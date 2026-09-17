Zlínští zastupitelé schválili prodej pozemků pro novou čtvrť


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Zlínští zastupitelé na posledním zasedání před říjnovými volbami schválili prodej pozemků v lokalitě Březnická v centru města. Soukromý investor tam má do pěti let vybudovat novou čtvrť. Podle vedení města jde o největší transakci v jeho historii. Za pozemky Zlín získá 365 milionů korun.

Výstavba se týká území o rozloze až 23 677 metrů čtverečních podél Březnické ulice nedaleko centra města. Magistrát ve veřejné soutěži nabízel devět tisíc metrů čtverečních pozemků určených k výstavbě městské čtvrti podle schválené územní studie.

Budoucí investor musí respektovat její urbanistické a architektonické parametry. Zástavba bude zahrnovat zejména bydlení, kanceláře, občanskou vybavenost a související dopravní infrastrukturu. Celkem má vzniknout osm bytových domů.

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Součástí závazků investora je také vybudování spojovací silnice, zálivů pro městskou hromadnou dopravu a dočasného zázemí pro její řidiče nebo oprava ulice U Zimního stadionu. Veřejná prostranství mezi objekty zůstanou ve vlastnictví Zlína.

Pro prodej hlasovalo 25 z 37 zastupitelů. Město s vítězem soutěže uzavře smlouvy, které stanoví podmínky převodu pozemků i plánované výstavby. Z výnosu prodeje chce Zlín financovat stavbu parkovacího domu a sportovní haly. Jeden pozemek si ponechá pro vlastní bytovou výstavbu.

Opozice pochybuje o dostatečné pojistce projektu

Opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN) poukázal na to, že by město mělo mít u tak velkého projektu co největší pojistky. „Nejsem si jistý, jestli se to stoprocentně děje,“ uvedl Simkovič. Zastupitel Jaroslav Juráš z opozičního hnutí Zlín 21 upozornil například na možnost převodu práva stavby. Podle náměstka primátora Pavla Brady (ANO) je investor důvěryhodný. „V Brně vybudovali několik čtvrtí,“ uvedl.

Primátor Jiří Korec (ANO) sdělil, že podle investora bude do pěti let hotovo.

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Zastupitelé schválili také prodej pozemků ve východní části města, kde má vzniknout nová obytná čtvrť Boněcký rybník. Pozemky získá za 254 milionů korun sdružení vsetínské společnosti Fastav Development – AOC a zlínské firmy Portyx.

Součástí dohody je také investice developera do infrastruktury v lokalitě za sto milionů korun. Město prodává zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků, na kterých mají vzniknout čtyři bytové domy. Z výnosu chce financovat vlastní bytovou výstavbu. „Město si tam nechává pozemky na dva bytové domy, jde zhruba o padesát až šedesát bytů,“ dodal Korec.

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