vyplnil její dnes již zesnulý otec, když byla ještě dítě.
Z imigračního podvodu Omarovou v minulosti obvinil i viceprezident JD Vance, což politička odmítla. Dva dny před prohlídkou Trump na shromáždění v Tennessee prohlásil, že Omarová pochází ze země „zločinu a bídných poměrů“, a naznačil, že ji vyšetřuje Vance „a naši lidé“.
Čtyřiačtyřicetiletá Omarová zastupuje minnesotský okrsek zahrnující Minneapolis, do Sněmovny reprezentantů byla poprvé zvolena v roce 2018. Patří k progresivním zákonodárkyním na levici označovaným jako The Squad, které se opakovaně staly terčem Trumpových útoků už během jeho prvního funkčního období. Je první africkou uprchlicí zvolenou do Kongresu a jednou z prvních dvou muslimských Američanek ve Sněmovně reprezentantů. Občanství USA získala krátce před svými 18. narozeninami v roce 2000.